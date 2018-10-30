 РФ пойдет на десантную операцию в Азовском море, только когда у нее будет успех на суше, - Воронченко. ВИДЕО

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник вечером, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Азовском море очень напряженная. Там находится порядка 120 украинских кораблей и катеров, но тех, которые могут действовать или обслуживать судна и имеют вооружение - всего 36, а достаточно вооружения - на 24, - отметил он со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

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По словам Вороненкова, рассмотрены варианты дальнейших событий в Приазовье и Азовском море. "Мы учли самое невыгодное для нас проведение морской десантной операции. Такие учения были проведены в Каспии - по высадке десанта с катеров", - сообщил командующий ВМС. Он высказал мнение, что до такой ситуации дойдет только тогда, когда у РФ "будет успех на суше". До этого времени будут продолжаться действия ФСБ по блокировке судов.

По его словам это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство.

"Мы нарастили усилия, перекинули туда катерную группу, которая уже выполняет задания боевой службы", - заявил Воронченко, подчеркнув, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.

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"Я считаю, что дальнейшая эскалация в Черном море может быть проведена", - рассказал Воронченко.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина начала наращивать военное присутствие в регионе. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.