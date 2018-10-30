 РФ пойдет на десантную операцию в Азовском море, только когда у нее будет успех на суше, - Воронченко. ВИДЕО

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник вечером, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Азовском море очень напряженная. Там находится порядка 120 украинских кораблей и катеров, но тех, которые могут действовать или обслуживать судна и имеют вооружение - всего 36, а достаточно вооружения - на 24, - отметил он со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
По словам Вороненкова, рассмотрены варианты дальнейших событий в Приазовье и Азовском море. "Мы учли самое невыгодное для нас проведение морской десантной операции. Такие учения были проведены в Каспии - по высадке десанта с катеров", - сообщил командующий ВМС. Он высказал мнение, что до такой ситуации дойдет только тогда, когда у РФ "будет успех на суше". До этого времени будут продолжаться действия ФСБ по блокировке судов.
По его словам это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство.
"Мы нарастили усилия, перекинули туда катерную группу, которая уже выполняет задания боевой службы", - заявил Воронченко, подчеркнув, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.
"Я считаю, что дальнейшая эскалация в Черном море может быть проведена", - рассказал Воронченко.
Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.
В ответ Украина начала наращивать военное присутствие в регионе. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.
«Столько нищеты не видела даже в Сирии» - сирийка приехала в Москву и ужаснулась
29.10.2018 21:02
Сирийка Жоржина Дейратани приехала в Россию из Дамаска и стала одной из основательниц проекта для бездомных и малоимущих «SOS банк помощи». По ее словам, такого количества бедных людей, как в России, в Сирии она не видела.
"До войны в Сирии было строгое деление на обеспеченных людей и малообеспеченных, - рассказала Жоржина "Ленте.Ру". - Вторые были, конечно, но все работали, имели свое жилье, спокойно могли позволить себе купить одежду и что-то помимо нее. Здесь таких [малообеспеченных] - пол-Москвы. Людей, которые ночуют на улице и не имеют никаких средств для существования, я увидела, только когда переехала сюда.\
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/stolko-nishhety-ne-videla-dazhe-v-sirii-sirijka-priehala-v-moskvu-i-uzhasnulas/