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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (201) МВФ (2597) Тарифы на газ (91) Малиж Франсис (1)

 Отсутствие соглашения с МВФ мешает инвестировать в Украину, - руководитель ЕБРР в регионе Малиж. ВИДЕО

Неопределенность вокруг макроэкономической стабильности и отсутствие новой программы с МВФ мешает инвестированию в Украину.

Об этом в интервью Громадському заявил руководитель ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ для населения поможет в реформировании энергетического сектора Украины, - Волкер

"Премьер-министр заявил, что без соглашений с МВФ Украина сталкивается с финансовыми трудностями. А когда у государства трудности, то нет и речи о среде, куда хотели бы приезжать инвесторы. Мы независимы от МВФ. Украина является акционером ЕБРР, так же как и МВФ, но мы работаем совершенно по-разному. Мы сосредотачиваемся на развитии частного сектора, работе над государственными проектами. Мы не кредитуем бюджет правительства. Но, опять же, неопределенность вокруг макроэкономической стабильности, отсутствие соглашения с МВФ мешает хорошему инвестированию. А значит, и решению наших клиентов приехать в Украину", - сказал Малиж.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.

Теперь Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA), но только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Источник: https://censor.net.ua/v3094003
 
 
 Топ комментарии
 
Нас этот, сука, МВФ своей помощью задушит быстрее, чем амеры кацапов санкциями.
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ГДЕ ОН УВИДЕЛ "ИНВЕСТОРОВ"????????????????????????????
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по чем газ рисуем, шоб с МВФ сотрудничать и инвесторы поперли？
Может вернуть в Украину с3.14здженное гарантом нынешним, предыдущими мудаками, мудилами типа ахмета, пинчука и т.д. и все, не нужно будет с МВФ сотрудничать？
Почему МВФ не требует от диабетика закона на запрет вывода капитала из Украины и возврата уже выведенного, странно, не правда？
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Что это за государство, которое в лице своих
проворовавшихся руководителей клянчит, чтобы ему дали денёг... чтобы его
защитили... Кому нужно такое недогосударство?...

Слава Украине!...
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ГДЕ ОН УВИДЕЛ "ИНВЕСТОРОВ"????????????????????????????
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Скорее надо исправить положение. И кагалчик успеет 5-10 ярдов с3.14здить!
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Всем известно что США давят на Украину повышением цены на газ ,чтобы продавать свой сланцевый газ в Европу
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Премьер-министр в Украине такой непредсказуемый))
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Нас этот, сука, МВФ своей помощью задушит быстрее, чем амеры кацапов санкциями.
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У нас і дома потенційних інвесторів вистачає. Тільки вони вже 27 років заточені тільки на грабунок.
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что-то недо#уя эти доброжелатели пока наинвестировали - хоть с "соглашением", хоть без.
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по чем газ рисуем, шоб с МВФ сотрудничать и инвесторы поперли？
Может вернуть в Украину с3.14здженное гарантом нынешним, предыдущими мудаками, мудилами типа ахмета, пинчука и т.д. и все, не нужно будет с МВФ сотрудничать？
Почему МВФ не требует от диабетика закона на запрет вывода капитала из Украины и возврата уже выведенного, странно, не правда？
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так чувак и сказал, что EBRD может работать не смотря на некие проблемы...)
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Ситуация ухудшается. В стране бардак.
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не правда - в країні залізний порядок - все розкрадається чітко і по плану !
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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никто соевых в здравом уме еще не видел, так что...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОтсутствие соглашения с МВФ мешает инвестировать в Украину, - руководитель ЕБРР в регионе Малиж. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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