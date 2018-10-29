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 Полиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за "освобождение от ареста" их родственника. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленники звонили жертвам, представлялись полицейскими и сообщали, что родственниками абонентов якобы грозит тюрьма, и просили денег за помощь. Правоохранители установили 23 факта, при которых мошенники выманили у пострадавших 2,7 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, злоумышленники осуществляли телефонные звонки из мест лишения свободы, расположенных на временно неподконтрольной территории в Луганской области.

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"В сентябре этого года оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о том, что на территории области под видом сотрудников полиции действует группа аферистов. Совместно с полицией Тернопольской области было установлено, что к противоправной деятельности причастны 43-летний житель Кировоградской области, 24-летняя жительница Харькова. Также установлено, что их действия координировали пока неустановленные лица с территории так называемой "ЛНР", - информируют правоохранители.

Именно из мест лишения свободы, расположенных в Луганске, поступали телефонные звонки в Винницкую, Волынскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области.

"Лица, которые звонили, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что родственники абонентов совершили уголовное преступление, в подавляющем большинстве - ДТП, и теперь им грозит лишение свободы. Но, по их словам, вопрос можно было решить без попадания в тюрьму. Для этого нужно было в установленном месте передать средства "полицейским", которые приедут на встречу. Таким образом мошенникам удавалось выманить у пострадавших от 10 тысяч гривен до 20 тысяч долларов США. В условленное место злоумышленники приезжали в гражданской одежде, в качестве "следственных полиции", забирали деньги и обещали, что проблема будет улажена положительно. Полученные мошенническим образом суммы харьковчанка переводила на карточки всех участников преступной схемы", - говорится в сообщении.

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При этом потерпевшие, вместо того, чтобы связаться со своими родственниками и проверить информацию, выполняли указания аферистов.

По подсчетам правоохранителей, таким образом преступная группа собрала 2,7 миллиона гривен.

"В результате совместных мероприятий оперативников внутренней безопасности Нацполиции, ГУНП в Тернопольской, Николаевской и Харьковской областям задержали двух участников ОПГ, которые непосредственно орудовали на территории Украины и получали деньги от жертв аферы. Судом им уже избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен за каждого. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности организатора преступной схемы и других причастных участников", - передает пресс-служба НПУ.

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Полиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за освобождение от ареста их родственника 01
Полиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за освобождение от ареста их родственника 02

Источник: https://censor.net.ua/v3093998
 
 
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Дети лейтенанта Шмидта не потерпят конкурирующую фирму на своей территории
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Поки добровольці по всій Україні стояли в чергах до військкоматів, щоб йти захищати Батьківщину, кандидат в президенти Порошенко, через свій Кіпрський офшор Xomeric Holdings Ltd., 2 квітня 2014 року, викупив 12.2% акцій головної компанії Berger King в Росії за 25 млн. Доларів . Кіпрська компанія пов'язана з ICU, це випливає з ліцензійних документів ICU. Тобто, коли добровольці голі і босі йшли на фронт захищати Україну від російських загарбників, Порошенко відстебнув 25 млн. Доларів за російську мережу закусочних. Зараз Петро Олексійович володіє 17% російського Berger King.
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та ты шо?????
малдаван не дурень
это не его профиль
после неудачного пивного заезда, диабетчик работает только с сахаром и чоколадом
откатыми и наличкой
нехватало ему каклетами занимаццо))))
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При этом потерпевшие, вместо того, чтобы связаться со своими родственниками и проверить информацию, выполняли указания аферистов. - до чего дошла деградация народа . А на улице 21 век
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сколько об этом пишут... и все одно попадаются "лохи"!
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать" ..(с)
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мне одному интересно???
как?
как этих терпил уговаривают давать гроши?????
телепаты? гипнотезеры????
ладно если бы лягавые начали расследование и вышли бы на себя
а тут... волшебство
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Убрали конкурентов.Люди же не просто деньги отдают с перепугу,а знают что и с "новой" полицией за деньги все вопросы "решаются". Попробуйте такой фокус в Европе.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала участников ОПГ, которые выманили 2,7 млн грн у потерпевших за "освобождение от ареста" их родственника. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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