 Пока такие преступления в нашей стране останутся безнаказанными, нашей страны нет, - Бродский об заказчиках Гонгадзе. ВИДЕО

Об этом заявил Михаил Бродский в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

Отвечая на вопрос, как нужно наказать второго президента Украины, после обнародования пленок Мельниченко, Бродский заявил: "Есть прецедент итальянский. В Италии один из премьеров. По моему, Андреотти, "заказал" через мафию журналиста. Это чтоб ты понял, это мировая практика. Журналисты это опасная профессия. Сколько убивают. И вот он "заказал" журналиста в Италии. Я очень хорошо просто знаю Италию. И политику их знаю. 17 лет прошло. Он уже дедушка за 75. Его приговорили. Виновным признали. Его не посадили, потому что у них там по законодательству после 75 лет. Но под домашний арест и все. Но он должен быть наказан. Чтобы ни один президент, ни один власть имущий больше никогда не посмел это делать. Жизнь священна. А свобода слова тоже священна. Заткнитесь ребята. Вы даже не имеете права во власти, ведь Европа о чем говорит сегодня: чиновники в суд не могут подавать на медиа. Лишены в правах... Увольняйся... Нельзя".

Комментируя слова ведущего о том, что мнгоие журналисты и политики говорят, "зачем этот суд (над Кучмой), зачем об этом говорить. Дескать, Кучма же не сказал на записях прямо "убейте". Он же сказал "разберитесь" там "подонок". Зачем же так. Пинчук, в общем то, ни в чем не виноват, Кучма таже не сказал слово "убить". И общаются и с тем и с другим. И считают, что это нормально. Рассказывают "это русские подставили" или американцы, или Марчук подставил. Кто то подставил, а Кучма на самом деле ничего плохого не хотел".

С Вашей точки зрения Кучма - убийца?

"Конечно", - ответил Бродский. И продолжил: "Во-первых, он президент. В тот момент был. Значит у него двойная ответственность. Тройная. Десятерная. Не убийца. Заказчик. Я тебе скажу больше того. Я хорошо знаю философию политикума. Философию мира. Как создавался мир. И как что возникало на фоне каких-то философских событий или действий. И могу тебе сказать, что пока такие преступления в нашей стране останутся безнаказанными, у нас страны нет".

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.