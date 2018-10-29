 Я дал Мельниченко несколько сотен тысяч долларов. Коля - исторический парень, если бы не его пленки, Кучма зашел бы на третий срок, - Бродский. ВИДЕО

Об этом сам Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

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"Там (на пленках Мельниченко - записи из кабинета второго президента Украины Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. - Ред.) и незаконная приватизация Пинчуком, и убийство Гонгадзе, а они боятся этого, поэтому им нужно уничтожить Мельниченко. Я не защищаю его, он совершил много ошибок, очень много, но он мне рассказывал, как он начал записывать, знаешь эту историю? Он говорит, я работал в охране у Кучмы и отвечал как раз за систему, чтобы не записывали. А тогда это было все примитивно. И он написал начальнику СБУ, он радиотехническое училище заканчивал, что нужно поменять всю систему. Что новые системы записи, новые системы наблюдения, что кто-то может просто спрятаться в кабинете Кучмы и потом его убить, все что угодно, то есть все нужно менять. Они, говорит, меня не слушали, я решил показательно спрятаться в шкафу. И я спрятался в шкафу. И то, что я там услышал... Я хотел выйти из шкафа и застрелить его (Кучму. - Ред.) и Волкова (Александр Волков - на тот момент помощник президента. - Ред.). И я, говорит, слышал разговор между Волковым и Кучмой. То, что я там услышал... Я сошел с ума и решил, что надо его записывать, и уже потом появилась эта пленка, разговор по Гонгадзе", - рассказал Бродский историю майора Мельниченко.

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

"Первый раз я с ним увиделся уже лицом в лицо, когда мы с Томенко летали в Варшаву в 2004 году, в период того Майдана. А до этого я просто передавал ему деньги... начиная с 2001 года начал понемногу помогать.Отвечая на вопрос, какая общая сумма денег, которуе Бродский перечислил, он ответил, что это несколько сотен тысяч долларов.

"Понимаете, то, что он заявил, мол, брал у меня в кредит — я это услышал в первый раз. Я не банк, мой банк уничтожили, я не давал ему в кредит. Я одалживал. Когда даю в долг физическим лицам, всегда подразумеваю, что они не вернут. Ну формально долг, но, Коля, можешь не возвращать. Пусть себе оставит. Я считаю, что он - исторический человек. Если бы не его пленки и не все остальное, Кучма бы зашел на третий срок - это было бы самое худшее. Кравченко был бы преемником, и мы бы получили Беларусь или Россию. Я уже говорил об этом", - сообщил Бродский.

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Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.