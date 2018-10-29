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 Политика Украины
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Все про:Бродский (405) Гонгадзе (712) деньги (750) Кучма (1708) Мельниченко Николай майор (502) прослушка (235)

 Я дал Мельниченко несколько сотен тысяч долларов. Коля - исторический парень, если бы не его пленки, Кучма зашел бы на третий срок, - Бродский. ВИДЕО

Экс-майор Управления государственной охраны Украины Николай Мельниченко смог после кассетного скандала существовать и начать свой бизнес в США на деньги, полученные от Михаила Бродского.

Об этом сам Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

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"Там (на пленках Мельниченко - записи из кабинета второго президента Украины Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. - Ред.) и незаконная приватизация Пинчуком, и убийство Гонгадзе, а они боятся этого, поэтому им нужно уничтожить Мельниченко. Я не защищаю его, он совершил много ошибок, очень много, но он мне рассказывал, как он начал записывать, знаешь эту историю? Он говорит, я работал в охране у Кучмы и отвечал как раз за  систему, чтобы не записывали. А тогда это было все примитивно. И он написал начальнику СБУ, он радиотехническое училище заканчивал, что нужно поменять всю систему. Что новые системы записи, новые системы наблюдения, что кто-то может просто спрятаться в кабинете Кучмы и потом его убить, все что угодно, то есть все нужно менять. Они, говорит, меня не слушали, я решил показательно спрятаться в шкафу. И я спрятался в шкафу. И то, что я там услышал... Я хотел выйти из шкафа и застрелить его (Кучму. - Ред.) и Волкова (Александр Волков - на тот момент помощник президента. - Ред.). И я, говорит, слышал разговор между Волковым и Кучмой. То, что я там услышал... Я сошел с ума и решил, что надо его записывать, и уже потом появилась эта пленка, разговор по Гонгадзе", - рассказал Бродский историю майора Мельниченко.

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

"Первый раз я с ним увиделся уже лицом в лицо, когда мы с Томенко летали в Варшаву в 2004 году, в период того Майдана. А до этого я просто передавал ему деньги... начиная с 2001 года начал понемногу помогать.Отвечая на вопрос, какая общая сумма денег, которуе Бродский перечислил, он ответил, что это несколько сотен тысяч долларов.

"Понимаете, то, что он заявил, мол, брал у меня в кредит — я это услышал в первый раз. Я не банк, мой банк уничтожили, я не давал ему в кредит. Я одалживал. Когда даю в долг физическим лицам, всегда подразумеваю, что они не вернут. Ну формально долг, но, Коля, можешь не возвращать. Пусть себе оставит. Я считаю, что он - исторический человек. Если бы не его пленки и не все остальное, Кучма бы зашел на третий срок - это было бы самое худшее. Кравченко был бы преемником, и мы бы получили Беларусь или Россию. Я уже говорил об этом", - сообщил Бродский.

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Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/v3093952
 
 
 Топ комментарии
 
"И он написал начальнику СБУ, он радиотехническое училище заканчивал, что нужно поменять всю систему. Что новые системы записи, новые системы наблюдения, что кто-то может просто спрятаться в кабинете Кучмы и потом его убить, все что угодно, то есть все нужно менять. Они, говорит, меня не слушали, я решил показательно спрятаться в шкафу. И я спрятался в шкафу."
Источник: https://censor.net.ua/v3093952

Классика жанра! Ну, просто, Надя Савченко №2, точнее, №1.
Его не послушало начальство, и он "начал создавать сюрреализм"!
Вылитый, сука, дед Панас!
А потом Бродский за это ему заплатил "сотни тысяч долларов" и он уехал в Штаты открывать бизнес...
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Бродскій плакався ,що він залишився без бізнесу і сидів завдяки Кучмі і Кравченку, і вимагав у пінчука 50млн за це.Тобто сам без бабла ,а мельниченку ,тут раптом, сотні тисяч доларів як хорошому хлопцю,пардон,історичному, вичаровує з повітря.Каламойскій оплатив плівки мельниченка?
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Пусть не врет... Никакой третий срок кучме не грозил, а то бы оставили его ставленника овоща
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Если бы не его пленки, ЛДНР е было, Крым был бы в Украине, и не было бы такого пи...з..деца как в 2014!!! Разворованного бюджета, разведенной армии!!! Может да не было такой дерьмократической прессы!!!
Правитель яСингапура тоже не большой демократ! А страна лидер!!!
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Да и ещё у меня обращение к НАБУ по взятке от Бродского, проверить преступление в котором он сознается и источники
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-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
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Выходит Украина должна Бродскому как земля колхозу. ЗЫ Перед выборами выползают потихоньку.
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А тем временем бывший руководитель акции "Украина без Кучмы", а ныне генпрокурор обнимается с заказчиком убийства Гонгадзе, вместо того, чтобы засадить того в тюрягу рядом с Пукачем...
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На плівках немає прямої вказівки "вбити", якщо вже бути точним. Кравченко собі вирок сам виніс, Пукач - пожиттєво, і зараз буде все говорити аби вийти перед смертю на волю. Та і плівки вимагають експертизи, якщо проводити суд. Важко буде в суді щось довести поки не буде висновку: плівки всі справжні і нічого в них не додано (віднято)
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Кстати, пленки Мельничекно - яркий показатель страны договорняков.
Ибо имеем:
Александр Мороз предъявил миру пленки и обвинил Кучму (действующего преза!) в заказном убийстве.

Я ситаю должно быть:
1. Или Кучма в тюрьму за заказ убийтсва
2. Или Мороза в тюрьму за ложное обвинение, раскачивание лодки и шатание будки.

Третьего быть не может!
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"И он написал начальнику СБУ, он радиотехническое училище заканчивал, что нужно поменять всю систему. Что новые системы записи, новые системы наблюдения, что кто-то может просто спрятаться в кабинете Кучмы и потом его убить, все что угодно, то есть все нужно менять. Они, говорит, меня не слушали, я решил показательно спрятаться в шкафу. И я спрятался в шкафу."
Источник: https://censor.net.ua/v3093952

Классика жанра! Ну, просто, Надя Савченко №2, точнее, №1.
Его не послушало начальство, и он "начал создавать сюрреализм"!
Вылитый, сука, дед Панас!
А потом Бродский за это ему заплатил "сотни тысяч долларов" и он уехал в Штаты открывать бизнес...
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Мені цей майор тупуватим завжди здавався, але шоб так... "учіліще", ска, просто угораю, "я спратался в шкафу, значіт любой може спрятаться в шкафу!". Логіку у чувака не відбереш )))
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Вполне возможно, тем более что в "приемники" двигали Яныка, но первый майдан все поломал, и вот тогда пуйло сильно обиделся...
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Бродскій плакався ,що він залишився без бізнесу і сидів завдяки Кучмі і Кравченку, і вимагав у пінчука 50млн за це.Тобто сам без бабла ,а мельниченку ,тут раптом, сотні тисяч доларів як хорошому хлопцю,пардон,історичному, вичаровує з повітря.Каламойскій оплатив плівки мельниченка?
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Я шото пропустил? Кого там Пинчук на выборах поддерживает? Давайте уже резолютивную часть!
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Не пойму,почему Бродский опубликовал
своё интервью на Обозе сразу целиком?
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А где ему публиковать как ни там - это его ресурс
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Пусть не врет... Никакой третий срок кучме не грозил, а то бы оставили его ставленника овоща
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Местечковый поц с маниакальной манией величия
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Бродский явно очень хочет в большую политику.
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шоколадная мразь поставила такое же дерьмо как и он сам, вести переговоры с сепаратистами от имени Украини, напару с врагом украинского народа
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Переговори трьохсторонньої групи: це ніби-то вимога РФрії щодо учасників переговорів. Тому там і мертвечук. Згадуючи ситуацію 2014 початок 2015, можна сказати: схоже рашка диктувала умови. При цьому були просто присутні Франція і ФРГ, яким дуже не хотілося бити горщики із РФ. Фактично Порох залишився один без підтримки носіїв "європейських цінностей"
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Мельниченко не однозначний хлопчик. Чим він керувався важко сказати, але чомусь мало віриться, що якісь відчуття справедливості чи патріотизму ним керували. В кінцевому підсумку виграла більше всіх РФ і сповільнила рух до НАТО. Зараз він успішний бізнесмен в США. Бродський давав гроші? щось він на діда СантаКлауса не дуже схожий.
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Всі хто особисто спілкувався з Бродським казали мені що від нього смердить...Просто смердить як від старого цапа...Звичайно,це не основний недолік українського політика,але хочеться чогось чистого,світлого,вимитого...І українського...А то таке враження,що після Майдану у нашу владу рвонули одні євреї і москалі...Ну а підараси,збоченці,ідіоти і рагулі там і так завжди були...
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Всегда как только приближаются выборы, достают нафталиновые темы вера, язык, пленки мельниченко, цена на газ, НАТО.
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Ти не злий, а дурний Грицько. Підправ аватарку. Ставити поряд питання віри, мови, НАТО поряд плівками майора може тільки маленький дурник або велика падлюка.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ дал Мельниченко несколько сотен тысяч долларов. Коля - исторический парень, если бы не его пленки, Кучма зашел бы на третий срок, - Бродский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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