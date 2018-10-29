EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1784  72
Все про:Фирташ (981) Яценюк (7668) Барна (97)

 Обидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе. ВИДЕО

Вместо того, чтобы использовать многомиллиардный инвестиционный потенциал богатых граждан Украины, правительство выпрашивает кредиты под проценты у МВФ.

Об этом нардеп (БПП) Олег Барна написал на своей страницеи в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

...
"Если хотим порядка, то нужно его самим наводить в своей стране, а не пользоваться кем-то. По ситуации с Д.Фирташем, то могу сказать следующее: очень обидно, что в результате внутренних политических склок или противостояний, амбиций мы отказываемся, не защищаем своих граждан, богатых граждан, которые являются потенциальными и реальными инвесторами в экономику Украины. И вместо того, чтобы использовать многомиллиардный инвестиционный потенциал богатых граждан Украины, то в результате внутреннего политического противостояния Д.Фирташ находится за границей, а правительство выпрашивает кредиты под проценты у МВФ. Нам необходимо сделать так, чтобы он вернулся, а тут на месте, в Украине уже изучать вопрос законности или незаконности действий во время приватизации, тем более, что Дмитрий Фирташ этого сам желает, но почему-то не желает окружение Яценюка. Так поступил в Чили именно Пиночет", - заявил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нах#й пішов, під#рас!Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента. ВИДЕО

"Относительно Америки в ситуации с Фирташем, то очевидно, что она защищает исключительно свой интерес - титановые месторождения, которые являются стратегическим сырьем для военной отрасли, космических технологий, авиации. Поэтому это дело является искусственным, поскольку США никогда не допустят сдачу своей выгоды и интересов. Поэтому они и хотят контролировать все правительства и антикоррупционные органы и суды в Украине. Но когда некоторые активисты, финансируемые за гранты МВФ, Сороса других международных и американских финансовых структур, кричат, ​​что нужно отдать кому-то в пользование месторождения лития в Украине на условиях открытых торгов, мы должны приложить все усилия для того, чтобы этого не допустить. Ибо мы не будем конкурентными против западного капитала, а литий является редким, стратегическим сырьем для электромобилей, и за счет которого Украина может получать сверхприбыли. Поэтому эти активисты являются на самом деле не реформаторами. а проплаченными агентами внешнего влияния", - резюмировал Барна.

Обидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе 01

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. В апреле 2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение в Верховном суде Австрии. 

Источник: https://censor.net.ua/v3093943
 
 
 Топ комментарии
 
нужно не забыть повесить Барну когда начнется 3-й Майдан.....
 показать весь комментарий
 
Шах и мат соевой банде.
Интересно послушать тут соевых ыкспэрдов, как этот зашквар они в пэрэмогу преобразуют
 показать весь комментарий
 
Понятно...

Еще Ахметов знатный "инвестор". Только они в обратном направлении все инвестируют - из Украины в себя.
А с Барной все понятно да...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно не забыть повесить Барну когда начнется 3-й Майдан.....
 показать весь комментарий
 
 
тут уже целая очередь табуретку из под ног выбивать
 показать весь комментарий
 
 
Логика - пора начать продавать билеты на трибуну. И супер платинум ВИП билет - на сцену выбивать табуретку на аукцион Сотбис!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше разыграть в лотерею - больше выручить можно...
 показать весь комментарий
 
 
Желательно - до начала, а то и там успеет нагадить.
 показать весь комментарий
 
 
Разреши обоссать перед тем как будешь вешать. Очень хочется.
 показать весь комментарий
 
 
Они сами друг друга защищают, а народ обдирают до последней копейки
 показать весь комментарий
 
 
БАРНА ПРОСТО ОФУЕЛ -фирташ под могилевичем ходит и это деньги ОПГ. Барна или идиот или украинцев за идиотов держит
 показать весь комментарий
 
 
ИМЕННО !!!!!!!
произошла консолидация быдлоылит.
меняются презы, происходит смена центров влияния, но в общем остаётся, практически, одно и тоже.
на манеже всё те же.
юлька посидела трохы, та югик.
югику, правда, отсидка вернулась сторицей, окупилась сполна

а так у всех всё в шоколаде - Они сами друг друга защищают
 показать весь комментарий
 
 
Шах и мат соевой банде.
Интересно послушать тут соевых ыкспэрдов, как этот зашквар они в пэрэмогу преобразуют
 показать весь комментарий
 
 
нарисуются, иначе им не заплатят😀
 показать весь комментарий
 
 
Шо там выдумывать? Царь хороший, бояре - ни к черту
 показать весь комментарий
 
 
так пусть барна пояснит, почему диабетик свои лярды аж в Панаме заныкал, столько рэформ, иканомика на небывалом подьеме （так гросик сказал, не подумай, шо я тронулся）, а харант деньги из страны вытянул
 показать весь комментарий
 
 
Понятно...

Еще Ахметов знатный "инвестор". Только они в обратном направлении все инвестируют - из Украины в себя.
А с Барной все понятно да...
 показать весь комментарий
 
 
Это на неделе ВТОРОЙ ПЭРЛ, после Коболева с хранением денег в сша😀😀😀
Чтото у них с головой не того ....
 показать весь комментарий
 
 
Может мы не заметили, и Ахметов куда то уехал и его нужно тоже вернуть?
 показать весь комментарий
 
Я за Пєцю не голосив,по откріпному талону з Криму))
 показать весь комментарий
 
 
Добре лизнув. Відчувається багатий досвід.
 показать весь комментарий
 
 
Начебто хоче подоїти фірташа щоб не брати позики в мвф, тільки у фірташа інші схеми..
 показать весь комментарий
 
 
молодец, барна, фирташ тебе отслюнявит... ну хоть за попытку
 показать весь комментарий
 
 
Кредиты МВФ хороши тем что их можно взять и поделить.
Инвесторы - конкуренты с которыми пришлось бы делиться прибылями.
 показать весь комментарий
 
 
Злобные америкосы обижают насчастного Фирташа, беда
 показать весь комментарий
 
 
Толи Барна не в теме, толи я чего не понимаю, вроде вчитель, поважна людина. ...Фирташ богатый человек..., чего ж залог за него Газпром платил, 350 млн.$, кажись. Тогда нужно говорить, ... нужно вернуть Газпром на территорию Украины, пусть инвестирует в нашу промышленность... Правда чего его возвращать? Он никуда и не уходил, вон в любой облгаз зайдите, и наблюдайте, ...ПАО Газпром ...
 показать весь комментарий
 
 
Лять... Вот и пример того, когда кого то много бьют в дыню
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Фирташ плох уже хотя бы тем, что не поделился с сдам капительиан

А что он дал работу людям в целом районе и никто оттуда не ездит мыть унитазы за границей и построил там дороги типа, как у фашистов - это пофиг!
 показать весь комментарий
 
Барна чмо ты конченное.Акак же его долг 2 ярда зелени за газ.Так он богатый или просто ворюга.Кому помогать .да его посадить вместе с тобой в клетку надо и кормить на 1452 гр в месяц.Петух законтаченный.
 показать весь комментарий
 
 
перемены в Украине не возможны! Народ тупорылий... ну большая его часть так точно, если такое быдло позволяет так высказываться и при этом быть депутатом парламента!
 показать весь комментарий
 
 
хорошо же он башкой об транвай треснулся...
 показать весь комментарий
 
 
Не закрывайте ему рот . ЧТО У УМНОГО НА УМЕ, у дурака на языке. Будем знать все мысли депутатов
 показать весь комментарий
 
"литий является редким, стратегическим сырьем для электромобилей, и за счет которого Украина Фирташ (Порошенко) может получать сверхприбыли". Чувствовал, что Барна идиот, но не знал, что до такой степени.

Потенциал таких богатых граждан можно использовать только одним способом - экспроприацией средств. Никому не известный делец стал главным посредником-партнером в торговле российским газом еще во времена Кучмы, представляя интересы Газпрома - это действительно уникальный миллиардер. И кто поверит, что вся империя, включая заводы и облгазы принадлежит ему? Это кошелек типа Абрамовича.
 показать весь комментарий
 
 
Коли у країні президент олігарх Барига,і всі його друзі і посіпаки теж бариги,простому люду немає у цій країні ні захисту ні життя.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікаво, хто цьому люду винний крім нього?
 показать весь комментарий
 
Шакалад))Дуже полюбляє бидло шакалад,а страждають люди))
 показать весь комментарий
 
даже всплакнул, как им тяжело, инвесторам панамских трастов.
 показать весь комментарий
 
 
Оце прокол. ББПешка сучечка здала господаря, жах...
 показать весь комментарий
 
 
Шота я поняв, країні потрібні гроші, а не Фірташ, так може хай з тим Фірташем, а його бабки треба повернути. Тим більше, що його родовища, якщо я не помиляюся, зараз повертають через суд за незаконну приватизацію. Але якщо Барні потрібен особисто Фірташ... ну у нас вільна країна.
 показать весь комментарий
 
Вопрос в том кому позволяем там оставаться! Потому что идут они под лозунгами красивыми, а как приходят становятся мудаками! И мы на все это молча смотрим!
 показать весь комментарий
 
мало того что быдло элита с 90 буквально за 10 -15 лет обокрала страну на сотни лярдов так теперь нам предлагают ещё и "защищать своих". ну сцуки. вот когда мы у вас отберём наши деньги вот тогда может и отправим на защищённые места за решоткой. возле параши будет вам защита.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да.Все як казав Петро:Украина буде без олигархов!А тут Барна,всю малину обос..л Обидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе - Цензор.НЕТ 5605
 показать весь комментарий
 
 
.....БЕДНЫХ в Украине уже ЗАЩИТИЛИ , теперь и за БОГАТЫХ пора браться защищать (((( барна РЕАЛЬНО заболел об ТРАМВАЙ !!!
 показать весь комментарий
 
 
надо ему ще черговий раз пиздов дати!
(і той...хто зна де цей поц войував?)
 показать весь комментарий
 
Баран підрядився адвокатом до порошенківського спонсора - Фірташа? Чи просто вирішив нагадати електорату про свою ексцентричну персону?!
 показать весь комментарий
 
обидно, что вы простых граждан не защищаете, богатые сами себя защитят!!
 показать весь комментарий
 
А ведь Барна не просто так сейчас вылез с этой идеей. Там опять встал вопрос о выдаче Фирташа в США, вот устами Барны и прощупывают, а не спрятать ли Фирташа в Украине, мало ли чего в США наболтает.
 показать весь комментарий
 
 
спонсора посадили? давно барну не пиз---ли (і шуфриче теж, до речі)...
 показать весь комментарий
 
 
Мразота.
Ось так корупція і гуляє Україною, та і постсовком..., в просторі і часі...
Від однієї владної мразоти до іншої. Як естафетна паличка.
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ на ДОПОМОГУ СЛЕПЫХ ТРАСТОВ , ОФШОРОВ и ПАНАМСКИХ острофов !!! ЧЕЛОВЕК пожервуй ГРИВНУ на лишний ЯРД фирташу , что ЖАЛКО ???!! куда нести ??? я ЧИРИК не пожалею !!!! только лично в руки ФИРТАШУ !!!
 показать весь комментарий
 
 
С диванными "хенералами" и соплежуями кричащими из-за угла:"Зрада! Отнять и поделить(между ними же)! Вешать! Расстрелять!" всё понятно . . . . Вопрос к имеющим МОЗГ - Индия это один из штатов США, а Фирташ гражданин США? . . . .
 показать весь комментарий
 
Соевые,зашейте этому дурачку рот. Он умудряется уже пэцю компрометировать при том,что куда уж дальше.
 показать весь комментарий
 
 
философия рыго-бпп для тех, кому еще не дошло.
 показать весь комментарий
 
 
только вот какая незадача, "богатые граждане" у нас в стране, в основной своей массе, все преступники и коррупционеры, которым доказать честное появление своего богатства, практически невозможно....
как этим быть, а?...
 показать весь комментарий
 
Панове,в следующий раз,не бросайте в Барну яйца...Сразу камнями
 показать весь комментарий
 
 
Спитати Барну .....за які гроші Фірташ збагатився .....не з України висосав за границю ..слів нема для Барни позорище ..Кого кликати,кликати і судити за міліарди вимиті з кишень народу України.. жаль ,що розум....... нашого депутата короткий. З такими депутатами ідем в нівкуди ....От вибираємо і продаємося за гречку і 500 гривень і маємо горе депутатиків і т.д....
 показать весь комментарий
 
 
Вот сейчас вылезут хуйлопорошенковские гнойники и замычат "зрадафилы воют значит Парашенка фсе делает правильна, Фирташем гардимся, папулистав низабудим-нипрастим."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх