 Обидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе. ВИДЕО

Об этом нардеп (БПП) Олег Барна написал на своей страницеи в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно Америки в ситуации с Фирташем, то очевидно, что она защищает исключительно свой интерес - титановые месторождения, которые являются стратегическим сырьем для военной отрасли, космических технологий, авиации. Поэтому это дело является искусственным, поскольку США никогда не допустят сдачу своей выгоды и интересов. Поэтому они и хотят контролировать все правительства и антикоррупционные органы и суды в Украине. Но когда некоторые активисты, финансируемые за гранты МВФ, Сороса других международных и американских финансовых структур, кричат, что нужно отдать кому-то в пользование месторождения лития в Украине на условиях открытых торгов, мы должны приложить все усилия для того, чтобы этого не допустить. Ибо мы не будем конкурентными против западного капитала, а литий является редким, стратегическим сырьем для электромобилей, и за счет которого Украина может получать сверхприбыли. Поэтому эти активисты являются на самом деле не реформаторами. а проплаченными агентами внешнего влияния", - резюмировал Барна.
Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. В апреле 2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение в Верховном суде Австрии.
произошла консолидация быдлоылит.
меняются презы, происходит смена центров влияния, но в общем остаётся, практически, одно и тоже.
на манеже всё те же.
юлька посидела трохы, та югик.
югику, правда, отсидка вернулась сторицей, окупилась сполна
а так у всех всё в шоколаде - Они сами друг друга защищают
Интересно послушать тут соевых ыкспэрдов, как этот зашквар они в пэрэмогу преобразуют
Еще Ахметов знатный "инвестор". Только они в обратном направлении все инвестируют - из Украины в себя.
А с Барной все понятно да...
Чтото у них с головой не того ....
Зухвалий ідіот...
Инвесторы - конкуренты с которыми пришлось бы делиться прибылями.
А что он дал работу людям в целом районе и никто оттуда не ездит мыть унитазы за границей и построил там дороги типа, как у фашистов - это пофиг!
УкраинаФирташ (Порошенко) может получать сверхприбыли". Чувствовал, что Барна идиот, но не знал, что до такой степени.
Потенциал таких богатых граждан можно использовать только одним способом - экспроприацией средств. Никому не известный делец стал главным посредником-партнером в торговле российским газом еще во времена Кучмы, представляя интересы Газпрома - это действительно уникальный миллиардер. И кто поверит, что вся империя, включая заводы и облгазы принадлежит ему? Это кошелек типа Абрамовича.
(і той...хто зна де цей поц войував?)
Ось так корупція і гуляє Україною, та і постсовком..., в просторі і часі...
Від однієї владної мразоти до іншої. Як естафетна паличка.
как этим быть, а?...