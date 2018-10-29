EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1903  38
Все про:Бродский (401) Гонгадзе (712) КС (1209) Кучма (1708) приговор (693) Европейский суд по правам человека (563)

 Убийство Гонгадзе: Кучму вывели из-под наказания, но его можно легко вернуть в систему закона, - Бродский. ВИДЕО

Несмотря на то, что в свое время власти вывели из-под наказания Леонида Кучму в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, второго президента Украины можно легко вернуть в "систему закона", чтобы он понес наказание.

Об этом Михаил Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

Также читайте: "Российский след" в деле Гонгадзе - это выдумка самого Кучмы и команды Пинчука, - Подольский

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Резонансные убийства. Гия": выпуск "Исторической правды с Вахтангом Кипиани" в 2015 году. ВИДЕО

"Нужно провести расследование и тогда наступит сатисфакция, и со мной в том числе - иначе сатисфакции нет. И, конечно, за Гонгадзе должны понести наказание, но тут конкретно Кучма. Знаешь, как его вывели из под наказания, хочешь расскажу? Но это тоже легко вернуть. Его (Кучму. - Ред.) обратно вернуть в систему закона легко. Помнишь, Конституционный суд принял решение изменить Конституцию? Пришла новая власть, за одну секунду вернули Конституцию, все красиво, суд разогнали, ответственных нет. Преследуют Лавриновича, хотя я считаю, что незаконно. В Администрации президента у Януковича была должность, типа смотрящий за Конституционным судом, Елена Лукаш. Все забыли. Пусть она расскажет, как после охоты Янукович, Пинчук, когда уже Кузьмин подготовил подачу в суд на Кучму  за содеянное по Гонгадзе…(это было в 2011 году, когда заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что снова открывается дело, есть доказательства по Кучме, и это дело будет доведено до приговора. - Ред.) Ну ты понимаешь: если связать случившееся с Подольским со словами Кравченко в докладе Кучмы и признать эти пленки - все, куку", - пояснил бизнесмен.

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

По сути, для того, чтобы выдвинуть обвинения против Кучмы, не нужно знать обвинений от погибшего Гонгадзе, есть живой Подольский, а его похищение подтверждается записями.

"Заказ. И подает СБУ в Конституционный суд (запрос. - Ред.): а можно ли считать пленки, добытые незаконным путем, обвинением, достаточным доказательством, чтобы приобщать к делу? И Конституционный суд, который отменял Конституцию и выполнял любые прихоти Януковича, принимает решение, что "нет, не можно". Но я хочу обратить внимание всех, что есть два решения Европейского суда по правам человека. Два!. Я не юрист, но я точно знаю, что они есть, где приняли во внимание незаконно добытые данные именно записаных разговоров. В делах, где были убиты люди, принимаются во внимание даже такие доказательства, потому что нет ничего выше жизни одного человека: спаси одну жизнь - и ты спасешь весь мир. Высше жизни не может быть решение каких-то девятнадцати судей не может быть выше жизни человека. А они посчитали, что могут быть высше жизни.  Элементарно... Либо новое обращение в Конституционный суд, либо в ЕСПЧ - то решение нужно признать незаконным. Просто нужно, чтобы политики и журналисты этим занялись и довели это до конца. Тогда отменяется решение КС, тогда все пленочки всплывут, там много чего... Там и незаконная приватизация Пинчуком, и убийство Гонгадзе,  все появится. А они боятся этого", - резюмировал Бродский.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/v3093935
 
 
 Топ комментарии
 
Все вроде правильно говорит, но не могу отделаться от ощущения, что перед выборами решили достать из старого сундука замшелого Бродского, сдуть с него пыль, надеть на указательный палец и крутить в заданном направлении. Кто заказчик?
 показать весь комментарий
 
Для этого должна власть поменяться, а у нас все идет к тому, что во втором туре будут Петя с Юлей, это они должны его в систему закона вернуть? Ха-ха-ха-ха...
 показать весь комментарий
 
Все там ясно, Кучма сказал разобраться, а тупые менты перестарались. Неясно другое, пленки писались не на диктофон из под дивана, а на стационарное оборудование и прямо в Кремль. И вот тут возникает вопрос, чего Мельниченко мотался в Москву постоянно, и от кого он теперь прячется в США, и зачем Бродский ему деньги давал...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…
Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
 показать весь комментарий
 
читать книги что бы твои ребусы загадки разгадывать? Слышь, будь лаконичен
 показать весь комментарий
 
Чувак, ты что куришь? Какие мои ребусы ? (Kats Feldkurat) , ты всё попутал!, я тебе ссылку кинул.Слышь, будь адекватен.ОК? Здоровья тебе, бро!
 показать весь комментарий
 
Это маланская я заказуха!!! Бутусов не теряйте последний капли уважения!!!" Я с времен Майдана постоянно читаю Цензор!!! Не ставьте себя в ряд: NewsOne, Интер, 112!!!!
Отвезите Бене КалоМойскому!!!
 показать весь комментарий
 
 
-- Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора!..
-- Срами!
-- Да разве ж я вас выдам?!
-- Выдавай, голубчик. Моя вина.
-- Ни в жизнь на вас тень я не брошу!
-- Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек, про Феничку не забудь. (с)
 показать весь комментарий
 
Вот щас Кучму запугаете и он рванет вслед за Гонтареврй в Панаму 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Не рванет. Извините меня, Софи, за лексику, но Кучма всю нынешнюю политическую элиту и олигархов Украины за яйца держит. Там компромаа и на Юша и на Петю и на Ляшко с Бойко и пр. на два - три пожизненных срока собрано
 показать весь комментарий
 
 
Все вроде правильно говорит, но не могу отделаться от ощущения, что перед выборами решили достать из старого сундука замшелого Бродского, сдуть с него пыль, надеть на указательный палец и крутить в заданном направлении. Кто заказчик?
 показать весь комментарий
 
 
Для этого должна власть поменяться, а у нас все идет к тому, что во втором туре будут Петя с Юлей, это они должны его в систему закона вернуть? Ха-ха-ха-ха...
 показать весь комментарий
 
 
Шото я не пойму. Хто воно цей Броцкий? Броцкій сказав те, сказав отаке...
І чого це у нього лицьо таке задумчіве? Думає, як с314здіти покрасівєє?
 показать весь комментарий
 
 
если йюля станет президентом, то бродский премьером. Они давние кореша..
 показать весь комментарий
 
Вы или молодой человек, или не из Украины. Когда начались кооперативы, он ящики для тары сбивал на продажу. Потом основал банк "Денди", через который скупал приватизационные сертификаты. Потом банк оказался одним из первых обанкротившихся, причем тогда не было фонда гарантирования и все вкладчики потеряли свои сбережения. Купил у создателя "Киевских ведомостей" Сергея Тоймы эту газету, полез в политику, за что был щелкнут по носу Кучмой и компанией. При следующем правительстве пролез в комитет по регуляторной политике. С ним никто не считается, но он пытается себя позиционировать как политика и бизнесмена.
 показать весь комментарий
 
Ну? Так а "авториет" на чому він "збив"? Звідки ноги ростуть? Мій сусід дід Петро все один до одного про Кучму говорить, даже більше. Може Бутусов у нього інтервю візьме? Там такий пласт політології - публіка буде в захваті.
А Бродський цей - лівий якийсь. І неожиданний, шо характерно.
 показать весь комментарий
 
То-то генерала Пукача берегут как зеница око. Арестовали и посадили пожизненно. И правду рассказать не дают - ни Пчеловод, ни Хряк, ни Кондитер. Потому и будет сидеть, что много знает.
Убийство Гонгадзе: Кучму вывели из-под наказания, но его можно легко вернуть в систему закона, - Бродский - Цензор.НЕТ 869
 показать весь комментарий
 
Все там ясно, Кучма сказал разобраться, а тупые менты перестарались. Неясно другое, пленки писались не на диктофон из под дивана, а на стационарное оборудование и прямо в Кремль. И вот тут возникает вопрос, чего Мельниченко мотался в Москву постоянно, и от кого он теперь прячется в США, и зачем Бродский ему деньги давал...
 показать весь комментарий
 
 
Бродский просто хочет добить Кучму,Литвина и других агентов ФСБ
 показать весь комментарий
 
 
да, рожденный ползать и пресмыкаться, летать не сможет
 показать весь комментарий
 
А в чем Бродский неправ? пару новостей назад его ыксперды-допысувачи обвиняли в подтанцовке ануковичу. Жидко обделались и теперь просто поливают лайном ваще непонятно зачем. Если кто не знает кто такой Бродский - ну так топай молча мимо и нех умничать
 показать весь комментарий
 
В игровых видах спотра есть такой термин "ЗАИГРАЛИ". Когда невозможно судить уже давно пропущеную игровую ситуацию. Ребята, пожалейте мать и жену Гонгадзе, они уже столько лет слушают эту муть...
 показать весь комментарий
 
а почему "муть"? желание наказать настоящих убийц для тебя муть?
 показать весь комментарий
 
нужно было это делать вовремя, а не тянуть кота за хвост. Отпиарились на этом уже не одно поколение политиков.
 показать весь комментарий
 
не вижу пиара никакого, имхо никому из политиков тема Гонгадзе особо вистов не добавила
 показать весь комментарий
 
Послухайте уважно цього бродскава.Він чітко пояснює ,чому вони -каламойскій і К хотіли прибрати Кучму ,Кравченка.Тому,що Приватизація пройшла не так,як вони хотіли.Тобто і убивство гонгадзе,плівки мельниченка,убивство Кравченка-це для того,щоб захопити владу і переділити власність.
 показать весь комментарий
 
а, ти вважаєш, що бродскай-каламойский гірші за кучму-кравченка? а в чому різниця? Приватизація пройшла не так і вони хотіли знову провести націоналізацію??????

ти при своєму розумі?
 показать весь комментарий
 
А причому тут націоналізація?Націоналізація йде на користь держави,а каламойскій і його гопкампанія хотіли захопити владу (вже двічі),щоб атжать власність.
 показать весь комментарий
 
Что-то много сегодня того Бродского, не находите? Сколько же мы всего услышим поближе к выборам? Но тошнит уже, если честно.
 показать весь комментарий
 
 
а с чем, сопсно гоаоря, ты не согласен в тезисах Бродского? Кучма ни при чем? Пленки фальшивые? Срок давности истек? нельзя сейчас открыть дело против Кучмы?
 показать весь комментарий
 
Після убивства гонгадзе литвина звільняють і на його місце (після виборів) стає медведчук.В 2003 році каламойскій за допомогою медведчука де-факто володіє Укрнафтою,а пукач отримує трикімнатну квартиру в Києві.Просто так ці ніштяки впали на каламойскава і пукача?
 показать весь комментарий
 
Та то тьотя Пєся з Одеси попросила Мішу провітрити. Нічого такого.
 показать весь комментарий
 
Готов обсуждать Кучму, но не с Бродским (не поэтом)...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУбийство Гонгадзе: Кучму вывели из-под наказания, но его можно легко вернуть в систему закона, - Бродский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх