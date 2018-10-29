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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2747) Бродский (401) Гонгадзе (712) Кравченко (92) Кучма (1708) Лукашенко (1643)

 Кучма планировал поставить Кравченко вместо себя. Их моделью было построить у нас Беларусь, - Бродский. ВИДЕО

Второй президент Украины Леонид Кучма и тогдашний глава МВД Юрий Кравченко осознанно уничтожали оппозицию в стране. Согласно плану, Кравченко выстраивал всю систему страха под себя как наследник и следующий президент страны.

Об этом Михаил Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

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Говоря о том, какую деятельность вела "Українська перспектива", "Украинская правда", почему это так раздражало Кучму и Кравченко и ставил ли Бродский задания журналистам, он отметил, что "я хотел хорошую страну".

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

"Я же мог уехать, как это сделали многие, даже родственники - троюродные братья, сестры живут в Австралии. Я не уехал. Я здесь строил с нуля, я поверил в это, хотел построить и строил. И в "Ведомости" пришел, поскольку считал, что для демократии необходима свобода слова. В "Киевских ведомостях" я разрешал писать журналистам все, что они хотели…Закончилось все тем, что у меня начали забирать газету. Ну, а я бизнесмен, и когда начали забирать - понял, что нельзя отдавать…Если Подольского условно везли в лес и закапывали, Гонгадзе убили, со мной у них была другая схема", - пояснил бизнесмен.

"Кучма и Кравченко шли осознанно, у них был целый план. И вот по мне у них был план показать, что бизнес не имеет права на свободу слова. Он должен делать все, что говорит власть. Это - как сейчас в России или у Лукашенко. Вот их модель: они хотели построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил, мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко - Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. И Кравченко выстраивал всю систему страха, что только он наследник и только он следующий президент страны. (И если бы не кассетный скандал)... Так и было бы, наверное. Если бы патриоты не залили площадь кровью, как это произошло сейчас. То есть это произошло бы намного раньше, чем с Януковичем..." - резюмировал Бродский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пукач мне сказал: "Если я начну говорить, то мало не покажется", - Подольский

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

Источник: https://censor.net.ua/v3093918
 
 
 Топ комментарии
 
А к Януковичу холопствовать идти кто заставил?
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Педра тоже холопствовал и ниче )
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Зачем вытаскивать эту плесень, Бродского, Кучму, Кравченко? Кому это интерсно? Они стоят друг друга....
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Кучма был совоквый дурак и пьяница. Ничего он сам не планировал, за него все решало гебня с лубянки, котороа прослушивала его пьяные базары через Мельниченко, что бы если что, подправить.
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Ну и чего же этого дурака и пъяницу до сих пор никто не посадил ?
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за шо, что дуорк и пьяница? Так у нас пол старны такие, если не больше, судя потому кого они выбирают.
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а что у нас бывших топов, и милиардеров "сажают"...
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Мельниченко работал на кремль, а убежал и спрятался в США? Логично.
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Кучма картёжник и красный директор Южмаша,но не дурак и не пьянь.Кольчужный скандал,Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем,Тузла,Мельниченко,Гонгадзе-это всё методы гэбни по загону Украины в стойло русни
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совершенно верно, что только доказывает, что Кума дурк. А то что он ньяница, так я сам с ним работал и хорошо знаю как он на Байкануре будучи замполитом играл на гитаре за стакан спирта, потому что он ему был неположен.
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При чём тут я?Мы ж за Кучму...То я считаю,що Кучма с предпринимательской жилкой.Ходил по Байконуру с гитарой,та обменивал свой контент на доступную валюту того времени
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Як,щоб був пьяничка,то вже б помер вiд цероза.Але бачиш вже Ельцина нема,а вiн в Минске засiдаэ Кучма планував поставити Кравченка замість себе. Їхньою моделлю було побудувати в нас Білорусь, - Бродський - Цензор.НЕТ 9737
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Дурак дураком, а мыло не ест.
Тот же Пинчук имеет, то, что и нет только благодаря Кучме и большой пиписке
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Пинчук его зать, совесем другое дело, далеко не дурак.
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Я не знаю Бродского и что он там творил...Но говорит он в правильном направлении. То есть,указывает причины почему произошла смена одних преступников на других.
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...потому что тогда не могло быть иначе! Потому что до сих пор это продолжается. Рука руку моет.
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О Моша Б....ій знову виліз...
Мабуть хоче знову до корита прилаштуватись,
Увага! Усіх здасть щоби дістатись.
Бо не так давно відігнали тварюку.
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Ага..но "шото пошло не так" и Кравченко самозастрелился, причем - дважды. Кучма планував поставити Кравченка замість себе. Їхньою моделлю було побудувати в нас Білорусь, - Бродський - Цензор.НЕТ 806
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Кучма сказал "фамилия на К". Все подумали на Кирпу, и наверное только этот Бродский - подумал на Кравченко.
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Плівки мельниченка оплатив кашельок каламойскава -бродскій.Бродскій платив мельниченко в 2001 декілька тисяч доларів,заплатив луценко (пісатєль?записував на магнітофон через лежачу телефонну трубку в кабінеті Кучми?),давав гроші на майдан,також гонгадзе,якому зливав інфу про Кучму (інформатори турчинов(консультант з економіки Кучми)?драч?луценко(консультант зі зв'язку пустовойтенка)?. Може СБУ перевірити ,з якого рахунку взяв гроші бродскій,щоб заплатити мельниченку?Також коли і звідки на рахунках жінки луценка з'явилось бабло.
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лукашенко не дал раскрасть страну, а кучмо само это сделало... какую Беларусь у нас построить?... как отлучили от корыта так языком чесать..как у корыта ни слова, рыло занято..
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"лукашенко не дал раскрасть страну"

потому что ничего небыло.
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"лукашенко не дал раскрасть страну", просто украл ее сам
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ющенко и дальше янукович строили страну уже на построеном мафиозном кучмовском фундаменте.Слепили что смогли.
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Рабиновичи, Гройсманы, Бродские - не, в Украине точно антисемитизмом и не пахнет. Чего там Климкин хочет обьеденяться-бороться?
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"Жора тогда искал заработок, ему нужны были деньги. Он очень активно работал с депутатами, был пресс-секретарём у Анатолия Матвиенко. Потом пошел пресс-секретарем и помощником к Витренко. Ему нужны были деньги. Тогда я ему предложил: "Уволься отовсюду, я буду тебе давать деньги, занимайся "Украинской правдой". И он приходил каждую неделю, я сколько мог давал..." Кучма планував поставити Кравченка замість себе. Їхньою моделлю було побудувати в нас Білорусь, - Бродський - Цензор.НЕТ 2137 Так что, Гонгадзе и у Витренко согласен был работать? Деньги не пахнут? А еще я помню, как сразу после его смерти все говорили, что его убили за долги. Я конечно не утверждаю. Но Бродского похоже понесло...
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Как бы там ни было, Майдан поломал все планы Кучмы. Если бы не Юля сосими интргами, то Ющекно получил второй срок президентства вместо Яныка. И не нужет был второй Майдан и море кровищи.
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наверное она тебе не дала и теперь тебя мучат эротические сны.
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откуда ты знаешь что не дала? Завидуешь?
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Бродский очень жесткий бизнесмен. Порой жестокий.
Но он заслуживает уважения хотя бы тем. что он создал себя сам. У него не были ни папика "вверху" ни дяди ни кума ни брата. Поднялся сам с ноля.
Создал банк "Денди". Долго спонсировал баскетбольную команду Денди-Баскет.
Создал первые в Украине киоски по обмену валют. первые. Это тогда еще кассиров регулярно менты арестовывали за валютные махинации))
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Был у него, правда, телохранитель Геша. пля, я его боялся, здоровенный двухметровый отморозок с лицом в страшных шрамах и всегда с оружием, но в 90-х это было распространено...
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"Создал первые в Украине киоски по обмену валют. первые.."

значт отпетый бандюган.
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все обменники - отпетые бандюганы??? А те, кто отсидел три года в то время за просмотр "Эммануэль" - конченные отморозки???
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конечно, особенно в то время. Производство мебели, например не захотел освоить, полез в самый криминал.
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Після Оніщенка-Кадирова -одкровення жуліків і покидьків стали трендом? Жовтіє Цензор...
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Кстати, в центра Киева есть кондитерка "Калина", недалеко от метро Арсенальная. Абалденная кондитерка, любые торты на месте и под заказ любой формы и размеров, шедеврально вкусно . Принадлежит Бродскому Михаилу Юрьевичу.
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Кравченка нема,а він головний свідок.Все що говорить Бродський це його особисті здогадки.Для чого мусолити порожню тему?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКучма планировал поставить Кравченко вместо себя. Их моделью было построить у нас Беларусь, - Бродский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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