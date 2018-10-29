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 Происшествия, Общество
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Все про:Львов (3321) Нацполиция (8381) водители (436)

 "Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец BMW попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО

Во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.

Инцидент случился на проспекте Черновола. Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их у полиции и начал убегать, а документ скрутил, запихнул в рот и пытался проглотить. Мужчина начал задыхаться. Когда полицейский пытался вытащить документ из его рта, он укусил патрульного за палец.

Патрульные вызвали медиков, но позже выяснилось, что водитель обманывал их. Помятое и поврежденное удостоверение он спрятал под ожеждой.

Во время проверки полицейские выяснили, что на водителя составляли протокол за нетрезвое управление автомобилем, а предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ти шо, дура!? Ти мені на встрєчку виїхала! Я машину розбив через тебе!", - закарпатские патрульные после погони задержали пьяную женщину-водителя, спровоцировавшую ДТП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3093908
 
 
 Топ комментарии
 
если бы таким способом курильщики за собой свои бычки прибирали.. я бы даже согласился терпеть запах табака
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водіям бмв точно як пороблено.. "Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского - Цензор.НЕТ 8432
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даже если и проглотил, подержали в участке, на утро вышла бы копия ))
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если бы таким способом курильщики за собой свои бычки прибирали.. я бы даже согласился терпеть запах табака
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Есть надо маленькими кусочка - так всех детей учат.
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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Очередной активист АБС, а дно у них все глубже и глубже

А копу надо бы сделать прививку от бешенства, на всякий случай
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у меня тоже АБС, но кушать права не тянет. что я делаю не так?..
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Обворовываешь страну, а потом жалуешься, что твои братья по разума, которые добрались до кормушки, делают тоже самое что и ты
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Причем тут анти-блокировочная система, к антиукраинскому движу "Авто Быдло Сила"?
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Кацап, научись читать и думать, хотя о чем я, это явно не твое
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Вы шутите, а в медицине, ещё советских времён, описывался случай, когда человек заболел сифилисом в результате зуботычины . Наряд милиции обнаружил наркопритон, задерживали наркоманов. Один из них набросился с кулаками на патрульного. Тот ему кулаком заехал в рожу. Зуб оцарапал костяшку пальца. Рану обработали, но потом на месте раны твёрдый шанкр образовался... Хорошо, вовремя выявили... (я даже фото кулака с шанкром, видел...)
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Да реально было очень много случаев, когда дали в зубы. В итоге один лишился зуба, а второй из-за небольшого рассечение на кулаке подхватывал ой какие не приятные бацылы
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Напомнил старый анекдот:
Лекция в мединституте, профессор: мы начинаем новую тему, но сначала случай из моей молодости. Полюбили мы с товарищем одну девушку, ухаживали, но она выбрала его. В результате я остался с носом, а товарищ - без носа. Итак, лекция на тему "Сифилис и его последствия".
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У НАС В СТРАНЕ, КТО СТДИТ В BMW
,почемуто очень часто- НЕАДЕКВАТЫ.Сплош и рядом.Странно!!!!
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даже если и проглотил, подержали в участке, на утро вышла бы копия ))
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С волокнами и помидорными шкурками.
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Зубожілі на бмв п'яні їздять не боячись ні штрафів ні позбавлення прав. Чого бідні бо дурні, чо дурні- бо бідні
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Зубожілі на бмв п'яні їздять не боячись ні штрафів ні позбавлення прав. Чого бідні бо дурні, чо дурні- бо бідні
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Иллюстрация к выражению "на хитрую жопу есть..."
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Ето он пластиковыe правa пытaлся проглотить??
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наші люди - ідем в ЕС "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 9112, авто скоріш лівак - "двойняшка"...
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"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского :
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"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского :"Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 4520"Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 2459
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Не менты, а отцы родные. Не так давно у таких фокусников проглоченное вместе с дерьмом выбивали.
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я давно заметил, что у водил бмв что-то не то с головкой ! =))
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А ще вони з виряченими очима розповідають про порохоботів, які вночі вистрибують на ліжко "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 6601
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До чого ж довела злочинна влада, таке зубожіння - що аж водії БМВ голодують та харчуються документами.
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Так водій віддав усі гроші за авто. Тепер грошей нема і залишилося їсти лише документи "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 159
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І такі пекельні борошна потерпає підлога країни! Все, вже немає сечі терпіти - час брати стовбури усіх калібрів та міняти державний будуй! "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 7817
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Краватки? Я не їв їх. Кажуть про те, що потім вони не перетравлюються, якщо не бігати на даху "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 1758
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Да и чахохбили с хачапури тоже неплохие...
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А обнаружили после того, как "клизьму" двухвёдерную, с мылом, поставили, и желудок промыли? или он ещё при виде канюль и "кружек Эсмарха", "обосрался"?
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Чтобы прожевать заламинированное удостовоерение, надо иметь хорошие зубы.
Так что скорую искусанного полицеского вызвали правильно.
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как в к/ф «Убить Дракона»

Он съел исторический документ

Или как Трамп...

По словам бывшей помощницы Трампа, нынешний президент США съел лист бумаги после встречи в Овальном кабинете Белого дома со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.

«Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», - пишет в своей книге Омароса Манигол-Ньюман.
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А что, во всём Белом Доме не нашлось ни одной зажигалки или коробка спичек?(Написал фразу и вспомнил, что не положил в рюкзак для завтрашнего выхода за грибами. Кинул компьютер и пошёл за спичками и коробочкой с порохом...).
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До машини треба дорости. Не тілом .
Ніхто не проти бляхерів бмвшних, всі проти безвідповідальних недоумків - прокладок між кермом і сидінням.
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А те, что на жигулях регулярно бьются- те уже доросли?
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хоть одна позитивная новость за день. а то только про ворьё, политику и войну.
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Беручи до уваги мєнтовську метушню на пів-району, можна припустити що водій ковтнув ксиву таки когось із поліціянтів. Раніше досвідчені сов'єтські мєнти спокійно поїли "злочинця" касторкою та терпляче чекали годину-дві коло кабінки нужника.
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***
бегает дед по берегу и кричит:
- гадкая...мерзкая селёдка!
- ты чего кричишь, старче? - спрашивают его.... рыбаки.
- да поймал Золотую Рыбку попросил у неё красную «БМВ»... глядь - машина стоит,
ну я рыбину и отпустил, залез в салон - а там договор на мое имя... на кредит в 100 000$!
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Нужно было водилу застрелить как бешеную собаку "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 5581
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Набери в рот говна и плюнь ему на колесо,или можешь укусить за жопу если разрешит. "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 591
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Как вообще можно съесть пластиковое или даже старое ламинированное удостоверение? Коп - дебил.
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Это ж как нужно оголодать, чтоб пластик жрать и на канибализм покушаться!
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вот мне интересно почему цензор так избирательно постит видосы и новости про мусоров в позитивном тоне и практически игнорирует сотни видосов и новостей, где новых горереформиованных продолжают ловить на взятках, мусорском безпределе и вопиющей неграмотности и некомпетентности?!
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Надо было в жопу засунуть, пускай бы там поковырялся может и там бы укусили за палец ? "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 5899
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец BMW попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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