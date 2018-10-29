 "Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец BMW попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.
Инцидент случился на проспекте Черновола. Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их у полиции и начал убегать, а документ скрутил, запихнул в рот и пытался проглотить. Мужчина начал задыхаться. Когда полицейский пытался вытащить документ из его рта, он укусил патрульного за палец.
Патрульные вызвали медиков, но позже выяснилось, что водитель обманывал их. Помятое и поврежденное удостоверение он спрятал под ожеждой.
Во время проверки полицейские выяснили, что на водителя составляли протокол за нетрезвое управление автомобилем, а предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.
А копу надо бы сделать прививку от бешенства, на всякий случай
Лекция в мединституте, профессор: мы начинаем новую тему, но сначала случай из моей молодости. Полюбили мы с товарищем одну девушку, ухаживали, но она выбрала его. В результате я остался с носом, а товарищ - без носа. Итак, лекция на тему "Сифилис и его последствия".
,почемуто очень часто- НЕАДЕКВАТЫ.Сплош и рядом.Странно!!!!
(коричнево)-белая
У нас валюта - сіль!
Так что скорую искусанного полицеского вызвали правильно.
Он съел исторический документ
Или как Трамп...
По словам бывшей помощницы Трампа, нынешний президент США съел лист бумаги после встречи в Овальном кабинете Белого дома со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном.
«Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное», - пишет в своей книге Омароса Манигол-Ньюман.
Ніхто не проти бляхерів бмвшних, всі проти безвідповідальних недоумків - прокладок між кермом і сидінням.
Нетверезе водіння це як, чи хто.
бегает дед по берегу и кричит:
- гадкая...мерзкая селёдка!
- ты чего кричишь, старче? - спрашивают его.... рыбаки.
- да поймал Золотую Рыбку попросил у неё красную «БМВ»... глядь - машина стоит,
ну я рыбину и отпустил, залез в салон - а там договор на мое имя... на кредит в 100 000$!