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 Происшествия, Общество
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Все про:Львов (3321) Нацполиция (8381) водители (435)

 "Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО

Во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.

Инцидент случился на проспекте Черновола. Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их у полиции и начал убегать, а документ скрутил, запихнул в рот и пытался проглотить. Мужчина начал задыхаться. Когда полицейский пытался вытащить документ из его рта, он укусил патрульного за палец.

Патрульные вызвали медиков, но позже выяснилось, что водитель обманывал их. Помятое и поврежденное удостоверение он спрятал под ожеждой.

Во время проверки полицейские выяснили, что на водителя составляли протокол за нетрезвое управление автомобилем, а предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3093908
 
 
 Топ комментарии
 
если бы таким способом курильщики за собой свои бычки прибирали.. я бы даже согласился терпеть запах табака
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водіям бмв точно як пороблено.. "Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского - Цензор.НЕТ 8432
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даже если и проглотил, подержали в участке, на утро вышла бы копия ))
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если бы таким способом курильщики за собой свои бычки прибирали.. я бы даже согласился терпеть запах табака
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Есть надо маленькими кусочка - так всех детей учат.
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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Очередной активист АБС, а дно у них все глубже и глубже

А копу надо бы сделать прививку от бешенства, на всякий случай
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у меня тоже АБС, но кушать права не тянет. что я делаю не так?..
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Обворовываешь страну, а потом жалуешься, что твои братья по разума, которые добрались до кормушки, делают тоже самое что и ты
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ты ипанутый? какая связь между анти-блокировочной системой и воровством?
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У НАС В СТРАНЕ, КТО СТДИТ В BMW
,почемуто очень часто- НЕАДЕКВАТЫ.Сплош и рядом.Странно!!!!
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даже если и проглотил, подержали в участке, на утро вышла бы копия ))
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Иллюстрация к выражению "на хитрую жопу есть..."
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Ето он пластиковыe правa пытaлся проглотить??
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наші люди - ідем в ЕС "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 9112, авто скоріш лівак - "двойняшка"...
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"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского :
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"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского :"Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 4520"Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 2459
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Не менты, а отцы родные. Не так давно у таких фокусников проглоченное вместе с дерьмом выбивали.
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я давно заметил, что у водил бмв что-то не то с головкой ! =))
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А ще вони з виряченими очима розповідають про порохоботів, які вночі вистрибують на ліжко "Терміново швидку! Водій проковтнув посвідчення!", - у Львові власник БМВ спробував проковтнути документи і вкусив поліцейського - Цензор.НЕТ 6601
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До чого ж довела злочинна влада, таке зубожіння - що аж водії БМВ голодують та харчуються документами.
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Стороник скорей всего Саакашвили. Тот тоже разную хрень любил есть!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец БМВ попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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