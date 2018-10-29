 Женщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, проделать такой маневр достаточно сложно. Однако это обстоятельство не помешало пилоту Боинга 757-200 авиакомпании TUI совершить невероятную, захватывающую дух посадку в аэропорту британского Бристоля на прошлой неделе.
Шторм Кэллам на прошлой неделе стал причиной сильных порывов ветра и ненастья в некоторых регионах Великобритании, поэтому опытный пилот самолета капитан Бренда Рипсаам Вассинк была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы обеспечить безопасную посадку.
"Мы очень гордимся капитаном TUI Airways Брендой Рипсаам Вассинк", - говорится в заявлении авиакомпании.
В нем сказано, что посадка в сложных погодных условиях продемонстрировала, "насколько высоко квалифицированы и хорошо подготовлены пилоты нашей авиакомпании TUI Airways". 35-летняя Вассинк начала работать в TUI в 2005 году и стала капитаном в 2017. Во время успешной посадки при сильном боковом ветре она пилотировала рейс TOM6561, следовавший из Менорки, Испания, в Бристоль.
Пользователь YouTube из Великобритании MrAviationGuy, известный своими видеороликами с участием авиации, запечатлел успешную посадку Боинг 757-200, в то время как другие самолеты так и не смогли приземлиться после нескольких попыток. Смелая посадка самолета пилотом авиакомпании TUI, без сомнения, поможет Бристольскому аэропорту сохранить высокую позицию в рейтинге пунктуальности, согласно которому в 2015 году он являлся одним из самых надежных в мире в этом отношении.
Те що вона зробила, можуть зрозуміти тільки пілоти.
А от повторити......
Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду.
Значить слухайте сюди уважно, мої синьоокі волинські соловейки.
«Використання зображень, фото публічних осіб, які не мають відношення до політичних організацій на їх офіційних сторінках в мережі Інтернет може розцінюватись, як дезінформація. Зважаючи на те, що ця публікація була розрекламована, маніпуляція є свідомою та може мати на меті введення в оману читачів, у яких виникає асоціативний ряд, що Сергій Притула має відношення до ВО Батьківщина - Волинь, або ж здійснює свою волонтерську діяльність з політичною метою.
Зважаючи на те, що Сергій, здійснює свою волонтерську діяльність через збір коштів від громадян, бізнесменів, політична заангажованість може нанести шкоду його діловій репутації та зашкодити і пошуку ресурсів на потребу фронту», - ось так розумна людина розписала мені своє бачення того, що ви зробили.
Бо у моєму випадку трактування було набагато коротшим: «якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності».
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов'язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. «Поважаєш? Став лайк!».
Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?
Себе виставляйте на своїх сторінках, хай вас люди лайкають за те, що ви робите. Або посилають за те, що ви не робите! А моє зображення я дозволяю на вашій сторінці виставити ще виключно 1 раз. Поряд з текстом:
«ВО «Батьківщина» Волинь щиро перепрошує у волонтера Сергія Дмитровича Притули за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності. Щиро дякуємо пану Сергію за його доброту і милосердя по відношеню до ВО «Батьківщина» Волинь та просимо Божої ласки та Ангела охоронця на кожній життєвій стежині для цього гідного сина українського народу»!
Фотографію візьміть з інтернету. Ви вже показали, що вмієте це зробити.
Окремо звертаюсь до центрального апарату ВО «Батьківщина» публічно засудити таку маніпулятивну діяльність ваших волинських колег. Як буде покарано винних у інциденті теж цікаво, але то вже на ваш розсуд. Мене цікавить ваше публічне дистанціювання від мене і від тих, хто вас підставив у філії.
Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з*явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім*я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!
Я буду стежити за кожним вашим «косяком» і використаю свій майже 500-тисячний Фейсбук ресурс, щоб доносити людям кожен факт вашої недолугості. А буде мало, підключу ще своїх 500 000 у інстаграм. А буде мало, то звернусь до своїх колег волонтерів, які будуть солідарні зі мною, як і я часто солідарний з ними. Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь.
Коротше. Перепрошую за ультимативність мого до вас звернення, просто іншої форми до людей у яких немає совісті я поки не можу підібрати.
Фоловери, тегніть когось із Юліної гвардії, може тоді трошки швидше справляться на Волині.
24 години. Час пішов!
P.S. Я не блефую )))))). Сподіваюсь, кількість коментарів та репостів вас у цьому переконають!
Так тепер його шо то не видно на цьому пропагандон шоу...
Чьи то мокшанскіє родствєнніци.
Екіпаж...
Так тебе понятно чурбан?
Мозгами это не просчитать, только чутьём.
але уявляю як було пасажирам )))))))
Какое он имеет отношение к этой новости вообще не понятно?
Но таки да, согласен - это круто и выше всяческих похвал...))