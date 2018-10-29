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Все про:Великобритания (2018) самолет (2138)

 Женщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре. ВИДЕО

Пилот авиакомпании TUI Бренда Рипсаам Вассинк совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, проделать такой маневр достаточно сложно. Однако это обстоятельство не помешало пилоту Боинга 757-200 авиакомпании TUI совершить невероятную, захватывающую дух посадку в аэропорту британского Бристоля на прошлой неделе.

Шторм Кэллам на прошлой неделе стал причиной сильных порывов ветра и ненастья в некоторых регионах Великобритании, поэтому опытный пилот самолета капитан Бренда Рипсаам Вассинк была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы обеспечить безопасную посадку.

...
Чтобы посадить самолет, пилот использовала технику парирования сноса, поворачивая нос самолета против ветра до самого момента касания шасси асфальта. Сразу после этого его положение было выровнено для дальнейшего продвижения по взлетно-посадочной полосе. Эту технику пилоты осваивают еще до того, как получить лицензию начального уровня, однако чем выше скорость ветра, тем труднее становится совершить этот маневр. Во время маневра можно наблюдать, как крылья самолета, борющиеся с сильными порывами ветра, сгибаются вверх и вниз.

"Мы очень гордимся капитаном TUI Airways Брендой Рипсаам Вассинк", - говорится в заявлении авиакомпании.

В нем сказано, что посадка в сложных погодных условиях продемонстрировала, "насколько высоко квалифицированы и хорошо подготовлены пилоты нашей авиакомпании TUI Airways". 35-летняя Вассинк начала работать в TUI в 2005 году и стала капитаном в 2017. Во время успешной посадки при сильном боковом ветре она пилотировала рейс TOM6561, следовавший из Менорки, Испания, в Бристоль.

Пользователь YouTube из Великобритании MrAviationGuy, известный своими видеороликами с участием авиации, запечатлел успешную посадку Боинг 757-200, в то время как другие самолеты так и не смогли приземлиться после нескольких попыток. Смелая посадка самолета пилотом авиакомпании TUI, без сомнения, поможет Бристольскому аэропорту сохранить высокую позицию в рейтинге пунктуальности, согласно которому в 2015 году он являлся одним из самых надежных в мире в этом отношении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093846
 
   
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Это вам таки ЖЕНЩИНА на минуточку, а не баба третьего тысячелетия с носом крючком. Женщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре - Цензор.НЕТ 4579
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тёлка это твои родственницы по женской или даже мужской линии.
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Так.
Те що вона зробила, можуть зрозуміти тільки пілоти.
А от повторити......
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У этой тетки прямо таки железное... хозяйство.
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За рулем звезда, это не езда.
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Жалуйся, добрый человек, здесь тебя поймут.
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Сергій Притула ФБ
Справа ж не в тому, що я зібрав не 7,5 а понад 30 млн. І навіть не в тому, що раз вже автор цього посту так пишається мною, то міг би розмістити мої волонтерські банківські реквізити для подальшого збору коштів. Справа в тому, що штаб ВО «Батьківщина» Волинь замість того, щоб перекинути мені трохи грошей на Армію, вбухав їх у рекламу абсолютно маніпулятивного допису з поєднанням моєї пики і свого політичного бренду.
Значить слухайте сюди уважно, мої синьоокі волинські соловейки.
«Використання зображень, фото публічних осіб, які не мають відношення до політичних організацій на їх офіційних сторінках в мережі Інтернет може розцінюватись, як дезінформація. Зважаючи на те, що ця публікація була розрекламована, маніпуляція є свідомою та може мати на меті введення в оману читачів, у яких виникає асоціативний ряд, що Сергій Притула має відношення до ВО Батьківщина - Волинь, або ж здійснює свою волонтерську діяльність з політичною метою.
Зважаючи на те, що Сергій, здійснює свою волонтерську діяльність через збір коштів від громадян, бізнесменів, політична заангажованість може нанести шкоду його діловій репутації та зашкодити і пошуку ресурсів на потребу фронту», - ось так розумна людина розписала мені своє бачення того, що ви зробили.
Бо у моєму випадку трактування було набагато коротшим: «якісь гандони вирішили попіаритись на фоні 5-ти років моєї волонтерської діяльності».
Це були не простих 5 років для мене особисто. І сивини в моїй бороді за ці роки додалось не тільки тому, що я старію і в мене багато концертів, а й тому, що було багато чого пережито пов'язаного саме з війною. І тут на горизонті намальовується якась політична організація, яка спокійно собі примазується до моїх безсонних ночей, нервів, страхів і понад 5 млн особистих коштів. «Поважаєш? Став лайк!».
Чуєте ви, «сердечники»! Ви що собі дозволяєте? Я вас щось за цих 5 років на кілометр не бачив з пропозицією допомогти моїм волонтерським проектам. Ви якого біса мою пику під свої знамена запхали? Я спеціально для таких довбнів як ви на своїй сторінці пояснював, чому я, як волонтер, тримаюсь від політики подалі! Бо це шкодить волонтерству! А ви зараз що робите, ідіоти?!
Ви хоч там у штабі розумієте, що вклавши гроші у рекламу цього повідомлення ви автоматично без мого дозволу використали моє зображення у рекламних матеріалах. Як ви країною збираєтесь керувати, якщо ви на рівні повідомлення у Фейсбуці стільки дров наламали?!! Вас по судах затаскати, щоб розширити кругозір та життєвий досвід?
Себе виставляйте на своїх сторінках, хай вас люди лайкають за те, що ви робите. Або посилають за те, що ви не робите! А моє зображення я дозволяю на вашій сторінці виставити ще виключно 1 раз. Поряд з текстом:
«ВО «Батьківщина» Волинь щиро перепрошує у волонтера Сергія Дмитровича Притули за те, що без його відома його зображення та недостовірна інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу Армії, були некоректно використані у повідомленні на нашій сторінці у Фейсбук. Сергій Дмитрович не є членом ВО «Батьківщина» і конкретно ВО «Батьківщина» Волинь ніколи не допомагала пану Притулі у його волонтерській діяльності. Щиро дякуємо пану Сергію за його доброту і милосердя по відношеню до ВО «Батьківщина» Волинь та просимо Божої ласки та Ангела охоронця на кожній життєвій стежині для цього гідного сина українського народу»!
Фотографію візьміть з інтернету. Ви вже показали, що вмієте це зробити.
Окремо звертаюсь до центрального апарату ВО «Батьківщина» публічно засудити таку маніпулятивну діяльність ваших волинських колег. Як буде покарано винних у інциденті теж цікаво, але то вже на ваш розсуд. Мене цікавить ваше публічне дистанціювання від мене і від тих, хто вас підставив у філії.
Якщо в межах 24 годин офіційне вибачення не з*явиться на сторінці ФБ волинської Батьківщини, я урочисто обіцяю відступити від свого принципу аполітичності і візьмюсь за вас зі всім своїм завзяттям. Сподіваюсь, ви розумієте, що завзяття у мене багацько! Ви маєте зрозуміти, що я не дозволю «юзати» своє ім*я і свою репутацію жодному політику в період передвиборної кампанії!
Я буду стежити за кожним вашим «косяком» і використаю свій майже 500-тисячний Фейсбук ресурс, щоб доносити людям кожен факт вашої недолугості. А буде мало, підключу ще своїх 500 000 у інстаграм. А буде мало, то звернусь до своїх колег волонтерів, які будуть солідарні зі мною, як і я часто солідарний з ними. Бо ви зараз не Притулу хотіли «поюзати», ви весь волонтерський рух хотіли раком поставити. А зараз може вийти навпаки. Бо спільно волонтери виставлять проти вас мільйони своїх геть не дурних фоловерів. Буде війна, яка нам не буде коштувати багато грошей та зусиль. А вам доведеться дуже сильно відволікатись. І по часу і по грошах. Але ви можете цього уникнути. Просто вибачтесь.
Коротше. Перепрошую за ультимативність мого до вас звернення, просто іншої форми до людей у яких немає совісті я поки не можу підібрати.
Фоловери, тегніть когось із Юліної гвардії, може тоді трошки швидше справляться на Волині.
24 години. Час пішов!
P.S. Я не блефую )))))). Сподіваюсь, кількість коментарів та репостів вас у цьому переконають!
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У Тимошенко никогда не было нормальной кадровой политики. Но победить Порошенко на выборах способна только она одна. Не проголосуем за Тимошенко получим династию Порошенко, как в Белоруссии. Только Порошенко много хуже Лукашенко.
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Козлы голосуют за козла он ведь в шоколаде, а то что может повториться козёл из гамна, как в рашке, это их ПОКА не касается.
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Это вам таки ЖЕНЩИНА на минуточку, а не баба третьего тысячелетия с носом крючком. Женщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре - Цензор.НЕТ 4579
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Бабою Ягою, на «60 мінут нєнавісті к Украінє» обізвали пропагандонку Скабєєву. Надєждін, там такий....
Так тепер його шо то не видно на цьому пропагандон шоу...

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Отмороженная тёлка
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тёлка это твои родственницы по женской или даже мужской линии.
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Евгения, иди ка ты на путина, будешь тут рассказывать. Вместо того, чтоб уйти на другой аэродром она решила мастерство своё показывать рискуя пассажирами.
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Путлер Хуйло тебе на ипало...иди памперс поменяй ублюдок.
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Обоссаная шляйка евгения калашникова - ипало эт у тебя чухонец.
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а ты шоб об стенку и один раз но навсегда. Воздух чище станет....убогое пресмыкающееся.И тампакс изо рта вынь...мешает тебе.
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А Вы про топливо не подумали? А про то, что запасные аэропорты и авиабазы, могут точно в такой ситуации находится? Так что узбогойтесь.
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Жінка-пілот здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля за сильного бічного вітру - Цензор.НЕТ 4198
Чьи то мокшанскіє родствєнніци.
Екіпаж...

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Скажи об этом капитану ЦАХАЛ, которая, руководя своей батареей, сшибла недавно российско-сирийский Су-22... Или потомкам Литовченко - снайпера, положившего в землю более трехсот немецких захватчиков... Или потомкам той женщины, что в 43-м, мстя за мужа, села за рычаги Т-34... Наших девочек, вытаскивающих из-под огня раненых украинских бойцов, тоже не забудь... Они все - "отмороженные"
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Не путай гражданскую авиацию с военными действиями
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מישה, ולא היית מזיין אותך, המלטה של פוטין))Так тебе понятно,шалашовник))
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Бренда умничка! Я восхищаюсь её мастерством!
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Так. Але респект і автопілоту (системі автоматичного керування). Без цієї останньої у неї навряд чи щось вийшло б.
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При такой посадке автопилот??? бывают помутнения сознания........
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Красавишна!!!
Мозгами это не просчитать, только чутьём.
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Гірше за бабу без мізків є лише баба без башні. Усі нормальні полетіли на запасне летовище.
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Сексизм. Зачем подчеркивать пол пилота?
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А так можно рисковать? Правила разрешают? Нельзя было в другом аэропорту сесть?
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А если горючки до запасного не хватило бы,тогда бы волало,что плохой пилот,надо было садится при ветре,да?
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Интересно, а без этого геройства можно было обойтись? Все остальные самолёты попАдали?
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Воно то круто дивитися на посадку,
але уявляю як було пасажирам )))))))
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Пассажирам??? Очень даже СЕЙЧАС хорошо! К сожалению не так как Индонезийского Боинга...... Жінка-пілот здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля за сильного бічного вітру - Цензор.НЕТ 6337
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Зараз то їм добре, а під час приземлення ?
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это уже история для их потомков. А Леди спасибо.
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Це не геройство, а головотяпство. Невже не можна було летіти на інший аеродром і не ризикувати життям пасажирів?
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Вот что ты мелешь? Ты знаешь ситуацию фантазёр хренов, может там топлива было на раз зайти, может это и не первый заход......Фильмов пересмотрел голивудских?
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в том аэропорту постоянно такие приколы, посмотришь дрожь берёт!!
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Порошенко ещё круче бы посадил Жінка-пілот здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля за сильного бічного вітру - Цензор.НЕТ 9379
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Вам уже Порошенко и под собственной кроватью видится. Так и до нервного срыва недалеко.
Какое он имеет отношение к этой новости вообще не понятно?
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Он имеет отношению ко всему, в том числе и к авиации. Не понимаю, как им можно не гордиться Жінка-пілот здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля за сильного бічного вітру - Цензор.НЕТ 9837

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Редакция, а не могли бы ещё пол годика, потерпеть? Как раз была бы "новость" Жінка-пілот здійснила неймовірну посадку в аеропорту британського Брістоля за сильного бічного вітру - Цензор.НЕТ 5742 ... PS: Уже и забыл, когда и читал про это...
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Мастер своего дела. А говорят женщины не способны быть пилотами
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Это вам не коня на скаку останавливать и в горящую избу входить.
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Я конечно могу ошибаться, но по моему этому видео как минимум 2 года...
Но таки да, согласен - это круто и выше всяческих похвал...))
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Решила рискнуть жизнями пассажиров. Справилась. Красиво и виртуозно. А если бы нет? Это ведь не спорт и не цирк...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖенщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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