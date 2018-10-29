 "Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили у мужчины два пакета серо-зеленого вещества растительного происхождения. Он признался, что это конопля и заявил, что планирует ее использовать с лечебными целями.
"Конопля. С целью успокоения. Прочитал в травнике, что помогает от нервов", - заявил крымчанин пограничникам.
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Хіба не так ?
дебилыбля...
так, пля, лечите уродов - а они запрещают всё...
В Калифорнии уже давно легализовали коноплю и ничего плохого не произошло.
нормально обманули мужика знахари-лекари...
а чего он перед поездкой сонник не почитал... и гороскоп ( УК Украины называется)
м: ты бы их отварил
с: ну чё накурился? просто проголодался
бесспорно.
Ежедневно из-за алкоголя умирают почти 25 украинцев
Лучше бы бухло запретили, чем травку.
Решта наркотик, хоча алкоголь теж наркотик, бо викликає залежність.
а хтось лише збагатиться на людській тупості та пороках.
Например, в 2014 году более 30 тысяч американцев умерли из-за алкоголя, а если учитывать убийства и ДТП, спровоцированные его употреблением - это число увеличится втрое. От употребления конопли умерло 0 (ноль) человек. Продолжавшееся 16 лет исследование, в котором участвовало 65 тысяч человек, показало, что здоровые потребители каннабиса живут столько же, сколько те, кто его не употребляет вообще. (с)