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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (5169) Крым (20744) наркотики (1414) пограничники (1125)

 "Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения". ВИДЕО

Пограничники задержали жителя оккупированного Крыма, который пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм наркотической конопли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили у мужчины два пакета серо-зеленого вещества растительного происхождения. Он признался, что это конопля и заявил, что планирует ее использовать с лечебными целями.

"Конопля. С целью успокоения. Прочитал в травнике, что помогает от нервов", - заявил крымчанин пограничникам.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3093836
 
 
 Топ комментарии
 
Ну я рахую, що такий депресант, як алкоголь набагато гірші наслідки робить. Я сам не курю коноплю, але знаю що обкурені не такі агресивні як бухі
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Можливо й допомагаэ. Тільки в нас люди тупі, будуть використовувати її в поганих цілях, зловживати нею...
Хіба не так ? "Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения" - Цензор.НЕТ 754
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Ну я рахую, що такий депресант, як алкоголь набагато гірші наслідки робить. Я сам не курю коноплю, але знаю що обкурені не такі агресивні як бухі
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Мало того, що не агресивні, так ще й кумедні, бо від трави на хі-хі пробиває "Прочитав, що від нервів допомагає", - кримчанин намагався провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамів конопель для "лікування" - Цензор.НЕТ 4968
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так запретить спички - ими косяк прикуривают...

дебилыбля...
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я балдю с запрета выращивания мака и конопли - типа - есть уроды которые могут ими злоупотреблять...

так, пля, лечите уродов - а они запрещают всё...
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Ну так и чаем некоторые злоупотребляют делая чефир.
В Калифорнии уже давно легализовали коноплю и ничего плохого не произошло.
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Недавно в Канаде. Не дураки же канадцы. А эксперты подсчитали, что это плюс 8 миллиардов канадских долларов ежегодно в бюджет
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В каких целях????? !!!!!! От конопли нет зависимости. Около 30 стран легализовали
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Кінь разом з мзс ху?ло-орди може підтвердити що теж думали що допомагає, але експеримент продовжують...
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- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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т.е.. как бы ...не помогает???
нормально обманули мужика знахари-лекари... "Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения" - Цензор.НЕТ 3969
а чего он перед поездкой сонник не почитал... и гороскоп ( УК Украины называется)
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то крисяни дуже знервовані в окупованому криму ? "Прочитав, що від нервів допомагає", - кримчанин намагався провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамів конопель для "лікування" - Цензор.НЕТ 1597
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Камні ж падають і все по голові, по голові.
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А че ты нервничаешь? Ты же в "раю земном" - в расии.. Ниче, параша вам там нервы хорошо балбесам потрепает
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а пытался провезти в уже "успокоенном" состоянии?...
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мама ночью на кухню заходит, сын у открытого холодильника , пельмени сырые жрёт:
м: ты бы их отварил
с: ну чё накурился? просто проголодался
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Не, не так. Убивай эту суку. Тёща по кухне заметалась.
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чому ж рєдкій.. на кримові таких забагато..
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Согласен на 100500! Кроме пива и водки! Гы.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Відносно безпечним і орисним для людини являється лише один сорт маріхуани.
Решта наркотик, хоча алкоголь теж наркотик, бо викликає залежність.
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Да? Статистику я не зря навёл. Что значит "наркотик"? Вставляет? Да, вставляет. Но не вреден, как алкоголь и прочие наркотики. Но алкоголь почему-то по закону можно, а коноплю нельзя. Думаю, что эту формулу придумали производители бухла.
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зловживання у будь-якому випадку ні до чого доброго не призводить.
а хтось лише збагатиться на людській тупості та пороках.
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Безусловно "Що занадто - то не здраво". Но! Знаю много людей, которые спились и умерли. Знаю людей, которые скололись и умерли. А вот среди употребляющих травку таких не знаю. И буйства среди растаманов не встречал. "Прочитав, що від нервів допомагає", - кримчанин намагався провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамів конопель для "лікування" - Цензор.НЕТ 4825
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Бажаєте зустріти ? То будуть через деякий час.
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Да ну бросьте.
Например, в 2014 году более 30 тысяч американцев умерли из-за алкоголя, а если учитывать убийства и ДТП, спровоцированные его употреблением - это число увеличится втрое. От употребления конопли умерло 0 (ноль) человек. Продолжавшееся 16 лет исследование, в котором участвовало 65 тысяч человек, показало, что здоровые потребители каннабиса живут столько же, сколько те, кто его не употребляет вообще. (с)
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але невідомо як це відобразиться на репродуктивній функції та на наступних поколіннях.
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Оксана от легализации одни ++++. и молодежь спокойней, и крым вернётся и донбасс не захочет оставаться в серых буднях, если рядом яркий праздник
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Задовбали з цією марихуаною, нехай курять скільки влізе, коли бухають місяцями, то це нормально, а коли скурить косяка то це правопорушення кримінальне.
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патаму шо приобрел не у государства, а производитель не заплатил акциз и екологический сбор)))
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А откуда пограничники узнали что конопля наркотическая? Собственный опыт? "Прочитав, що від нервів допомагає", - кримчанин намагався провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамів конопель для "лікування" - Цензор.НЕТ 3067 Конопля действительно ето целебное растение. Водка намного пострашнее будет но ее почему то не запрещают. Видать выгодно кому то во власти травить народ
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В Канаде коноплю разрешили, в США коноплю разрешили, в Европе коноплю разрешили, даже в Грузии коноплю разрешили. Осталась только Украина и еще десяток стран третьего мира где коноплей можно торговать только мусорам и прокурорам.
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Каждый СВОБОДНЫЙ человек имеет право сам решать что ему делать если ето не вредит обществу. Иначе ето называется нарушением прав человека а страна которая до етого доводит не может называться свободной страной.
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...Прочитал,что от нервов помогает...……..И тогда пограничники решили,конфисковать траву,на собственные нужды...у них тоже нервы)))))
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До 1939 года, конопля, продавалась в аптеках СССР, как обезбаливающее)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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