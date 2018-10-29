 "Прочитал, что от нервов помогает", - крымчанин пытался провезти через КПВВ "Чонгар" 150 грамм конопли для "лечения". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили у мужчины два пакета серо-зеленого вещества растительного происхождения. Он признался, что это конопля и заявил, что планирует ее использовать с лечебными целями.

"Конопля. С целью успокоения. Прочитал в травнике, что помогает от нервов", - заявил крымчанин пограничникам.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чей это косяк?": Под Кабмином прошел "Конопляный марш свободы" за реформу государственной наркополитики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж