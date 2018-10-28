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 США успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО

Соединенные Штаты второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Как сообщает Defense News, тест состоялся в Тихом океане 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. В военном ведомстве этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны.

В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

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Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет увеличенную дальность и скорость поражения, уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.

Противоракета будет установлена ​​как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093802
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так все же ясно,американцы то знают,что земля круглая,а кацапы нет))
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Кацапская мразь Михаил Кравченко уже несется на эту новость😂😂
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Ты на приколе, а я реально офигел когда ниже прочитал коммент Кравченко . Плюс тебе.
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Не, ну нормально, но мультик Хуйла как-то зрелищней. Что, нельзя было привлечь Дисней?
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Оба-на! Древний кацапский троль Во-Во и здесь меня опередил... Горе мне горе...
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Я сейчас делаю скрин о переводе денег в гривнах ВСУ и ты делаешь такой же.Я извиняюсь и ставим точку кто кацапский тролль.Лады?😂🌷
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Делай! Разрешаю.
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Ты разрешать или запрещать будешь своей шлюхе-жене.Ты кацапский балабол за свои слова не отвечаешь?😂🌷
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Я тебя когда-нибудь обманывал, Во-Во?
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Ну понятно шо ты сейчас будешь выкручиваться как гельминт.Перевод в гривнах на ВСУ,скрин.И я приношу извинениня.Нет-кацапский балабол😂🌷
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Давай скрин, я сразу свои 10 за октябрь - посмотрим кто балабол, тварь кацапская.
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Ты даешь слово что переведешь деньги на ВСУ и предоставишь скрин?😂🌷
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Слово кацапам давать - слово на ветер. Давай скрин, ничтожество козломордое.
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Зассал, кацапёнышь? Нет у тебя ни скрина, ни денег, ни чести, ничтожество кремлёвское!
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ты Во-Во думаешь со своей кацапской дешёвкой здесь долго продержишься...?)
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Да у Во-Во здесь голов больше чем у Змей Горыныча! Но у всех кимшка тонка обычный скрин выслать! И это ольгинцы, которые должны эти скрины в 2 минуты рисовать! Кацапстан ваш обречён, упыри копеечные!
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ты часто вангуешь удачно - так-что поверю, вашей паРаше писец...)
помню как ты наванговал подводный хор Александрова - ты что-то знал, или что-то грузил на тот борт Во-Во...?)
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Умело притворяешься, погань мордорская. Только Вовошка твоя выше в 2-х лицах отписалась. Не заметил, слепышь козломордый? А кацапстану вашему трындец, это ты правильно сказал. Скоро услышишь волшебные мелодии ансамбля Александрова, гнусь ольгинская.
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ты кацап долго телишься - вот поджечь в Кемерово ТЦ у тебя получилось лучше...)))
скольких ты там кацапов отправил в "рай"...?)))
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Ты настолько шаблонен и не интересен, кацапёнышь, что даже отвечать тебе лень. Позови какого-нибудь своего ольгинского начальника, может снизойду...
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не быть тебе Во-Во путриотом...?)\ну даже они на тебя ложили...)\
ну конечно в некоторых ситуативных моментах вы кацапы с ними заодно...\ну или они с вами кацапами...)\
такова ваша се ля ви...!)
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зрелище заключается в том, что мультики образца 90х годов прошлого века.. с разрешением 640*480 и сделанные студентом на супермощном ПК с процессором 486dx4-100 ...
Берегитесь, янки.. 16-ти битный рендеринг вас положит на обе лопатки!
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Ну так все же ясно,американцы то знают,что земля круглая,а кацапы нет))
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Это и президентский борт легко может перехватить.... подсказочка.....
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Конечно, не видел разве кинетический взрыв в конце ролика?
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Хуйлу п#зда...(цитаты "великих" полководцев И.Гиркин)США успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик - Цензор.НЕТ 2100
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вот идрен твою, у вофки ракеты ещё не летает а омерика уже перехватчики демонстрирует, ну руцкофобы, не иначе
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Приуныли "тополя" после пары "томогавков" не осталось ничего...
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почему бы и нет... кинетический в смысле удара? с японской технологией - легко...
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С японской легко, а с американской значит никак? Хорошего Вы мнения о союзниках
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Тобто росія тепер повинна почати нову холодну війну і витрачати значні кошти на нове озброєння. Це призведе до ліквідації росії.
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ватникам в морских сражениях возле берегов Сирии придется непросто, акулы настигнут немногих. Хор александрова не просто так опустился на дно первым. Это все многоходовочка карлика.
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Это вы поняли по испытаниям перехватчика баллистических ракет в Тихом океане?
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завтра Лавров скажет что-то типа: "Это нарушает наше право на ракетно-ядерный удар"..
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А разве обычный "пэтриот" не может перехватывать ракеты средней дальности? В Ираке прекрасно перехватывал.
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Прекрасно, это несколько натянуто. Скажем - перехватывал.
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Отако от. Тупі піндоси які не вміють рахувати на рахівницях і множити в стовпчик зробили керовану кувалду. Хто добре знає шкільну фізику і алгебру, а також доценти і професори - тяжко чи легко розрахувати імовірність зустрічі двох точок в просторі ?
А тупі жирні піндоси котрі не вміють варити картоплю це зробили.
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Ждем ответного кацапского мультика про супернанотехнологичное оружие
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Там мокши орут - выяснили, что их атомные подлодки, на любой глубине видны с амерских спутников в настоящем времени)))))))
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А вдруг облака? Или, зима близко (с), лёд? На это последняя мокшанская надёжа
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А как по-твоему спутник НАСА увидел под толщей льда (2 км) огромный океан на спутнике Юпитера Европе без приземления на него? США успішно випробували в Тихому океані ракету-перехоплювач - Цензор.НЕТ 8978
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сейчас вот тебе этот Во-Во напишет что их подлодки спрячутся за кривизной земли...)))
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Итить-колотить, а всё равно хрен ты угадаешь куды политит кацапская ракета. Они и сами не не знают. Патамуша, это секретная информация- во!
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"Союз-мультфильм" готовит жёсткий ответ!
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или можно пересмотреть мультики о параде хероев в Донецке
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Профессор Преображенский советовал не читать кацаПсинское Гоффно с утра...,дохтар Борменталь не сопротивлялся... США успішно випробували в Тихому океані ракету-перехоплювач - Цензор.НЕТ 7292 США успішно випробували в Тихому океані ракету-перехоплювач - Цензор.НЕТ 7292
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хозяева миллиарды тратят на ракеты, а их лучшие "друзья" самые нищие в северном полушарии США успішно випробували в Тихому океані ракету-перехоплювач - Цензор.НЕТ 9691 доколе??!!!11
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомСША успешно испытали в Тихом океане ракету-перехватчик. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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