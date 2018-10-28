 "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
"Ещё бы чуток в сторону и пропагандист Сладков, вместе с одним из комбатов сепаратистов, прямиком из под Донецка, отправились бы на встречу с Гиви и Моторолой", - написал он.
Але команд в батареї я точно не знаю, а от що по кацапах стріляють, зрозуміла одразу.
Ребятушки,ну как можно было промахнуться по такой харе?) Исправляйтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=7n6mk4sEsSM&t=8s
хреновые из них актеры
один еблан в форме раски федераски докладАет другому еблану в американской форме "мультикам" об том шо по ним работают украинские фашисы под американским флагом.
я теперь понимаю благодаря чему в пидаРассии живет подхуйловный народ-слопатоед,хавающий тиливизор.
https://youtu.be/QfUmfrFd7r8?t=659
Здохнут уставшими...
Оформляю загранпаспорт, всё по закону
Прихожу сегодня - не готов. Почему?
Ваш паспорт выдан в Донецке, мы по закону посылаем и туда запрос, долго.
Говорю:
- Вы охерели?
- Так положено...
Нормально? Копии УБД, "Ксиву" - они послали запрос в ДОНЕЦК.......
Але не в цьому справа, мені сподобалося як ці чортяки американського прапора стремаються )))
порепетируйте еще...
трошки.?.. 500 метров?
кинокамеры хоть протерли от слюней и пыли? пропаг*ндоны
И не важно, снаряд или снайпер.
Жаль, что не накрыли. А так бы к ноябрским праздникам у мокшан на столе бы появилось новое несанкционное блюдо - гиви сладкий под соусом моторола.