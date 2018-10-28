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 "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки. ВИДЕО

Российский пропагандист, военкор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Александр Сладков и один из комбатов террористов едва не были уничтожены обстрелом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Ещё бы чуток в сторону и пропагандист Сладков, вместе с одним из комбатов сепаратистов, прямиком из под Донецка, отправились бы на встречу с Гиви и Моторолой", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это как раз те самые "да хоть камни с неба". Просили - получите", - волонтер Мысягин об уничтожении огневой точки террористов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3093780
 
   
 Топ комментарии
 
"Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 539
Ребятушки,ну как можно было промахнуться по такой харе?) Исправляйтесь.
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Ех ! Шкода... трішечки не вистачило "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 2470
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"Молодці", в кращих традиціях КисільТБ - самі кинули гранату в карьєр і самі себе зняли з повними штанами...
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От чортова "Третя сила"...Погано спрацювали... А коли-б - попали - "новоросси" з "журнашлюхами", як "шахіди", потрапили б, прямо в рай..."
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по-украински не "попали", а "влучили". благодарить не надо
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Батарея стой!Измерять углы укрытия!Прицел-300!Угломер по цели 23-17!Левее 007!Основному:осколочно-фугасным:зарядить!Батарея,свести огонь к основному!Орудие!!!
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Ого,Ksenia VB!А Вы что,понимаете команды в артеллерийской батарее?Поддержали,спасибо...Я Вас поддерживаю всегда как патриотку и умную женщину.
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За підтримку дякую. "Ще б трохи - вирушили б до Гіві та Мотороли". Пропагандист Сладков і кобмат терористів потрапили під обстріл під час зйомки - Цензор.НЕТ 7721
Але команд в батареї я точно не знаю, а от що по кацапах стріляють, зрозуміла одразу.
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Чуток не считается.
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ШкодА. Та годі, далі буде. Здохнете однаково, рано чи пізніше.
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Попадут обязательно. Не в этот, так в следующий раз. Куйло же не зря им рай обещал
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Американский флаг "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 2118 "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 2118 "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 2118 Потом из ракетницы стрельнули или дымовуху вообще кинули "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 2118 Понты для диванных дидоваевалов
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"Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки - Цензор.НЕТ 539
Ребятушки,ну как можно было промахнуться по такой харе?) Исправляйтесь.
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Следующая медалько - посмертно и место в скотомогильнике....
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Был там американский флаг...то клоуны бы там уже лежали, а не бегали
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Постановка роспропоганды о нарушениях прекращения огня.
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Очень жаль ,что не попали этому жирному пропагандону прямо в его жирную харю.
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это обычный пропагандонский репортаж где обстреливают сами себя для картинку на хуйло ТВ.
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А чому саме до них? Там ще доктори Гебельс із Менгеле, Сталєн, Чикатило...
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"Молодці", в кращих традиціях КисільТБ - самі кинули гранату в карьєр і самі себе зняли з повними штанами...
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Корректировщику - выговор ! Как не попасть в эту рожу ?!!!! Ладно , в другой раз зашкворят эту путлеровскую гниду....
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взорвали в карьере заряд из АГС или подствольника
хреновые из них актеры
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На полюванні під Києвом п'яні депутати-радикали розстріляли свій автомобіль і побuли голову сільради...Під час полювання на фазанів на полях Макарівського району Київської області, нардеп від «Радикальної партії Ляшко» Сергій Скуратівський та голова Житомирської обласної організації цієї ж партії Юрій Забела, напившись до нестями, розстріляли і спалили автомобіль Скуратівського, а також - жорстоко побили главу Плахтінянської сільради Макарівського району Олександра Сорочана.
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Пусть Сорочан спасибо скажет,что продырявили только автомобиль,а не его самого. Радикальнi скотиняки вони такi.
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немного очканули пропагандоны штопаные "Ще б трохи - вирушили б до Гіві та Мотороли". Пропагандист Сладков і кобмат терористів потрапили під обстріл під час зйомки - Цензор.НЕТ 4377
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скорее всего пропаганда, но на всякий случай - Левее плять....
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Такі пропагандони підтверджують саме російську присутність в ОРДЛО.
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как минимум экипировка российской армии полностью и с иголочки военторг, говорите.....
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Незачёт. На съёмочной площадке нет ни лифта, ни кабинета.
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єпичненько!
один еблан в форме раски федераски докладАет другому еблану в американской форме "мультикам" об том шо по ним работают украинские фашисы под американским флагом.

я теперь понимаю благодаря чему в пидаРассии живет подхуйловный народ-слопатоед,хавающий тиливизор.
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Ще не вечір... А ось смердючі від "рюзьскага духу" трусєля пропагондону довелося переодягати вже і негайно, аби не демаскувати позицію...😁😁😁
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хм, а вобше то это по мнению экспертов (ознакомился с коментариями и пояснениями в обзоре в интернете) постановка, были сами вниз карьера для фильма.
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кстати тут тоже (но это не единственный) говорят что то другое, чем в написанном тексте:

https://youtu.be/QfUmfrFd7r8?t=659
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Ничё ничё, пусть побегают...
Здохнут уставшими...
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Не гоните!!! В пятницу в Антизомби эту постановку высмеивали! Эти дегенераты каждую неделю такую фигню снимают, чтобы показать нарушение режима тишины!
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Там написано: "кобмат террористов "...)))
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Огонь был ответный и перемирие не нарушено.
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Какая та галимая постонова, там уже явно было место пристрелянное и если бы нужно было попали бы куда надо.
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Реформа. Твари.
Оформляю загранпаспорт, всё по закону
Прихожу сегодня - не готов. Почему?
Ваш паспорт выдан в Донецке, мы по закону посылаем и туда запрос, долго.
Говорю:
- Вы охерели?
- Так положено...
Нормально? Копии УБД, "Ксиву" - они послали запрос в ДОНЕЦК.......
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Та який там "чуток" ??Хер знає де шмальнуло. Там могла рота стояти не пригинаючись і всі були б цілі .
Але не в цьому справа, мені сподобалося як ці чортяки американського прапора стремаються )))
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про какцапiв, если промазал , або ничего, або , если шо, тока благую весть(тока хорошее).
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ой...актеришки задрипанного театра...
порепетируйте еще...
трошки.?.. 500 метров?
кинокамеры хоть протерли от слюней и пыли? пропаг*ндоны
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Ничего, в конце концов, награда найдет своих "героев".
И не важно, снаряд или снайпер.
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На столько постановочное видео , что даже не смешно . Актеры говно и спецэфекты на уровне школьного драм кружка .
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От самообстрелов не отправятся к гивимоторыле. Пусть дадут заявку ВСУ-"подмогут".
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Та де там чуток?За полкилометра у цапов мальца пшикнуло.
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Ватники по телеку смотрят как украинцы освобождают свою землю от московской Орды, им там конфликт ОГРАЖДАНЯТ,чтобы показать связь не оккупации а гражданского противостояния.Вот чурки рабские ,когда они уже проснуться "Ще б трохи - вирушили б до Гіві та Мотороли". Пропагандист Сладков і кобмат терористів потрапили під обстріл під час зйомки - Цензор.НЕТ 1835
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Российский пропагандист, военкор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Александр Сладков и один из комбатов террористов едва не были уничтожены обстрелом.

Жаль, что не накрыли. А так бы к ноябрским праздникам у мокшан на столе бы появилось новое несанкционное блюдо - гиви сладкий под соусом моторола.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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