 "Еще бы чуток - отправились бы к Гиви и Мотороле": Пропагандист Сладков и кобмат террористов попали под обстрел во время съемки. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Ещё бы чуток в сторону и пропагандист Сладков, вместе с одним из комбатов сепаратистов, прямиком из под Донецка, отправились бы на встречу с Гиви и Моторолой", - написал он.

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