 В течение недели прекращена деятельность трех воров в законе на территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, сотрудники криминальной полиции выяснили, что 41-летний иностранец, известный в криминальных кругах под прозвищем Джейран Хонский, пытается попасть в Украину, чтобы управлять преступными группами, занимающимися угоном автотранспорта.
Правоохранители не допустили визита "незваного гостя": 25 октября, при содействии Государственной пограничной службы, полицейские задержали вора прямо в аэропорту Харькова. Мужчину вернули рейсом в Стамбул. Службой безопасности Украины ему запрещен въезд на территорию нашего государства на пять лет.
Вторые два вора уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.
В частности, 36-летнего вора в законе по кличке Тенго Гальский в апреле этого года, уже принудительно выдворяли из Украины с запретом въезда до 2021 года. Однако через непродолжительное время он незаконно вернулся для осуществления контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи.
26 октября сотрудники Департамента стратегических расследований задержали Тенго в Киеве. Сейчас работники Государственной миграционной службы поместили вора в пункт временного пребывания иностранцев.
Относительно третьего вора в законе по кличке Дато Агджабединский работники ДСР установили, что он прибыл на территорию Киевского региона, для контроля за преступными группами своих земляков.
27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летний уроженец Азербайджана, принудительно выдворен за пределы нашей страны. Ему запрещен въезд в Украину на 10 лет.
Как такое возможно при наличии погранслужбы? Кто-то может мне объяснить? Пешком через леса пробирались что-ли?
27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летний уроженец Азербайджана, принудительно выдворен за пределы нашей страны. Ему запрещен въезд в Украину на 10 лет.Источник: https://censor.net.ua/v3093772------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Схоже, що цей Дато не азербайджанець.
Короновали его 4 октября 2014 года также в Петербурге. На сходке были патриарх воровского мира Питера Сачино Гегечкори, родственники одного из лидеров российского криминала Шакро Молодого (Захария Калашова) Дато Краснодарский и Кусо, братья Тенго - Ика и Леван Гальские, его земляк Миндия Шеклашвили (Гальский) и ещу несколько воров. Кстати, в следующем году сотоварищи отловили Шеклашвили, избили его за какую-то провинность и лишили воровского статуса.
Впервые в нашу страну Тенго прибыл в октябре 2016 года из Турции - через Молдову, нелегально перейдя Приднестровский участок границы Украины. 7 декабря его задержали и на следующий день отправили авиарейсом из Борисполя в Анкару с запретом въезда к нам на год. Свое пребывание в Украине он объяснял приездом в гости к друзьям.
Однако не прошло и четырех месяцев, как Тенго опять был в Украине, пройдя тем же маршрутом. Задержали его 5 апреля на входе в гостиницу «Премьер Палас», в которой он должен был встретиться с Андреем Недзельским (вор в законе Андрей Львовский, он же Неделя). Чарая объяснил, что приехал в Украину лечиться. Ввиду незаконности пребывания в нашей стране его опять выслали в Турцию с запретом въезда на три года.
Поскольку к этому времени правоохранители перекрыли предыдущий маршрут его переправки в Украину, Тенго Гальский использовал новый - через Россию. Но опять был задержан. В настоящее время правоохранители обратились в Госмиграционную службу с ходатайством о повторном принудительном выдворении Тенгиза Чарая из страны.
Напомним, ранее наши правоохранители заявили, что российские спецслужбы засылают в Украину воров в законе и других представителей криминального мира для дестабилизации обстановки в стране.
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Вальцмана гойсмана ахметку посадили?
Не верю...