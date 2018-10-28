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 Политика Украины
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Все про:боеприпасы (1165) взрыв (4137) Чорновол Татьяна (481) диверсия (20)

 "Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах. ВИДЕО

Народный депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол выразила мнение, что Киеву нужно отвечать на диверсии на военных складах.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" 26 октября 2018 года Чорновол призвала "отвечать" на взрывы военных складов в Украине.

"Знаете, у нас такая беда - в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Вы знаете, такие же есть на оккупированной территории, но которые стреляют против нас, такие же склады есть на границе с Украиной с российской стороны, которые тоже стреляют против нас", - заявила она.

"Работайте! Работайте!", - обратилась Чорновол, добавив, что "заявлений у нас много", а ни одного ответа на диверсии на украинских складах так и не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназ на учениях этим летом успешно проник и "организовал" диверсии на всех проверяемых арсеналах, - Бутусов. ФОТО

Видео смотрите с 1:03:00.

Источник: https://censor.net.ua/v3093769
 
   
 Топ комментарии
 
чтобы никто не отвечал, в кресле плокулола сидит кум гаранта.
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Я не верю этой женщине. Брешет всё время и рвётся во власть любой ценой. По глазам видно, что ничего не понимает и ни в чём не разбирается. А поучать других с выпученными глазами много ума не надо. В нашем городе дохрена таких "учителей" в пивной на ж\д вокзале.
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Солоденький петя - рекордсмен за кількістю знищеного українського озброєння... Це все, що нам потрібно знати про ставлення петі до ЗСУ, на бордах від петі про армію - примітивна брехня..
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чтобы никто не отвечал, в кресле плокулола сидит кум гаранта.
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Потому что она популистка, только умеет языком ляпать.
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Ні! Чорновол, ... вона за натурою- диверсант!
ЇЇ б в Армію - очолити оджин з цих напрямків "оборони"
то не Муженко з Потрохом, які займаються диверсіями в середині країни..
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Как минимум, это то что назвала только диверсией!!!
А вот если бы не халатности и разгильдяйства с нашей стороны, то и этих взрывов не было бы!
Кого Конкретно она заставляет Работать???
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Учитывая сколько складов взорвано с начала войны и то, что никто не понес наказание и никаких мер принято не было (потому что если бы меры принимались, склады бы не продолжали взрываться), я тоже бы назвала происходящее диверсией и саботажем. На халатность и разгильдяйство можно было спихнуть первый, от силы второй взрыв, но то, что происходит, похоже на системное уничтожение боеприпасов. Похоже, диверсаты в Украине имеют высокопоставленных союзников. И, кстати, эту тему уже затерли и то, что Черновол ее поднимает, уже хорошо.
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По сути - права, но вслух такое не произносят, по крайней мере эту часть фразы не надо было произносить:
"такие же склады есть на границе с Украиной с российской стороны
Источник: https://censor.net.ua/v3093769"
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А как надо было - жестами? Произносить надо было, другое дело что прессе, наверно, не стоит об этом сообщать. Хотя во время войны уничтожение боеприпасов противника - общепринятая практика, поэтому криминала, собственно, не вижу.
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На оккупированных территориях - да, на чужой территории - сродни действию паРаши в Украине...
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Ну, заброска диверсионных групп и диверсии на территории государства противника во время войны - тоже общепринятая практика. Войну развязал кацапстан, а не Украина. Так что диверсионные действия на территории кацапстана вовсе не сроди действиям паРаши.Тем более, что никто не предлагает проводить какие-либо действия против мирного населения, речь идет только о боеприпасах и военной технике.
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Речь идёт о чужой территории... и, вообще, меньше надо это обсуждать...
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Хуйло привезе туди ще скільки потрібно, у нього того боєзапасу валом.
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и бесплатно утилизирует ржавое старье... и на соседа навалит обвинениями..
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Солоденький петя - рекордсмен за кількістю знищеного українського озброєння... Це все, що нам потрібно знати про ставлення петі до ЗСУ, на бордах від петі про армію - примітивна брехня..
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Не перекладай злочини кацапів на Порошенка.

"Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах - Цензор.НЕТ 994
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До дрібниці. Син Гриценка- ;Герой оборони Дніпропетровського аеропорту;.
АТОшники кажуть що Льоші зуби треба б повибивати.
"Працюйте! А то заяв у нас багато". Чорновол закликала відповідати на диверсії на українських військових складах - Цензор.НЕТ 1110
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Цей провокативний плакат схожий на ті, що вивішували у київському метро щодо директора НАБУ Ситника. А щодо Гриценко, то вигодоотримувач від цієї провокації Порошенко і його адміністрація.
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От тільки розміщений він був на сторінці фонду Гриценка у фейсбуці. Вже видалили.
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А какого х. ты опарыш собираешь тут дезу?
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ну вот зачем...вы это...сделали?
может кто-то обедать собрался...
(тьху ты... погодю пока)
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А я незабаром буду обідати. Сало вже просолилось і вчора зробив гірчичку. Мммм смакота буде. "Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах - Цензор.НЕТ 6882
"Ми маєм сало,хліб і часничок,
А ще до того добрий первачок.")))
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Тебе надо завывалой в ресторан идти работать, умеешь на еду соблазнять. "Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах - Цензор.НЕТ 3137
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Нажимаю "Мне нравится" , хотя поверьте ,то что на фотке, вызывает рвотный рефлекс. И Это сидит в Парламентском комитете обороны?
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не-не...на нижнем фото ее реально жалко было
видно, что не артистический грим, а перепало конкретно
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ты прав, кацапских террористов и оккупантов нужно убивать каждый день
чем больше - тем лучше
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После таких травм человек ещё не полностью восстановился и это есть повод для издевательства над ней?
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У нее муж погиб в АТО и у нее побольше прав говорить , так что не гавкай тут, а сам иди и показывай
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Эти вдовы тоже депутаты ВС и публичные люди?
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В Украине нет ВС, соответственно нет и депутатоов таких, это первое.
Второе, ты считаешь, что вдова не депутат не имеет права требовать от государства обеспечения собственной безопасности？
А не винторог ли ты？
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В перекладі так і звучить взагалі то. І де в новині про власну безпеку написано, чи в тебе галюни?
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Не пользуйся гугол переводчиком, не позорься. А обеспечение сохранности арсеналов, это и есть гарантия безопасности как для обороны от внешнего врага, так и возможность жить дальше не убитым шальным снарядом, который прилетит в дом из за халатности и воровства руководства МО и гаранта
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Ти б новину хоч прочитав, тролю, вона говорить чому наші мудні СБУшники і інші, в шкарпетках по 1500 гривень, не роблять диверсій на ворожій території . Перкладаю якраз я на російську, бо думаю на українській.
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Наприклад Тетяна Ричкова з Дніпра - теж вдова ..
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Гавкаете вы диванная сотня пороха.Так,что вперед на защиту рошена.
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Я не верю этой женщине. Брешет всё время и рвётся во власть любой ценой. По глазам видно, что ничего не понимает и ни в чём не разбирается. А поучать других с выпученными глазами много ума не надо. В нашем городе дохрена таких "учителей" в пивной на ж\д вокзале.
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Какая ответка если и в верхах армии и в правительстве предателей и агентов как грязи.
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А когда кто-то защемит кацапов - она первая завопит, что это провокация, беспредел, это не наш метод, переговоры наше фсьо.
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Насчёт арсеналов в РФ Лупоглазая Короста правильно меркует, но это невозможно - шоб Полторак подсидел Шойгу, да ещё и Муже(ложе)нка за собой перетянул - нереально. Да и вообще, вышеупомянутой парочке ещё и здесь дело найдётся. Сгорело ж только 5 арсеналов, но число «7» гораздо лучше, а до весны есть время.
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Пусть собирает ДРГ из депутутов и во главе группы - вперёд уничтожать склады на территории дыныэры. Всё равно от их протирания штанов в ВР толку никакого. А там глядишь и орденок от автокефального перепадёт (посмерто).
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После таких эмоциональных заявлений под каждой аварией в паРаше поставят подпись Черновол....
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Танька вміє диверсії робити ))
В свой час без будь якої допомоги наважилась штурмувати палац віхтора індюковича "Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах - Цензор.НЕТ 1351
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Кто кого первым укусил: Пашинский Черновил или Черновил Пашинского?
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Призывает к государственному терроризму, который легко опозорит Украину на уровне ООН.
Но просто потребовать расследования почему на складах нет элементарной системы видеонаблюдения с облачным хранилищем, стоимость которой меньше стоимости одного снаряда, не может. Отгадайте почему?
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это ты на счет Израиля, который уничтожает террористов без разрешения ООН?
так и Украине давно пора так делать
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То есть призыв к украинцам взорвать склад боеприпасов на украинской территории в месте проживания украинцев это по соевому убеждению будет на ура воспринято мировым сообществом? Это круче чем эфемерное желание кацапов разбомбить Воронеж, вы круче их. Ок, начните со своей квартиры в которой ваши дети находятся.
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если бы национальные интересы, безопасность и территориальная целостность того или иного государства зависела только от мнения мирового сообщества, анексии Манчжурии, Чехословакии, Абхазии, Осетии, Крима и Второй мировой войны не могло быть даже теоретически
кацапью не удастся узаконить анексию Крима и агрессию на Донбасе, прикриваясь мнением абстрактного мирового сообщества - кацапских свиней будут резать
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росію ж не спозорили, хоча всі знають про злочини
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уничтожение кацапских террористов, сепаратистов и их пособников - почетная обязанность и священный долг каждого сознательного гражданина и патриота Украини
- убей кацапского террориста!
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Трудность с пониманием кацапов состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать кацапов, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, кацапы не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…

"Працюйте! А то заяв у нас багато". Чорновол закликала відповідати на диверсії на українських військових складах - Цензор.НЕТ 837

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согласен и с ген. Дж. Паттоном и его - каждый идиот может помереть надо заставить дохнуть за родину нащих врагов!!! "Працюйте! А то заяв у нас багато". Чорновол закликала відповідати на диверсії на українських військових складах - Цензор.НЕТ 8972
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Манипуляционное заявление этой "народной депутатки" , для отвода глаз . Еще никто ничего не расследовал , а она уже обвинила РФ и призвала к диверсиям . Сейчас очень все хорошо продумали властьимущие , можно все что угодно творить в Украине и при этом валить все на РФ . А то что с этих складов торговали еще с 90-х налево и направо ( особенно в Грузию и Африку) то об этом никто не скажет . Лучшие боеприпасы за ранее вывезли , а худшие просто взорвали . Там периметр охраны с вышками 100 метров и песочная полоса как на границе с колючей проволокой , а потом еще и забор . Наверно когда перевозили ящики то скрытно занесли ящики с детонаторами уже взведенными на две три недели отсрочки .
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Выборы приближаются , а на чем еще можно попиарится как на рейтинговой теме. То фигня , что эта мадам не хрена не делает лично для этого , главное что то трендеть с умным видом .
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как не делает - с пагиеским же кувыркается "Працюйте! А то заяв у нас багато". Чорновол закликала відповідати на диверсії на українських військових складах - Цензор.НЕТ 3774
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а это она показала размер у пашинского или у каво "Працюйте! А то заяв у нас багато". Чорновол закликала відповідати на диверсії на українських військових складах - Цензор.НЕТ 8293
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Поки Порошенко мудро керує як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України , вороги і дурні "утилізували" 40% відсотків арсеналу боєприпасів країни. І ця робота продовжується. Голосуємо за успішних!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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