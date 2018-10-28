 "Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" 26 октября 2018 года Чорновол призвала "отвечать" на взрывы военных складов в Украине.
"Знаете, у нас такая беда - в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Вы знаете, такие же есть на оккупированной территории, но которые стреляют против нас, такие же склады есть на границе с Украиной с российской стороны, которые тоже стреляют против нас", - заявила она.
"Работайте! Работайте!", - обратилась Чорновол, добавив, что "заявлений у нас много", а ни одного ответа на диверсии на украинских складах так и не было.
Видео смотрите с 1:03:00.
ЇЇ б в Армію - очолити оджин з цих напрямків "оборони"
то не Муженко з Потрохом, які займаються диверсіями в середині країни..
А вот если бы не халатности и разгильдяйства с нашей стороны, то и этих взрывов не было бы!
Кого Конкретно она заставляет Работать???
"такие же склады есть на границе с Украиной с российской стороны
Источник: https://censor.net.ua/v3093769"
АТОшники кажуть що Льоші зуби треба б повибивати.
может кто-то обедать собрался...
(тьху ты... погодю пока)
"Ми маєм сало,хліб і часничок,
А ще до того добрий первачок.")))
С кого смеёшься, неполноценный?
видно, что не артистический грим, а перепало конкретно
чем больше - тем лучше
Второе, ты считаешь, что вдова не депутат не имеет права требовать от государства обеспечения собственной безопасности？
А не винторог ли ты？
В свой час без будь якої допомоги наважилась штурмувати палац віхтора індюковича
Но просто потребовать расследования почему на складах нет элементарной системы видеонаблюдения с облачным хранилищем, стоимость которой меньше стоимости одного снаряда, не может. Отгадайте почему?
так и Украине давно пора так делать
кацапью не удастся узаконить анексию Крима и агрессию на Донбасе, прикриваясь мнением абстрактного мирового сообщества - кацапских свиней будут резать
- убей кацапского террориста!