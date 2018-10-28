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 Общество
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Все про:Винницкая область (480) животные (664) защита животных (11)

 Фура с овцами, которых две недели держали без еды, прибыла в Тульчин. ВИДЕО

В соответствии с приказом Госпродпотребслужбы, 27 октября фуру с живыми и погибшими овцами отправили из Черноморска в Тульчин Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию УНН, овец доставили в Тульчин, где должны сжечь в филиале ГП "Укрветсанзавод".

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Директор фирмы "Украниксар" Елена Севич в комментарии Громадському радіо ранее сообщила, что фуру сопровождали зоозащитники и полиция.

При осмотре фуры обнаружен одна шкура овцы без головы. Что случилось с животным, пока неизвестно. На месте выгрузки стоит вонь, говорит журналист УНН.

Укринформ, ссылаясь на зоозащитницу из Одессы Викторию Козаченко, информировал, что при растаможивании выживших животных оформили как живых, что оградит их от утилизации.

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"На заводе, подготовили загон для животных, а волонтеры из Киева и Винницы подтянулись и позаботились о воде и еде. Наша задача номер один - как можно быстрее туда доехать и освободить овец из машины и рассортировать", - сообщила Козаченко.

Зоозащитница сообщила, что сейчас не известно, или будут осуществлять осмотр животных ветеринары Госпродпотребслужбы уже сегодня. Волонтеры намерены оставаться с овцами, пока не выяснится их будущее.

Источник: https://censor.net.ua/v3093744
 
 
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Ось вона жадібність, зажала власниця бабулєти, а так би і митарі були б ситі і вівці цілі...
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Всё просто.... Тварям(не овцам) не дали денег. Им бы по пуле, а лучше по две, чтоб наверняка....
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Будет большой скандал и для Украины и для получателя этих овец. Что-то сработало не так в законе и в человеческом факторе.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФура с овцами, которых две недели держали без еды, прибыла в Тульчин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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