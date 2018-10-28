 Фура с овцами, которых две недели держали без еды, прибыла в Тульчин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию УНН, овец доставили в Тульчин, где должны сжечь в филиале ГП "Укрветсанзавод".

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Директор фирмы "Украниксар" Елена Севич в комментарии Громадському радіо ранее сообщила, что фуру сопровождали зоозащитники и полиция.

При осмотре фуры обнаружен одна шкура овцы без головы. Что случилось с животным, пока неизвестно. На месте выгрузки стоит вонь, говорит журналист УНН.

Укринформ, ссылаясь на зоозащитницу из Одессы Викторию Козаченко, информировал, что при растаможивании выживших животных оформили как живых, что оградит их от утилизации.

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"На заводе, подготовили загон для животных, а волонтеры из Киева и Винницы подтянулись и позаботились о воде и еде. Наша задача номер один - как можно быстрее туда доехать и освободить овец из машины и рассортировать", - сообщила Козаченко.

Зоозащитница сообщила, что сейчас не известно, или будут осуществлять осмотр животных ветеринары Госпродпотребслужбы уже сегодня. Волонтеры намерены оставаться с овцами, пока не выяснится их будущее.