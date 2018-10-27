 Отец и дочь насмерть отравились угарным газом в частном доме в Одессе, - полиция. ВИДЕО

В полицию поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление угарным газом. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицируется по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз", - уведомляют правоохранители.
2. Потом углекислый газ контактирует с раскаленными остатками кокса или угля, создавая угарный газ;
3. Затем, угарный газ сгорает (синее пламя) с появлением углекислого газа, который выходит через дымоход.
Без тяги в печи (дымоход забит, нет для горения приточного воздуха, заслонка закрыта преждевременно), угли продолжают тлеть без слабой подачи кислорода, поэтому угарный газ не сгорает и может рассеяться по отапливаемому помещению, оказывая токсичный эффект на организм и отравление (угар).http://teploikomfort.ru/ugarnyj-gaz-v-dome/
Угарный газ от газовой колонки - причины и последствия
Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/vodonagrevateli/753-ugarnyy-gaz-ot-gazovoy-kolonki.html