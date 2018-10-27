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Все про:Одесса (5200) отравление (1226) Нацполиция (8370) смерть (5444)

 Отец и дочь насмерть отравились угарным газом в частном доме в Одессе, - полиция. ВИДЕО

В Суворовском районе Одессы родственник хозяев дома обнаружил тела погибших без признаков насильственной смерти.

В полицию поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление угарным газом. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицируется по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз", - уведомляют правоохранители.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093732
 
 
 Топ комментарии
 
Печь. Угарный газ дома возникает при горении углерода из-за недостатка кислорода. Сгорание в печах топлива происходит в несколько этапов:1. Сначала углерод сгорает, выделяя углекислый газ CO2;
2. Потом углекислый газ контактирует с раскаленными остатками кокса или угля, создавая угарный газ;
3. Затем, угарный газ сгорает (синее пламя) с появлением углекислого газа, который выходит через дымоход.
Без тяги в печи (дымоход забит, нет для горения приточного воздуха, заслонка закрыта преждевременно), угли продолжают тлеть без слабой подачи кислорода, поэтому угарный газ не сгорает и может рассеяться по отапливаемому помещению, оказывая токсичный эффект на организм и отравление (угар).http://teploikomfort.ru/ugarnyj-gaz-v-dome/

Угарный газ от газовой колонки - причины и последствия
Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/vodonagrevateli/753-ugarnyy-gaz-ot-gazovoy-kolonki.html
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и это в жызни реально случается и детекторы реально спасает жызни, даже самые простые.
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Очень жаль ребёнка, да и отца тоже, молодые ведь, жить бы им ещё, да жить. Царство им небесное.
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нищета из за пэтькиных рэформ убивает украинцев
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а ты чего , сука , живой? Афтор рефформ что ли?
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Цена на газ от Гройсмана их убила.
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очень печально, обязательно, люди добрые, берегите себя и себя любимых, устанавливаите детекторы дыма и со газа - это дёшево, одна батерейка на год.
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Очень жаль ребёнка, да и отца тоже, молодые ведь, жить бы им ещё, да жить. Царство им небесное.
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Печь. Угарный газ дома возникает при горении углерода из-за недостатка кислорода. Сгорание в печах топлива происходит в несколько этапов:1. Сначала углерод сгорает, выделяя углекислый газ CO2;
2. Потом углекислый газ контактирует с раскаленными остатками кокса или угля, создавая угарный газ;
3. Затем, угарный газ сгорает (синее пламя) с появлением углекислого газа, который выходит через дымоход.
Без тяги в печи (дымоход забит, нет для горения приточного воздуха, заслонка закрыта преждевременно), угли продолжают тлеть без слабой подачи кислорода, поэтому угарный газ не сгорает и может рассеяться по отапливаемому помещению, оказывая токсичный эффект на организм и отравление (угар).http://teploikomfort.ru/ugarnyj-gaz-v-dome/

Угарный газ от газовой колонки - причины и последствия
Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/vodonagrevateli/753-ugarnyy-gaz-ot-gazovoy-kolonki.html
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и это в жызни реально случается и детекторы реально спасает жызни, даже самые простые.
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Сейчас многие отказываются от газа и ставят всевозможные печи, буржуйки в домах, при этом техника безопасности около нуля.
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Ну так кто им доктор? Вот у меня тоже есть печка уже третий год. Но я ниразу не лег спать во время горения печки. Растопил-> кладка хорошо нагрелась-> топливо все прогорело-> проверил->закрыл заслонку->лег спать. И все. никаких проблем.
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Детектор угарного газа стОит 250 грн. Выявив наличие СО, подаёт громкий звуковой сигнал. От комплекта батареек АА работает до 2 лет.
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Некоторые народы не делают вентиляцию дома потому что воздуха не видно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОтец и дочь насмерть отравились угарным газом в частном доме в Одессе, - полиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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