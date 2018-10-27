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 Национальная сборная предложила в будущем провести "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко. ВИДЕО

Организаторы рассмотрят предложение украинских спортсменов, чтобы следующие "Игры непокоренных" провести в Украине.

Об этом, помимо прочего, шла речь в скайп-разговоре Петра Порошенко с украинской командой непокоренных, опубликованном на facebook-странице президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Глава государства уточнил, выполнили ли они поручение передать, чтобы одни из игр проходили в Украине. Один из присутствующих сообщил, что лично разговаривал с принцем Гарри и попросил у канадского сообщества провести игры в Украине.

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Напомним, украинские спортсмены на "Играх непокоренных" в Сиднее завоевали 20 медалей - на шесть наград больше, чем в 2017 году, когда игры проходили в канадском Торонто.

Источник: https://censor.net.ua/v3093730
 
 
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а ведучим буде Бірюков !
зліва- зам Корчинського , по середині людина Курченка( так,так це останнього так не любить Юра плокулол) Национальная сборная предложила провести следующие "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6841 . ну селфі робить Бірюков Национальная сборная предложила провести следующие "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6841....

Национальная сборная предложила провести следующие "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9897
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Пока ольгинские тролли рассказывали сказки об "ста тысяч катлах", к 2018 году украинские военные освободили от российских оккупантов Славянск, Краматорск, Волноваху, Попасную, Мариуполь, Новотроицкое, Красноармейск, Горняк, Доброполье, Авдеевку, Артемовск, Светлодар, Дружковку, Лисичанск, Новоайдар ... и еще несколько десятков населенных пунктов, пройдя с боями от Славянска до окраин Донецка. Освободив, таким образом, от российских оккупантов 2/3 территории Донбасса.
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У тебя страна на гране дефолта, а у тебя игры в голове!!!
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так он же не алемпиаду или чм по футболу проводит, кстати, дефолт вам по любому, гво вступили так и не ноите, кстати, а аквафрешь нельзя изпользовать, да?
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У тебя страна на гране дефолта, а у тебя игры в голове!!!
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"Глава государства уточнил, выполнили ли они поручение передать, чтобы одни из игр проходили в Украине."

Да, ответили, что непременно проведут, но для этого главе принимающего государства обязательно надо оторвать руки!
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зрада - перестаньте спамить комменты/// - детский долбаный сад....
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНациональная сборная предложила в будущем провести "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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