 Национальная сборная предложила в будущем провести "Игры непокоренных" в Украине, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом, помимо прочего, шла речь в скайп-разговоре Петра Порошенко с украинской командой непокоренных, опубликованном на facebook-странице президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Глава государства уточнил, выполнили ли они поручение передать, чтобы одни из игр проходили в Украине. Один из присутствующих сообщил, что лично разговаривал с принцем Гарри и попросил у канадского сообщества провести игры в Украине.

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Напомним, украинские спортсмены на "Играх непокоренных" в Сиднее завоевали 20 медалей - на шесть наград больше, чем в 2017 году, когда игры проходили в канадском Торонто.