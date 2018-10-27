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 Происшествия, Авто
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Все про:ДТП (5253) Кривой Рог (567) жертвы (827)

 На автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших. ВИДЕО

В Кривом Роге на автодроме автомобиль каскадеров врезался в толпу зрителей, травмировано три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".

На автодроме "Кривбасс-экстрим" проводились соревнования по гонкам на выживание. Во время перерыва зрителей развлекали каскадеры. Один из них выполнял трюки на машине. Неожиданно он потерял контроль над машиной и на полной скорости въехал в толпу, где сбил трех человек, а затем врезался в другую машину.

Смотрите: ДТП в центре Киева: неуправляемый автокран таранит легковые автомобили. ВИДЕО камер наблюдения

По предварительным данным, пострадавшие - это ребенок и две женщины, одна из которых в тяжелом состоянии.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093718
 
 
 Топ комментарии
 
всегда в таких мероприятиях есть опасность "неуправляемой" беды
зрительский сектор должен быть так удачно расположен, чтобы исключить такие моменты
а вот против "диких" зрителей, которые лезут чуть ли не в лобовое стекло... методов нет
к организаторам... все претензии
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Вообще на поворотах лучше не стоять, заносы не редкость.На автодромі в Кривому Розі автомобіль каскадерів врізався у глядачів, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 6234
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таких заездов в инете очень много, люди совсем не думают о своей безопасности!!
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Во время гонок на выживание в Кривом Роге пострадало четверо зрителей, десятилетняя девочка в реанимации, - полиция
СЕГОДНЯ, 15:11
27 октября в Саксаганском районе состоялись «Гонки на выживание». При выполнении каскадёрского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей. В результате пострадало двое взрослых и двое детей. Троих госпитализировали в больницы. Как сообщили медики, пострадавшая девочка поступила в тяжёлом состоянии и находится в реанимации.
Как сообщили в Криворожском отделе полиции, пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых. Детей госпитализировали в 8-ю горбольницу. Мальчик 5 лет с закрытой травмой грудной клетки. И девочка 10 лет. Ей врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребёнок находится в реанимации, медики борются за её жизнь.

Еще одну женщину госпитализировали в «тысячку». Её обследуют медики. Они диагностировали закрытый перелом шейки бедра.
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По предварительной версии у него отказали тормоза. Некоторые очевидцы говорят, проблемы с машиной возникли ещё во время пробного заезда.
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кому потрібні трюки на машині - вона і так є джерелом підвищеної небезпеки?! На автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших - Цензор.НЕТ 9180
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всегда в таких мероприятиях есть опасность "неуправляемой" беды
зрительский сектор должен быть так удачно расположен, чтобы исключить такие моменты
а вот против "диких" зрителей, которые лезут чуть ли не в лобовое стекло... методов нет
к организаторам... все претензии
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таких заездов в инете очень много, люди совсем не думают о своей безопасности!!
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Вообще на поворотах лучше не стоять, заносы не редкость.
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... шли нервишки пощекотать. и получили.. даже больше, так сказать: -,, два в одном,,. и нервишки пощекотали и ребра посчитали. Выздоравливайте и вперед!
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место неудачное выбрали. нужно набрать скорость а затем крутой поворот и зрители
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Тот редкий случай когда зрители должны быть счастливы.Не будем кривить душой,врядли есть дибил в мире,который ходит на такие мероприятия или на гонки посмотреть как машинки ездят по кругу.Каждый в душе ждет,что машинкэ пэрэвэрнётси.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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