 На автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".

На автодроме "Кривбасс-экстрим" проводились соревнования по гонкам на выживание. Во время перерыва зрителей развлекали каскадеры. Один из них выполнял трюки на машине. Неожиданно он потерял контроль над машиной и на полной скорости въехал в толпу, где сбил трех человек, а затем врезался в другую машину.

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По предварительным данным, пострадавшие - это ребенок и две женщины, одна из которых в тяжелом состоянии.

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