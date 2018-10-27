 На автодроме в Кривом Роге автомобиль каскадеров врезался в зрителей, трое пострадавших. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".
На автодроме "Кривбасс-экстрим" проводились соревнования по гонкам на выживание. Во время перерыва зрителей развлекали каскадеры. Один из них выполнял трюки на машине. Неожиданно он потерял контроль над машиной и на полной скорости въехал в толпу, где сбил трех человек, а затем врезался в другую машину.
По предварительным данным, пострадавшие - это ребенок и две женщины, одна из которых в тяжелом состоянии.
СЕГОДНЯ, 15:11
27 октября в Саксаганском районе состоялись «Гонки на выживание». При выполнении каскадёрского трюка автомобиль влетел в толпу и задел людей. В результате пострадало двое взрослых и двое детей. Троих госпитализировали в больницы. Как сообщили медики, пострадавшая девочка поступила в тяжёлом состоянии и находится в реанимации.
Как сообщили в Криворожском отделе полиции, пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых. Детей госпитализировали в 8-ю горбольницу. Мальчик 5 лет с закрытой травмой грудной клетки. И девочка 10 лет. Ей врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, травму живота, внутреннее кровотечение, множественные ссадины. Ребёнок находится в реанимации, медики борются за её жизнь.
Еще одну женщину госпитализировали в «тысячку». Её обследуют медики. Они диагностировали закрытый перелом шейки бедра.
зрительский сектор должен быть так удачно расположен, чтобы исключить такие моменты
а вот против "диких" зрителей, которые лезут чуть ли не в лобовое стекло... методов нет
к организаторам... все претензии