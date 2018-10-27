 Под Одессой в фуре погибли уже около 200 овец, - зоозащитник. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Громадському радіо", зоозащитник, координатор инициативы ХутроOff Павел Вишебаба.

"Это уже не 300 овец. Их осталось около 100. Все животные сейчас напоены и накормлены. Это делали активисты и неравнодушные граждане", - рассказал Вишебаба.

В ночь на 27 октября фуру с овцами выпустили из порта для того, чтобы вывезти их на утилизацию. Активисты заблокировали ее, чтобы не дать уничтожить животных.

По словам Вишебабы, активисты готовы забрать овец по домам.

"Наши коллеги в Одессе нашли достаточно людей и ресурсов, которые готовы взять этих овец к себе, чтобы спасти их жизни. И предлагают, чтобы сейчас повезти их на карантин, чтобы Госпродпотребслужба позволила передать этих животных активистам", - рассказал зоозащитник.

Как сообщает местное издание "Думская", 300 племенных овец еще в начале октября погрузили в трехэтажную фуру для отправки в Турцию. Торговый представитель Турции не явился за грузом и животных отправили паромом обратно. С 12 октября машина с ними стояла на территории таможенного терминала. Овец, из которых половина — беременные самки, не поили и не кормили. Ветеринарная служба не могла договориться с собственником груза о дальнейшей судьбе животных. Многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей решила отправить животных на утилизацию. В своем решении она руководствовалась запретом ввоза в Украину животных, восприимчивых к инфекциям, вспышки которых в настоящее время регистрируются на территории Турции.

"Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных, таких как ящур, оспа овец", - говорится в сообщении службы.

В свою очередь, зоозащитники и неравнодушные граждане выступили за то, чтобы с животными обошлись гуманно. Когда фуру с овцами выпустили из порта для того, чтобы вывезти их на утилизацию в Винницкую область, активисты заблокировали грузовик.

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