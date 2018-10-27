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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время пожара на станции технического обслуживания в Голосеевском районе утром в субботу сгорели 7 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления ГосЧС в Киеве.

Информация о пожаре на ул. Комышинской, 4а в Голосеевском районе столицы поступила спасателям сегодня, 27 октября, в 06:56.

Было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м.

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В 08:23 пожар удалось локализовать, при этом предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 – ликвидировать.

В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также повреждены 4 автомобиля. Кроме этого, сгорело и повреждено оборудование СТО и инструменты.

Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 01
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 02
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 03
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 04
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 05
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 06
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 07
На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС 08

Источник: https://censor.net.ua/v3093697
 
 
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ага до состояния новой машины. правда не скоро.
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куда ни плюнь-везде тока агенты фсб-гру или алкашня
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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