 "Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"По предварительным данным следствия, полицейские с целью имитации качества работы путем "накручивания" статистических показателей зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины) относительно подставного лица", - сообщает прокуратура.

По данным досудебного следствия, полицейские заставили сымитировать незаконное хранение боеприпасов 38-летнего сельского жителя, который возвращался с рыбалки навеселе. На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими, которые начали угрожать административной ответственностью за бутылку пива, которую мужчина якобы распивал в общественном месте. Полицейские делали вид, что оформляют какие-то документы, оказывали психологическое давление на мужчину и заставили сымитировать хранение боеприпасов. Затем вручили ему сумку и уехали.

Чуть позже к мужчине подъехали уже полицейские в форме и "зафиксировали" хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы.

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По словам потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Он рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки.

"Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), фактически сделав из невиновного человека преступника", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

В ведомстве напомнили, что в августе-сентябре на территории региона подразделения полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации и изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По данным официального сайта Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате проведения указанных мероприятий в ЕРДР внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 процессах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.

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