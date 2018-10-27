EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2330  28
Все про:Нацполиция (8370) прокуратура (3369) фальсификации (1246) Харьковщина (1210)

 "Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура. ВИДЕО

Прокуратура Харьковской области начала расследование по фактам превышения служебных полномочий работниками одного из райотделов полиции в области и незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"По предварительным данным следствия, полицейские с целью имитации качества работы путем "накручивания" статистических показателей зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины) относительно подставного лица", - сообщает прокуратура.

По данным досудебного следствия, полицейские заставили сымитировать незаконное хранение боеприпасов 38-летнего сельского жителя, который возвращался с рыбалки навеселе. На остановке общественного транспорта к нему подъехала машина с полицейскими, которые начали угрожать административной ответственностью за бутылку пива, которую мужчина якобы распивал в общественном месте. Полицейские делали вид, что оформляют какие-то документы, оказывали психологическое давление на мужчину и заставили сымитировать хранение боеприпасов. Затем вручили ему сумку и уехали.

Чуть позже к мужчине подъехали уже полицейские в форме и "зафиксировали" хранение оружия, поскольку в пакете оказались боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура

По словам потерпевшего, никаких документов на досмотр личных вещей он не подписывал. Он рассказал заранее оговоренную версию, что оружие нашел во время рыбалки.

"Боеприпасы у него изъяли, после чего внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), фактически сделав из невиновного человека преступника", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура проверяет информацию о совершении полицейскими аналогичных преступлений.

В ведомстве напомнили, что в августе-сентябре на территории региона подразделения полиции проводились профилактические мероприятия с целью стабилизации криминогенной ситуации и изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По данным официального сайта Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в результате проведения указанных мероприятий в ЕРДР внесено 69 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, из которых в 57 процессах было осуществлено изъятие вещественных доказательств, раскрыто 23 преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержан на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3093691
 
 
 Топ комментарии
 
Як були вони ментами, так ними і залишились.
 показать весь комментарий
 
У мусоров месячник по отлову боеприпасов, у прокурорских месячник гнобления ментов. Счас всех попустит и будут жить как на крейсере.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як я розумію, спіймали порохобота на крадіжці шоколаду.))
 показать весь комментарий
 
 
ну вечно Вы продукцию Рошен рекламируете. бегу в гастрономчик после Вашего поста. "Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5996
 показать весь комментарий
 
Кстати, если сабж не покинул магазин с товаром, никакой кражи тут быть не может...
 показать весь комментарий
 
 
історія для ідіотів, ось 10 вже відхначились лайками,
окрім того, що не покинув магазин, так і сумма щось не тягне на таку кримінальну відповідальність,
треба такі історії на "одноклассники" публікувати, там більше прихильників таких байок.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема сабжа в том, что он признался в краже - сказал бы, что ему стало плохо, он потерял сознание и очнулся под полкой... Пересичные должны брать пример с илиты, которая любые обвинения в свой адрес расценивает как происки кремля и политическое премледование...
 показать весь комментарий
 
Як були вони ментами, так ними і залишились.
 показать весь комментарий
 
 
Патамушта мент не професія, а стан душі.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего,какой начальник,такие и подчиненные.
 показать весь комментарий
 
У мусоров месячник по отлову боеприпасов, у прокурорских месячник гнобления ментов. Счас всех попустит и будут жить как на крейсере.
 показать весь комментарий
 
 
а они берут пример с наших властьдержащих... и их холуев
там чтобы сфальсифицировать статистические данные (любые - и экономические и политические...любые!!!) такие чудеса творятся... что ах!
на бумаге - красотища... а глаза говорят - другое...
как нареформировали - так и ешьте!
 показать весь комментарий
 
 
Это бандюганы на прикрытии,наркоборделей и всего незаконного от чего они должны оберегать .....но УВЫ от перемены мест слагаемых....и далее по тексту! "Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8301 "Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3909
 показать весь комментарий
 
 
Лишь бы не взялись иммитировать рождаемость))
 показать весь комментарий
 
 
Так абсолютное большинство дел с оружием является мусорской или конторской имитацией...)))
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нет верховенства права только потому, что само население его не поддерживает. Миллионы трусливых граждан готовых подписать что угодно "так нужно", молчать при любом беспределе "а вдруг субсидию снимут или с работы попрут". Другие миллионы порохоботов, липовых волонтеров (90% от всех волонтеров), армии Стеця, а теперь уже и попы. Десятки миллионов лохов которые уверены что за все нужно нести "благодарность" даже если тебя сделали калекой или повысили тариф. И так будет еще десятки лет, многие десятки лет и будем надеяться что не сотни лет, пока ругая регионалов и воров, народ будет выбирать основателей регионалов и таких же воров и точно также ползать у них в ногах.
 показать весь комментарий
 
 
Мусора не люди - цитата министра МВД...
 показать весь комментарий
 
 
95% ч.1 ст.263 це аналогічні справи. Це так звана категорія "танкісти", але зазвичай це неодноразово судимі, у яких закінчується іспитовий строк. Вони усі на контролі у мусаров і на вагу золота і вони завжди самі на це погоджуються, в обмін на лояльність дільничих, блок цигарок і т.п.. Це тяжкий злочин, але у нас суди за пакет із набоями не саджають. Тому, замість того щоби розкривати рекльні тяжкі злочини, вони фальсифікують ось такі. 20 хв роботи і тяжкий злочин "розкрито", галочку для статистики поклали і можуть спокійно " робити на себе"..
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не изменилось.

Подал мне начальник лист -
Расписался как умею -
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".

Это был воскресный день, я был усталым и побитым,-
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад!
 показать весь комментарий
 
Самый криминальный город в Украине - Конча-Заспа... такой концентрации коррупционеров и ворья на квадратный метр вы больше не встретите нигде в Украине!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вышли в форме, начали писать, фотографировать": Полицейские на Харьковщине сфальсифицировали дело для имитации качества работы, - прокуратура. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх