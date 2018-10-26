 "Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, задержали полсотни человек. Затем задержанных отводят в отделение полиции, собирают в актовом зале. Они объясняют активистам: ничего личного, воровать - это просто работа.

"Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - объяснила свое видение ситуации одна из задержанных.

Через несколько часов всех задержанных отпускают.

Правоохранители говорят: статистика хорошая - краж на вокзале нет, ведь не было ни одного заявления. Активисты объясняют - люди просто ленятся писать заявления, потому что не верят, что украденное имущество вернут.

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