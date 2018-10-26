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 Киевские новости, Общество
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Все про:вокзал (156) железная дорога (1066) Киев (16669) Нацполиция (8367) цыгане (120)

 "Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО

Полиция и общественные активисты вышли на перроны и залы ожидания Киевского железнодорожного вокзала, чтобы очистить вокзал столицы от воров предотвратить мелкие кражи и задержать тех, кто их совершает. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, задержали полсотни человек. Затем задержанных отводят в отделение полиции, собирают в актовом зале. Они объясняют активистам: ничего личного, воровать - это просто работа.

"Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - объяснила свое видение ситуации одна из задержанных.

Через несколько часов всех задержанных отпускают.

Правоохранители говорят: статистика хорошая - краж на вокзале нет, ведь не было ни одного заявления. Активисты объясняют - люди просто ленятся писать заявления, потому что не верят, что украденное имущество вернут.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Че за х#йня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3093608
 
 
 Топ комментарии
 
Гнать ссаной тряпкой сначала на принудительные работы потом на поселение в отдаленные районы подымать сельское хозяйство... "Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 1826
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кто то там вчерась про дискриминацию цыга....пардон за мою пещерную неполиткорректоность, ромов верещал..
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Воровки-цыганки прячутся в нелегальном казино.. наверняка там еще и бордель за одной из дверей.. Авакян работает!..
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а морду ей сломать...одну чавелу уже раздавило
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Когда-то давно один мужик рассказывал, что в 50-х годах прошлого столетия в Хмельницком развелось много карманников. Назначили мента майора с карманниками бороться. Мужик даже фамилию того майора называл. Карманников ловили, приводили к майору, майор лично ломал карманнику руку и отпускал. Так майор карманников поборол.
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можно наган или тт..нет так больно как ак и пм за то отобьет желание
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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