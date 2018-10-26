 УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО

Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь. Об этом на пресс-конференции заявил глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По словам архиепископа, после предоставления Томоса поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью. Это решение, как утверждает Заря, обсуждено и согласовано с представителями Вселенского патриархата.
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По его словам, изменение названия не будет означать гонений, притеснений или ограничений, однако вывеска УПЦ не должна обманывать.
"Или им стыдно называться русскими? Если не стыдно, пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", – заявил Заря.
По словам архиепископа, законопроект о переименовании УПЦ МП уж давно подан в Верховную Раду.
"В Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", – добавил он.
Зоря сказал, что Москва беспокоится из-за этого закона, и потому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.
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При этом в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
нефиг тут всяким раскольникам к нашему прошлому примазываться.
Тут надо действовать тоньше: принять закон о регистрации/перерегистрации религиозных организаций, который будет касаться всех (и христиан, и мусульман и свидетеле Иеговы...) где они должны будут предоставить какой то перечень документов доказывающих,, что они не секта и имеют евхаристические связи с мировымицерквями/религиями их исповедания, а так же обосновать свое название...И легким движением руки РПЦ и УПЦ МП отправляется в анус причем их собственными же усилиями
Ні, історична назва: Московська церква. До Русі їм зась. Не треба ліпити до Московії назву Русь, як це робив припадочний Петро.
(как говорилось в комментах выше)
потому что православием там и не пахнет!!!
Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283) такі зімни:
1. У розділі ІІ доповнити статтю 12
частиною 7:
«Релігійна організація (об'єднання), яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації (об'єднанння) входить до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві, зазначеній її у статуті (положенні), відображати приналежність до релігійної організації (об'єднання) за межами України, до якої вона входить (частиною якої вона є), шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації (об'єднання) з можливим додаванням слів «в Україні» та/або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації.»
частиною 8:
«Входження релігійної організації (об'єднання) до релігійної організації (об'єднання), зазначеної в частині 7 цієї статті визначається у разі наявності однієї з наступних ознак:
1) у статуті (положенні) релігійної організації, що діє в Україні, містяться вказівки на входження до структури релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України;
2) у статуті (положенні) закордонної релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, містяться вказівки на входження до її структури релігійної організації (об'єднання), що діє на території України, а також на право прийняття статутними органами управління зазначеної закордонної релігійної організації (об'єднання) рішень у канонічних і організаційних питаннях, які є зобов'язуючими для релігійної організації (об'єднання), що діє на території України;
3) статутом (положенням) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, передбачене обов'язкове входження керівників (повноважних представників) релігійної організації (об'єднання), що діє на території Україні, до статутних органів управління зазначеної закордонної релігійної організації (об'єднання) з правом вирішального голосу.»
ІІ. Перехідні та прикінцеві положення
1. Під Законом, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала територію України, мається на увазі Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892) та/або інший Закон України, яким іноземна держава визнається такою, що вчинила збройну агресію проти України та тимчасово окупувала территорію України.
2. Протягом одного місяця з дати набуття чинності цього Закону або набуття чинності Закону, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України (якщо такий Закон набув чинності пізніше цього Закону), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, проводить релігієзнавчу експертизу зареєстрованих статутів релігійних організацій (об'єднань) для встановлення обставин, передбачених частинами 7 і 8 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283).
3. У разі встановлення обставин, передбачених частинами 7 та 8 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, публічно через офіційне видання «Урядовий кур'єр» та письмово інформує релігійні організації (об'єднання), які підпадають під дію частини 7 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283), про необхідність у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені законом зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.
4. У разі, якщо протягом чотирьох місяців (для релігійних громад - дев'яти місяців) з дати набуття чинності цього Закону та/або набуття чинності Закону, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, релігійна організація (об'єднання) не внесла передбачених законом змін до своєї офіційної назви та не подала відповідних змін до свого статуту (положення) на реєстрацію, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об'єднання).
5. Не допускається надання переваг або накладання обмежень у діяльності релігійної організації (об'єднання), що входить до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, окрім обмеження доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників такої релігійної організації у частини, з'єднання Збройних сил та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом.
6. Цей закон вступає в силу з моменту його публікації.
ГоловаВерховноїРади
України ПарубійА.В.
И что теперь?