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 УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО

Украинской православной будет официально называться поместная церковь, уверены в УПЦ КП.

Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь. Об этом на пресс-конференции заявил глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

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По словам архиепископа, после предоставления Томоса поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью. Это решение, как утверждает Заря, обсуждено и согласовано с представителями Вселенского патриархата.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рано или поздно подчиненные МП Лавры перейдут в Украинскую православную церковь, причем добровольно, - Филарет. ВИДЕО

По его словам, изменение названия не будет означать гонений, притеснений или ограничений, однако вывеска УПЦ не должна обманывать.

"Или им стыдно называться русскими? Если не стыдно, пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", – заявил Заря.

По словам архиепископа, законопроект о переименовании УПЦ МП уж давно подан в Верховную Раду.

"В Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", – добавил он.

Зоря сказал, что Москва беспокоится из-за этого закона, и потому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: Автокефалия Украинской церкви полностью перечеркивает неоимперские планы Кремля, - Евстратий (Зоря)

При этом в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3093558
 
   
 Топ комментарии
 
А лучше на Российская тоталитарная секта Кирилла Гундяева
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Или сокращённо- "гундяевский сатанат".
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А лучше на Российская тоталитарная секта Кирилла Гундяева
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Или сокращённо- "гундяевский сатанат".
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ненене: на РОССИЙСКУЮ ПЦ.

нефиг тут всяким раскольникам к нашему прошлому примазываться.
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Поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью Константинопольского патриархата.
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Правильно, так и называть по смыслу происхождения цфсб, Р - убрать, потому что они не русские и этого наименования безусловно будут лишены, т.к. оно украдено петром1 и нагло присвоено всего 297 лет назад, не такая уж давность, чтобы ею кичиться.
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ГУНДЯЕВСКИЙ ЦЕНТРАЛ(ветер северный),ЭТАПОМ ИЗ МОСКВЫ(зла не меряно).... УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 5881
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ВР не должна такого делать - это будет означать вмешательство государства в дела Церкви.
Тут надо действовать тоньше: принять закон о регистрации/перерегистрации религиозных организаций, который будет касаться всех (и христиан, и мусульман и свидетеле Иеговы...) где они должны будут предоставить какой то перечень документов доказывающих,, что они не секта и имеют евхаристические связи с мировымицерквями/религиями их исповедания, а так же обосновать свое название...И легким движением руки РПЦ и УПЦ МП отправляется в анус причем их собственными же усилиями
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Тільки так , бо потім кацапія смердітиме ще пару століть.
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изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.Источник: https://censor.net.ua/n3093558

Ні, історична назва: Московська церква. До Русі їм зась. Не треба ліпити до Московії назву Русь, як це робив припадочний Петро.
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Підтримую 100%. Руська церква вже і не руська, і не православна. Зась їм зліпити своє оте саме на нашій історії, до якої вони не мають жодного стосунку, окрім грабіжництва й брехні.
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То я, як хрещений греко-католиками, запропоную, щоб і Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейменована була за прикладом РПЦ (яка називатиметься митрополією чи екзархатом Російської православної церкви в Україні) на Митрополію греко-католицької церкви в Україні. А ще краще, якщо вони (теперішня УГКЦ) усією громадою перепишуться в УПЦ, бо це ганьба мати такого ватного чи ватиканного Папу і ганьба так і не отримати патріархат від вати Ватикану.
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Пропоную варіант назви "Кацапська православна церква"
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Естественно , что так должно быть , но сами они это не когда не сделают . По тому ВР обязана принять закон о статусе РПЦ как иностранной церкви и обязать перед входом в их церкви вешать соответствующую табличку.
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и все таки - РПЦ ФБС - в яблочко!!!
(как говорилось в комментах выше)
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а по логике должно быть так: РПЦ - русско-путинская церковь!
потому что православием там и не пахнет!!!
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Вона взагалі повинна мати назву - МПЦ (мацковська протиправославна церква).
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ЗАКОНУКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283) такі зімни:
1. У розділі ІІ доповнити статтю 12
частиною 7:
«Релігійна організація (об'єднання), яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації (об'єднанння) входить до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві, зазначеній її у статуті (положенні), відображати приналежність до релігійної організації (об'єднання) за межами України, до якої вона входить (частиною якої вона є), шляхом обов'язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації (об'єднання) з можливим додаванням слів «в Україні» та/або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації.»
частиною 8:
«Входження релігійної організації (об'єднання) до релігійної організації (об'єднання), зазначеної в частині 7 цієї статті визначається у разі наявності однієї з наступних ознак:
1) у статуті (положенні) релігійної організації, що діє в Україні, містяться вказівки на входження до структури релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України;
2) у статуті (положенні) закордонної релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, містяться вказівки на входження до її структури релігійної організації (об'єднання), що діє на території України, а також на право прийняття статутними органами управління зазначеної закордонної релігійної організації (об'єднання) рішень у канонічних і організаційних питаннях, які є зобов'язуючими для релігійної організації (об'єднання), що діє на території України;
3) статутом (положенням) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, передбачене обов'язкове входження керівників (повноважних представників) релігійної організації (об'єднання), що діє на території Україні, до статутних органів управління зазначеної закордонної релігійної організації (об'єднання) з правом вирішального голосу.»
ІІ. Перехідні та прикінцеві положення
1. Під Законом, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала територію України, мається на увазі Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892) та/або інший Закон України, яким іноземна держава визнається такою, що вчинила збройну агресію проти України та тимчасово окупувала территорію України.
2. Протягом одного місяця з дати набуття чинності цього Закону або набуття чинності Закону, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України (якщо такий Закон набув чинності пізніше цього Закону), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, проводить релігієзнавчу експертизу зареєстрованих статутів релігійних організацій (об'єднань) для встановлення обставин, передбачених частинами 7 і 8 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283).
3. У разі встановлення обставин, передбачених частинами 7 та 8 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, публічно через офіційне видання «Урядовий кур'єр» та письмово інформує релігійні організації (об'єднання), які підпадають під дію частини 7 статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 25, ст. 283), про необхідність у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені законом зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.
4. У разі, якщо протягом чотирьох місяців (для релігійних громад - дев'яти місяців) з дати набуття чинності цього Закону та/або набуття чинності Закону, яким іноземна держава визнається такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, релігійна організація (об'єднання) не внесла передбачених законом змін до своєї офіційної назви та не подала відповідних змін до свого статуту (положення) на реєстрацію, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об'єднання).
5. Не допускається надання переваг або накладання обмежень у діяльності релігійної організації (об'єднання), що входить до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, окрім обмеження доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників такої релігійної організації у частини, з'єднання Збройних сил та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом.
6. Цей закон вступає в силу з моменту його публікації.
ГоловаВерховноїРади
України ПарубійА.В.
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Зоря сказал, что Москва беспокоится из-за этого закона, и потому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/v3093558

И что теперь?
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Заря по сути прав, тем боле с точки зрения мордора и надо полагать его церковной секты Украины не существует, как и народа такого, логично в таком случае и секту свою обозначить как "русская".
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підгуньдяйки повинні платити налоги, за світло, землю і.т.д. як бізнес. вони мають стати фінансово банкрутами. феезбешний опіум , має стати токсичний разом з новиньськими за якими грати плачуть.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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