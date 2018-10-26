 УПЦ МП должна сменить название на РПЦ, - Евстратий (Зоря). ВИДЕО

Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь. Об этом на пресс-конференции заявил глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

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По словам архиепископа, после предоставления Томоса поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью. Это решение, как утверждает Заря, обсуждено и согласовано с представителями Вселенского патриархата.

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По его словам, изменение названия не будет означать гонений, притеснений или ограничений, однако вывеска УПЦ не должна обманывать.

"Или им стыдно называться русскими? Если не стыдно, пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", – заявил Заря.

По словам архиепископа, законопроект о переименовании УПЦ МП уж давно подан в Верховную Раду.

"В Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", – добавил он.

Зоря сказал, что Москва беспокоится из-за этого закона, и потому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.

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При этом в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.