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Все про:книги (432) Шевченко Тарас (219)

 "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Янина Соколова читает стихи возле поезда "Киев-Москва" в рамках проекта "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Цель книги - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.

"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор-директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.

"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.

В новых промороликах интерактивной книги Янина Соколова читает возле московского поезда на вокзале в Киеве отрывок из "І мертвим, і живим..." - "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!" і "Якби ви знали, паничі,..".

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3093538
 
   
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Янина, можно еще поехать почитать стихи в Дарницу. Она забита кацапскими товарными эшелонами, что коту пройти негде. Куда там тем задрыпанным пассажирским Киев-Мацква!
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плюс - начинать каждое заседание верховной зрады!!! с центральной трибуны!!!
нехай с*ки слышат, если сами читать разучились...
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Идиоты ! Пусть барыне в аеропорту почитают когда он в очередной вояж собирается.
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а что ты так заволновался и ножками засучил, что даже "барыгу" с барыней перепутал "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Яніна Соколова читає вірші біля поїзда "Київ-Москва" в рамках проекту "Шевченко на кожен день" - Цензор.НЕТ 6657
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Пошла нахрен дура шоколадная! ( Сейчас не искажает и мне будет бан).
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Не возможно здесь написать! Искажают суки преднамеренно предложения. ЧТО ЭТО ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ? Но стоит написать матюк или что-то не в нюх, БАН ЧЕТКО.
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От дійсно геній-пророк!
«Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!",
Тарас Григорович вже тоді бачив оті 3 мільйони «жітєлєй» що їздять до країни яка вбиває українців...
Яніні - РЕСПЕКТ !
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Можливо Яніна читала Шевченка для тих заробітчан з України, які тікають до москви?
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а що немає куди більше тікати крім Москви? "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Яніна Соколова читає вірші біля поїзда "Київ-Москва" в рамках проекту "Шевченко на кожен день" - Цензор.НЕТ 41
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"Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Золотые слова о кацапах !!!
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Щоб ланы шырокополи и Днипро и кручи!!Сталы б вам поперек горла МОСКАЛИ ЙИБУЧИ!!!
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Жиди погані правлять нами!А ми ще гірші, ніж жиди,Ми продали дідівську славу,Жиди ж «в ярмо нас запрягли».
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Янина Соколова читает стихи возле поезда "Киев-Москва" в рамках проекта "Шевченко на кожен день". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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