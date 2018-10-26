 "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Янина Соколова читает стихи возле поезда "Киев-Москва" в рамках проекта "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.

"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор-директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.

"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.

В новых промороликах интерактивной книги Янина Соколова читает возле московского поезда на вокзале в Киеве отрывок из "І мертвим, і живим..." - "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!" і "Якби ви знали, паничі,..".

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