 Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Видео Информатор
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Краской залиты фигуры комсомольцев и подножие монумента. Коммунальные службы пока не очистили памятник.
На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации за бюрократических проволочек.
Декомунізовано багато, але далеко не все.
Є закон - треба виконувати!