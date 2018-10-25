EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1380  14
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2523) памятник (1818)

 Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

...
Видео Информатор

Краской залиты фигуры комсомольцев и подножие монумента. Коммунальные службы пока не очистили памятник.
На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации за бюрократических проволочек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко

Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре 01
Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре 02

Источник: https://censor.net.ua/v3093415
 
   
 Топ комментарии
 
Всі подібні пам'ятники треба демонтувати!
Декомунізовано багато, але далеко не все.
Є закон - треба виконувати!
 показать весь комментарий
 
Там реально така хрент ше стоїть?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Києві під аркою "Дружби народів" стоїть скульптурна композиція з радянським орденом в руках і ніякий Коханівський її не турбує. Пам'ятник червоному бандиту Щорсу теж ломали-ломали, а він і досі там.
 показать весь комментарий
 
 
Всі подібні пам'ятники треба демонтувати!
Декомунізовано багато, але далеко не все.
Є закон - треба виконувати!
 показать весь комментарий
 
 
Может и на филатова наезжали те же ? )) Шот он с комсомольцами не первый год мирится.
 показать весь комментарий
 
А бюст Льоліка декомунізовали чи скомуніздили?
 показать весь комментарий
 
 
Комсомолка не должна отказывать комсомольцу...долой царские предрассудки Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре - Цензор.НЕТ 4320
 показать весь комментарий
 
сколько же Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре - Цензор.НЕТ 8046 дерьма понаставили, конца краю нет!!
 показать весь комментарий
 
 
Декоммунизировали, декоммунизировали, но не додекоммунизировали.
 показать весь комментарий
 
В Днепре ул Чкалова переименовали, а ул Леваневского - нет. Почему-то...
 показать весь комментарий
 
Може краще було б якби якось можна було замінити на пам'ятнику всього-навсього будьонівку.. Пам'ятаєте "Тачанку" під Каховкою , прибери на візничому будьонівку - і готовий пам'ятник селянській армії Нестора Івановича Махно, котрий і був родоначальником тачанки з кулеметом.. Розумію все - але хочеться щоб "Тачанка" залишилась ..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоПамятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх