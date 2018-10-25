 Памятник комсомольцам, который не декоммунизировали, облили краской в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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Краской залиты фигуры комсомольцев и подножие монумента. Коммунальные службы пока не очистили памятник.

На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации за бюрократических проволочек.

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