 Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполнили задачи по защите территориальной целостности и независимости Украины в зоне проведения ООС, вернулись на ротацию в Николаев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео: Елена Дяченко

Военнослужащие прошли маршем через Ингульский мост, далее по центру Николаева. Затем торжественные мероприятия продолжились возле мемориала "Струны памяти", где к воинам обратился командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко. Он поблагодарил морпехов за службу.

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Фото: Александра Бессмертная, izvestia.nikolaev.ua, Миколаївська обласна державна адміністрація.