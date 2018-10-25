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 Происшествия, Общество
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Все про:Бойко (727) парковка (216) парламент (793) ПДД (300) оппозиционный блок (306)

 "Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Активисты проекта "Зупини лося!" провели рейд возле здания Кабмина и украинского парламента, рассказав нардепам, их охранникам и водителям о правилах дорожного движения, которые регламентируют парковку автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главные депутатские нарушения - парковка в запрещенных местах и парковка на тротуаре. Нарушителями оказались депутаты практически всех влиятельных фракций Верховной Рады. Большинство из них отказывались объяснять свои нарушения и убегали от активистов. Впрочем, многие депутатские водители на просьбу перепарковаться относились с пониманием.

Наклейку "Зупини лося" получил и автомобиль кортежа нардепа-оппоблоковца Юрия Бойко, который припарковался на тротуаре, не оставив необходимого пространства для движения пешеходов. После этого автомобиль уехал, а через некоторое время снова припарковался уже без наклейки, но нарушив те же требования ПДД.

"Я же не буду светить проблему, почему я здесь. В порядке нарушения закона Украины о гостайне, а если я вам скажу - мне придется вас застрелить потому, что вы, может быть, москальские шпионы", - заявил охранник Бойко в ответ на претензии активистов.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3093339
 
   
 Топ комментарии
 
Вот плоды безнаказанности за 4.5 года после революции Гидности на крови и договорняков Банковой с Рыгами. Ублюдки и те и другие.
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- В стиле риторики порохоботов. - Чому стильки спильного в них ?
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методички и инструкции от хозяев ОДИНАКОВЫЕ.....это же подельники по жизни.
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Весь мир есть Кремль, а люди в нем - агенты.

"А ВОТ СЕЙЧАС СТАЛО СТРАШНО... И буду просить помощь зала в предотвращении беды.
Если я правильно понял это зловещее заявление НАШЕГО МинОбороны - то действующая власть собирается устроить тут смесь КНДР и Сталинского СССР.
Вчитайтесь в это "откровение": Начальник ГУР Міноборони Павло Яцюк повідомив, що завербовані Росією громадяни «діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів».
Головне управління розвідки Міноборони отримало інформацію щодо діяльності і перебування на території України агентів цілої мережі спецслужб Російської Федерації.
Вдумайтесь! На надцатом году войны и аккурат перед стартом их попытки СИЛОВЫМ образом удержать Порошенко у власти они вдруг поняли, что:
1. Весь мир Кремль, а люди в нем агенты!
2. Что "враги народа" и "агенты заморского империализма" это... нет не Семочки и назначившие его Порошенки, а... ПРАВОЗАЩИТНИКИ, АКТИВИСТЫ, ПОПЫ и ЖУРНАЛИСТЫ!
Т.е. все те, кто призван стоять на страже прав и свобод!
Собственное министерство обороны... глава которого взрывает склады ради ордена и прикрытия схематоза с оружием на складах... вместо того, чтобы НАС защищать... объявляет войну тем, на чьей крови ЭТА власть взошла на печерские холмы!
Кто против власти - тот агент кремля и фсб! Вот так вот! А то самое управление противодействия информационным атакам... вместо того, чтобы защищать нас от внешних угроз... за наши деньги занялось борьбой с инакомыслием внутри страны... против собственного народа. Нигуясе!
А кто вякнул - враг и агент!
Я не знаю, кто этот Яцюк, но ИМХО это уже открытая угроза всем, кто остается верным Республике и Конституции.
П.С.: поскольку я не главред "Главреда" не искажал цитату и принтскрин. Яцюк - зам, а не начальник... но эти мелочи на СУТЬ не влияют... то пусть сами между собой решают кто кому главный )"

"Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 432

Миха Чаплыга
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- В стиле риторики порохоботов. - Чому стильки спильного в них ?
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методички и инструкции от хозяев ОДИНАКОВЫЕ.....это же подельники по жизни.
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Народ. Нє? Неужели Порошенко?
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Вот плоды безнаказанности за 4.5 года после революции Гидности на крови и договорняков Банковой с Рыгами. Ублюдки и те и другие.
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Просто то был переворот олигархических группировок. А дуракам сказали - революция )) -Революция не допускает сохранения явных врагов. А они сохранены и агрессивны.
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Сначала то был Протест. а потом уже переворот кланов.Но людям сейчас тяжело самим себе в этом признаться. А власть ублюдочная всё поддерживает старую версию....а реально то посмотреть что с Украиной сделали.
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Вы правы,Евгений. Но признаваясь в ошибках,мы спасемся от новых.
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и что ж ты уехал из Донецка в самое логово "переворота", прямо к "дуракам"?
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давно ли?
А если так, то ел бы себе бок вурст мит земф, запивал бы пивом, да не тужил.
Зачем эта желчь, ведь молчание это единственное, что ты можешь сделать полезного для Украины?
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Почему ты решил,что твои мысли ,правильные ?
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вот таких депутатов выбирает послемайданная Украина.
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вот таких депутатов пока еще выбирает незначительная ватная часть послемайданной Украины.
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остальная значительная часть выбрал бэпэпэ, в котором те же рыговские бойки, разбавленные кононенками-грановскими. разница в чем?
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Разница вероятно в прошедшем с последних выборов времени и изменении благодаря этому в черепушках некоторой части электората предпочтений и самосознания.
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мда. глядя на состав Рады о каком самосознании можно говорить? и предпочтения, являющиеся результатом этого самосознания, очень и очень удручают.
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Давайте подождем ближайшие выборы. Хотя честно - Чорновілів які поведуть Україну я на даний час не бачу ((((
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ждать особо нечего. закон "выбери кота в мешке" авторства незабвенного викторфедырыча остается в действии. а недавняя игра "выбери пидрахуя" наглядно продемонстрировала качество будущих "выборов".
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Так были уже выборы, алё. Региональные выборы 2015 в самый разгар пиздореза в лугандоне. Результат помним, кого восток и центр понавыбирал снова? Эта страна обречена и никогда не выберется из этого болота.
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"Я же не буду светить проблему, почему я здесь. В порядке нарушения закона Украины о гостайне, а если я вам скажу - мне придется вас застрелить потому, что вы, может быть, москальские шпионы", - заявил охранник Бойко в ответ на претензии активистов. Источник: https://censor.net.ua/v3093339
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Сказав москальский шпигун "Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 7729
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- Верной дорогой идёте, товарищ охранник! Высоко ценю вашу бдительность.

"Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 5244
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бомжатник начинается с дорог .. или правильней сказать с головы народа ... полное не уважение друг к другу .. цивилизация в Украине начнется еще не скоро ...
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Рыги ездят кортежем мимо мест убийства Нигояна и Жизневского после Революции Гидности. Это возможно лишь в одном случае - они опять победили
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они петю сваво пропихнули - он майдановца корчит "Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!" - Цензор.НЕТ 9783
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Он всегда сможет предъявить свою заяву, поданную в НКВД на майдановцев, стянувших его с трактора, по которой открыто уголовное дело, и отвести от себя эти наглые инсинуации в причастности к Майдану
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> мне придется вас застрелить потому, что вы, может быть, москальские шпионы <

...
Товарищ Ежов с одобрением оценил риторику этого охранника.

Следователь размял папиросу, чиркнул спичкой:
- Хоть ты мне и нравишься, я думаю, придётся расстрелять тебя. Во-первых, потому что муж и жена - одна троцкистско-бухаринская банда, а во-вторых - чтобы любимый город мог спать спокойно.(c) Владимир Сорокин "Норма"
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А када сезон охоты на лосей аткрываетца???
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На таких лосей должен быть круглогодичный абонемент.
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ну тоже..а где там припарковаться?, калитка и знак.... баранов тупо кидающих машины во втором ряду щимите....
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Помню время, когда они перебежками по подземным ходам от людей прятались. Осмелели, нарываются на акцию: Завали козла
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Это уже наука евгеника - очистка народа от шлака.
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Боюсь, тут уже только аутодафе поможет.
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Лось - благородное животное.
А эти "слуги народа" - зибизяны..
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Спасибо мужики и офигенный ролик о государственных лосях. )))
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Может они реально москальские шпионы. Петя говорит что они за каждым углом. Он бы не стал врать.
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Ни один не извинился, я в шоке. Им реально насрать на народ
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Так из предыдущих тоже никто не извинился, кроме айзеров, которым явно сташие в посольстве по шее надавали.

Один из наших родненьких даже с битой за активистами гонялся. Ни разу не депутанг, не буржуин, даже не охранник и не любовница, а обычный такой себе типичный "простой украинец" - жлоб до корней волос. Тот самый, которому все подай и сделай.
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Я бы еще повесил тех, кто верит экстрасенсам.
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По "москальских шпионов" вещает охранник рыга и кацапоида Бойка.
Сюр какой-то и Зазеркалье.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами."
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Сюр буде, коли їх усіх візьмуть за оте саме місце. Сюр у штани. А у декого навіть і сер у штани буде. Це вони зараз хазяї життя, але колись усьому настає кінець. І їм настане.
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как только у тебя появляется автомобиль дороже 70 тыс $ автоматически перестаешь чувствовать землю под ногами. с этим ничего не поделаешь...
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А давно це у нас повз раду по тротуару пройти неможливо? Діпутати б вже не стіснялись - п"ятиметровий паркан, як навколо їхніх маєтків, встановили і все. Можна і урядовий квартал так перегородити. Слуги народу, сцикливі.
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он кацапского резидента возит и никаких действий не предринемает😕
наверняка тоже шпиен
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Велика подяка, Вам, хлопці!
Не зупиняйтесь, ганяйте бидланів!
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А що нам скаже товарізч Аваков з приводу дій поліції з евакуації автівок порушників правил парковки?
Чи депутати понад законом?
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всю кацапскую и ватную нечисть нужно выдавливать с Украины!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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