 "Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главные депутатские нарушения - парковка в запрещенных местах и парковка на тротуаре. Нарушителями оказались депутаты практически всех влиятельных фракций Верховной Рады. Большинство из них отказывались объяснять свои нарушения и убегали от активистов. Впрочем, многие депутатские водители на просьбу перепарковаться относились с пониманием.

Наклейку "Зупини лося" получил и автомобиль кортежа нардепа-оппоблоковца Юрия Бойко, который припарковался на тротуаре, не оставив необходимого пространства для движения пешеходов. После этого автомобиль уехал, а через некоторое время снова припарковался уже без наклейки, но нарушив те же требования ПДД.

"Я же не буду светить проблему, почему я здесь. В порядке нарушения закона Украины о гостайне, а если я вам скажу - мне придется вас застрелить потому, что вы, может быть, москальские шпионы", - заявил охранник Бойко в ответ на претензии активистов.

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