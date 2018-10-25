 "Мені прийдеться вас застрелити, бо, може, ви є москальські шпіони", - охранник оппоблоковца Бойко - активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, главные депутатские нарушения - парковка в запрещенных местах и парковка на тротуаре. Нарушителями оказались депутаты практически всех влиятельных фракций Верховной Рады. Большинство из них отказывались объяснять свои нарушения и убегали от активистов. Впрочем, многие депутатские водители на просьбу перепарковаться относились с пониманием.
Наклейку "Зупини лося" получил и автомобиль кортежа нардепа-оппоблоковца Юрия Бойко, который припарковался на тротуаре, не оставив необходимого пространства для движения пешеходов. После этого автомобиль уехал, а через некоторое время снова припарковался уже без наклейки, но нарушив те же требования ПДД.
"Я же не буду светить проблему, почему я здесь. В порядке нарушения закона Украины о гостайне, а если я вам скажу - мне придется вас застрелить потому, что вы, может быть, москальские шпионы", - заявил охранник Бойко в ответ на претензии активистов.
"А ВОТ СЕЙЧАС СТАЛО СТРАШНО... И буду просить помощь зала в предотвращении беды.
Если я правильно понял это зловещее заявление НАШЕГО МинОбороны - то действующая власть собирается устроить тут смесь КНДР и Сталинского СССР.
Вчитайтесь в это "откровение": Начальник ГУР Міноборони Павло Яцюк повідомив, що завербовані Росією громадяни «діють під прикриттям журналістів, адвокатів, громадських і релігійних діячів».
Головне управління розвідки Міноборони отримало інформацію щодо діяльності і перебування на території України агентів цілої мережі спецслужб Російської Федерації.
Вдумайтесь! На надцатом году войны и аккурат перед стартом их попытки СИЛОВЫМ образом удержать Порошенко у власти они вдруг поняли, что:
1. Весь мир Кремль, а люди в нем агенты!
2. Что "враги народа" и "агенты заморского империализма" это... нет не Семочки и назначившие его Порошенки, а... ПРАВОЗАЩИТНИКИ, АКТИВИСТЫ, ПОПЫ и ЖУРНАЛИСТЫ!
Т.е. все те, кто призван стоять на страже прав и свобод!
Собственное министерство обороны... глава которого взрывает склады ради ордена и прикрытия схематоза с оружием на складах... вместо того, чтобы НАС защищать... объявляет войну тем, на чьей крови ЭТА власть взошла на печерские холмы!
Кто против власти - тот агент кремля и фсб! Вот так вот! А то самое управление противодействия информационным атакам... вместо того, чтобы защищать нас от внешних угроз... за наши деньги занялось борьбой с инакомыслием внутри страны... против собственного народа. Нигуясе!
А кто вякнул - враг и агент!
Я не знаю, кто этот Яцюк, но ИМХО это уже открытая угроза всем, кто остается верным Республике и Конституции.
П.С.: поскольку я не главред "Главреда" не искажал цитату и принтскрин. Яцюк - зам, а не начальник... но эти мелочи на СУТЬ не влияют... то пусть сами между собой решают кто кому главный )"
Миха Чаплыга
Найбільші жлоби.
Нахабні..
А если так, то ел бы себе бок вурст мит земф, запивал бы пивом, да не тужил.
Зачем эта желчь, ведь молчание это единственное, что ты можешь сделать полезного для Украины?
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Сказав москальский шпигун
...
Товарищ Ежов с одобрением оценил риторику этого охранника.
Следователь размял папиросу, чиркнул спичкой:
- Хоть ты мне и нравишься, я думаю, придётся расстрелять тебя. Во-первых, потому что муж и жена - одна троцкистско-бухаринская банда, а во-вторых - чтобы любимый город мог спать спокойно.(c) Владимир Сорокин "Норма"
А эти "слуги народа" - зибизяны..
Один из наших родненьких даже с битой за активистами гонялся. Ни разу не депутанг, не буржуин, даже не охранник и не любовница, а обычный такой себе типичный "простой украинец" - жлоб до корней волос. Тот самый, которому все подай и сделай.
Сюр какой-то и Зазеркалье.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами."
наверняка тоже шпиен
Не зупиняйтесь, ганяйте бидланів!
Чи депутати понад законом?