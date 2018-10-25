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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (163) выступление (66) запрет (1281) Харьков (4040)

 Юракадемия Харькова отказала Вакарчуку во встрече со студентами: Это напомнило советские времена. Такое чувство, что кто-то сказал, что на всякий случай нельзя. ВИДЕО

Встреча должна была состояться на следующей неделе в корпусе Научной библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Но 24 октября руководство вуза отказалось предоставлять помещение без пояснения причин.

Об этом в своем обращении заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

...
"Сегодня мы получили отказ в предоставлении помещения и проведении встречи в стенах вуза. Отказ звучал так: "В силу объективных причин не можем предоставить вам помещение". Мне это напомнило советские времена и времена Независимости Украины, когда все делалось по "указу сверху". Особенно это странно слышать от юристов, у которых все должно быть четко и аргументировано. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое чувство, что кто-то где-то там сказал, что на всякий случай нельзя", - рассказал Святослав Вакарчук.

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Вакарчук все равно приедет в Харьков 29 октября и проведет запланированную встречу. Мероприятие назначено на тот же день в помещении выставочного центра "Radmir-Expohall" (ул. Академика Павлова, 271). Начало в 13:15.

Главной темой публичной встречи-дискуссии станет "Верховенство права в Украине". 

Для участия необходимо зарегистрироваться здесь до 18.00 26 октября. Количество мест ограничено. Подтверждение о регистрации организаторы отправят на электронную почту.

"Подобные методы в Харькове применяются не впервые. В 2017 году в вузы для встречи со студентами не пустили главу фракции "Самопоміч" Олега Березюка, а в медиацентре, где должна была состояться встреча городского головы Львова Андрея Садового, вдруг загорелась проводка", - отмечает издание KHARKIV Today.

Источник: https://censor.net.ua/v3093278
 
   
 Топ комментарии
 
Этот ВУЗ конкретный рассадник рюцкого мира, забит ватными преподавателями и студентами.
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Клоун-это ты.Более того,ты-двойной клоун
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В Одесской юракадемии,под руководством известного ватника и адепта рюцького мира-Кивалова-Пидрахуя, творится тоже самое.
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нет ну что ты. Порошенко лично - ни фига не делает, только и знает что отслеживать все высеры гения юриспруденции Вакарчука.
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А оно само с задним приводом, потому и все мысли о попе.
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А про что лекция то была?) Говорил бы уже правду - электорат к себе заманиваю, как и все кандидаты в президенты, и вопросов бы не было
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если концерт, это одно. А, если предвыборная агитация, это другое.
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То, что Вакарчук гомосексуалист - это его личное дело, мне все равно. А вот то что он пид..ом оказался - это неприятно мне лично.
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Ой, стыдно за альма матер. Испаскудилась юракадемия. Коммерция и жополизы. Ректор Таций уходить не хочет, только, видимо, вперёд ногами. Чуваку уже 80 стукнуло, одной почки нет, а всё сидит на теплом месте, я уже сбилась со счета, сколько лет. Лет сорок точно.
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Боятся его, правильно делают, что боятся!
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Якась особина, а саме АКочєтков, написала "глубокую мислю:"Зеленскому нужен не политтехнолог - он и так органичен и у него креативная творческая команда..."
====================
Юра Сейн відповів особині:
Ещё пара слов касательно органичного скомороха и его креативной команды. Их ничем не выдающиеся таланты совпали с запросами многочисленного быдла с его невысокой требовательностью к содержанию зрелищ, которое готово ржать над любой пошлостью. Креативность этой шайки заключается в том, что они уловили этот примитивный запрос и приспособили его под добывание бабла.
Они перестали существовать для меня, как порядочные люди тогда, когда, потакая раскрученной юлефобии, принялись зубоскалить над сидящей в тюрьме Тимошенко, хотя прекрасно понимали, что она невиновна. Но не могли устоять от соблазна, - больно уж нравилось их публике их брутальные "шутки", а главное, власть Януковича хорошо оплачивала это зубоскальство. Как, кстати, и "критику" в свой адрес. В общем, пацаны струю угадали верно. Приспособленцы талантливые.
Лохторат Зеленского - это как раз то самое ржущее даже на похоронах быдло. Ему наплевать на "Новый Курс", на капитуляцию в Минске, на регулярно идущий "груз 200", ему бы пива, футбол, семки и не пропустить бы очередную "юморину" от Зеленского.
В нашей изуродованной стране - это огромная тёмная сила, на что и рассчитывают кукловоды, раскручивая очередную марионетку. Поэтому я считаю игру в "выборы" не просто бесполезной, но и опасной для нас. После них мы можем уже не подняться.



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Солнце всходит по обьективной причине можно не обьяснять как общеизвестный факт Но это
Не хорошее существо которому платят деньги Нагло плюет в лицо всем своей обьективной
Причиной Обьяснись или мозги жиром заплыили Сын юриста так публично не отвечают так
с людей делают быдло
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А вообще то - место ли в ВУВЗах для политической агитации? Это ж учебное заведение?
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якщо б Вакарчук туди їхав концерт давати йому б не відмовили, а тут просто політика.
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Правильно. Студенты поступили в университет, чтобы учиться. Вакарчук вообще понимает, что если бы пустили его, нужно было бы пускать и всех остальных политиков. А это срыв пар, отмена лекций. Он ведь сын ректора! Почему у него нет уважения к учебного процессу. Впрочем, судя по тому, что во Львовском университете студенты не столько учатся, сколько по митингам таскаются, не удивительно. Но такой вуз, как Харьковская юридическая академия, имеет право на защиту учебного процесса. И если Вакарчук подаст в суд, он проиграет. Юракадемія Харкова відмовила Вакарчуку в зустрічі зі студентами: Це нагадало радянські часи. Таке відчуття, що хтось сказав, що про всяк випадок не можна - Цензор.НЕТ 9208
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Познайомтеся - Вакарчук, особиста хуєсоска Пінчука.Була вже депутатом ВР, але обдристалася(бо тре ходити на засідання), та поклала мандат на стіл. Мразь.
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а чому б прохвесору Вакарчуку було б не зустрітися зі студентами поза учбовим процесом?
чому заради нього повинні припиняти навчання, як у совку?
грайте у свої політичні ігри за свій кошт, панове "спасатєлі України"
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рашку напоминаем всё больше и больше.Запретить."А кто он такой".Ну и в инете как следует полирнуть:"У нас уже есть царь,всяких клоунов нам не нужно."
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С какой радости руководство должно на шару предоставлять аудиторию этому артисту . Правильно будет арендуй помещение плати бабло и читай свои лекции кому они интересны... Юракадемія Харкова відмовила Вакарчуку в зустрічі зі студентами: Це нагадало радянські часи. Таке відчуття, що хтось сказав, що про всяк випадок не можна - Цензор.НЕТ 936
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Он надеялся, что студентов снимут с пар и загонят в аудиторию слушать его. Но не обломилось... Юракадемія Харкова відмовила Вакарчуку в зустрічі зі студентами: Це нагадало радянські часи. Таке відчуття, що хтось сказав, що про всяк випадок не можна - Цензор.НЕТ 1698
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Вакарчук лекцию планировал дать не как музыкант, а как политик - это очевидно. Вот и вопрос к политику Вакарчуку - какие конкретно реформы он предлагает? Если кто знает дайте пруф на проекты законопроектов от Вакарчука.
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У него основные тезисы - "Мир. Даунбасс. Жвачка. Национализм - плохо, интернационализм - хорошо."
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Шана співаку! Ватна академія його жахнулась.
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Так кернес и рыги никуда не делись,процветают!!
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Правильно. Политпиар нужно проводить не в стенах учебных заведений. Заколебали уже галичане. Сами не учатся и другим не дают. И это говорит сын ректора и бывшего министра образования! Позор!
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Певец ртом хотел политинформацию устроить? пнах, бабушкин клоун ...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЮракадемия Харькова отказала Вакарчуку во встрече со студентами: Это напомнило советские времена. Такое чувство, что кто-то сказал, что на всякий случай нельзя. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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