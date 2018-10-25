 Юракадемия Харькова отказала Вакарчуку во встрече со студентами: Это напомнило советские времена. Такое чувство, что кто-то сказал, что на всякий случай нельзя. ВИДЕО

Об этом в своем обращении заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.
Вакарчук все равно приедет в Харьков 29 октября и проведет запланированную встречу. Мероприятие назначено на тот же день в помещении выставочного центра "Radmir-Expohall" (ул. Академика Павлова, 271). Начало в 13:15.
Главной темой публичной встречи-дискуссии станет "Верховенство права в Украине".
Для участия необходимо зарегистрироваться здесь до 18.00 26 октября. Количество мест ограничено. Подтверждение о регистрации организаторы отправят на электронную почту.
"Подобные методы в Харькове применяются не впервые. В 2017 году в вузы для встречи со студентами не пустили главу фракции "Самопоміч" Олега Березюка, а в медиацентре, где должна была состояться встреча городского головы Львова Андрея Садового, вдруг загорелась проводка", - отмечает издание KHARKIV Today.
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Юра Сейн відповів особині:
Ещё пара слов касательно органичного скомороха и его креативной команды. Их ничем не выдающиеся таланты совпали с запросами многочисленного быдла с его невысокой требовательностью к содержанию зрелищ, которое готово ржать над любой пошлостью. Креативность этой шайки заключается в том, что они уловили этот примитивный запрос и приспособили его под добывание бабла.
Они перестали существовать для меня, как порядочные люди тогда, когда, потакая раскрученной юлефобии, принялись зубоскалить над сидящей в тюрьме Тимошенко, хотя прекрасно понимали, что она невиновна. Но не могли устоять от соблазна, - больно уж нравилось их публике их брутальные "шутки", а главное, власть Януковича хорошо оплачивала это зубоскальство. Как, кстати, и "критику" в свой адрес. В общем, пацаны струю угадали верно. Приспособленцы талантливые.
Лохторат Зеленского - это как раз то самое ржущее даже на похоронах быдло. Ему наплевать на "Новый Курс", на капитуляцию в Минске, на регулярно идущий "груз 200", ему бы пива, футбол, семки и не пропустить бы очередную "юморину" от Зеленского.
В нашей изуродованной стране - это огромная тёмная сила, на что и рассчитывают кукловоды, раскручивая очередную марионетку. Поэтому я считаю игру в "выборы" не просто бесполезной, но и опасной для нас. После них мы можем уже не подняться.
Не хорошее существо которому платят деньги Нагло плюет в лицо всем своей обьективной
Причиной Обьяснись или мозги жиром заплыили Сын юриста так публично не отвечают так
с людей делают быдло
чому заради нього повинні припиняти навчання, як у совку?
грайте у свої політичні ігри за свій кошт, панове "спасатєлі України"