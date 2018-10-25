 МВД Украины и Австралии будут совместно противодействовать трансграничным киберугрозам, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Во встрече также приняли участие председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев и комиссар Федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.

По словам главы МВД Украины, сегодня мир имеет общие угрозы - терроризм во всех его проявлениях и кибератаки. Из-за гибридной войны с РФ для Украины важно усилить присутствие, в первую очередь, с точки зрения противодействия и защиты от киберугроз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские полицейские будут проходить подготовку по интенсивной программе полиции Австралии, - МВД. ФОТОрепортаж

"Украина - первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и мы имеем большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований. Такие люди, получившие опыт участия в гибридных конфликтах, так же опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ. По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, являющихся гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, Украина уже имеет общие контакты с австралийским коллегами по работе киберспециалистов.

"Мы имели две довольно удачные совместные операции, но мы бы хотели, чтобы наша работа была системной. Через два дня я буду в киберцентре Интерпола в Сингапуре, где мы хотим существенно усилить наше присутствие, в первую очередь, с точки зрения противодействия кибервойне и защиты. Мы очень основательно работаем в этом вопросе с нашими коллегами из США и Великобритании. Крупнейшие из них - это спецоперация "Avalanche", которая была по всему миру, по выявлению банковских мошенников, и наша совместная международная группа по противодействию вируса "Non Petya", который, как мне известно, затронул и Австралию ", - сообщил министр внутренних дел Украины, добавив, что преступная группа, которая распространяла "Non Petya", причастна к атаке на выборы во Франции и Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Известно о пяти наемниках из Австралии, воюющих в рядах оккупационных войск на Донбассе, - Аваков

Министр внутренних дел Питер Даттон отметил, что Австралия уже входит в так называемую организацию "Пяти глаз" с США, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией, однако заинтересована расширять сотрудничество.

"В австралийском контексте нас волнует влияние Китая и России по киберугрозам. Здесь мы выработали определенные стандарты, направленные на противодействие этим атакам, защите критической инфраструктуры и масштабных международных капиталов, которые есть в нашей стране. По разведке, вы знаете, что мы входим в объединение с Канадой, США, Новой Зеландией и Великобританией, но мы также заинтересованы выходить за пределы этого союза в контексте разведывательных данных. Поэтому здесь мы можем рассмотреть проект совместного заявления ", - сказал Питер Даттон.

Кроме этого, стороны обсудили взаимное признание водительских удостоверений и других ID-документов, а также привлечение помощи от правительства Австралии для обеспечения психологической и физиологической реабилитации пострадавших в ходе АТО / ООС военнослужащих и полицейских.