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 Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс "Оса" на оккупированной части Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Фейсбук.

Также читайте: ОБСЕ трижды за неделю фиксировала автоколонны, ночью заезжающие на оккупированный Донбасс из РФ, - Хуг

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса"), — по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3093243
 
 
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*Оса*-мелочёвка.Но всё таки,миссия ООН начала эффективнее работать
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Як на мене, то почала вже хочь іноді виконивати свої обов'язки... Раніше вони дуже сопомились проти Рашки перти...
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...І від дуже сильного занепокоєння облився горючими сльозами.
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Завжди приємні новини, якщо хтось не чув. Феєричні кацапські салюти.

"На окупованій проросійськими найманцями-бойовиками території Донбасу 22 жовтня ліквідували терориста Дмитра Сметаніна, прізвисько "Демон".
У соцмережах бойовиків повідомили, що терориста убив снайпер. Згодом з'явилися повідомлення, що він загинув від вибуху. "
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Головне - кінцевий результат, а не спосіб його досягнення.
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...и получил премию от украинской разведки! Безпілотник ОБСЄ виявив ЗРК "Оса" неподалік кордону з РФ на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 9035
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБеспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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