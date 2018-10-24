 Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Фейсбук.

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"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса"), — по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее", - говорится в сообщении.

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