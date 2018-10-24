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 Политика Украины
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 Путин ненавидит Порошенко, поэтому диалог об освобождении политзаключенных между ними невозможен, - Чийгоз. ВИДЕО

Российский лидер Владимир Путин не будет обсуждать вопрос освобождения пленников с президентом Украины Петром Порошенко из-за личной неприязни.

Об этом в эфире "Информационного вечера" на "5 канале" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

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"Рассчитывать на то, что Путин пойдет на какой гуманный акт - это иллюзия. И в случае освобождения нас с Умеровым также не было гуманности. Речь шла о давлении, и все факторы давления совпали. Инициатором процесса выступил Эрдоган, сильная личность", - вспомнил Чийгоз .

В то же время, он сообщил: "Сегодня говорят о том, что Путин не будет иметь отношений по обмену политзаключенными с Порошенко, потому что ненавидит его, потому что не смог его сломать. Но в чем причина, почему не хватает принципиальности и настойчивости другим мировым лидерам - Макрону, Меркель, Трампу?".

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Заместитель председателя Меджлиса убежден: "Мы должны продолжать работу над этим и изменить их сознание, отношение (к теме политзаключенных). Они не должны исходить из того, что этот переговорный процесс и тема политзаключенных где-то на пятой-шестой строчке. С этого следует начинать любой диалог с этим глубоко больным и самовлюбленным человеком. Он уже считает уступками, когда к нему приезжают. Поэтому здесь - только давление".

Источник: https://censor.net.ua/v3093238
 
   
 Топ комментарии
 
Да ладно. Хуйло должно Пете бутылку поставить за хорошо проделанную работу в придушении революции. Сейчас Украина как пример для кацапов что революция никчему хорошему не приведет и ничего не добьетесь, у руля будут те же хари и так же грабить.
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Он его просто презирает, как продажную шкуру.
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ты снова перестал принимать таблетки?
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И с чего бы это Путин неавидит Пеца,ну смешно,Порохососы -полуостров его,восток его,в раде его люди,Пеца все делает правильно,не говоря о погубленных патриотах в котлах,или я ошибся?
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Не могут тролли назвать своего хозяина хуйлом. Ещё и с заглавной буквы уважительно пишут о своем барине.
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"Путин ненавидит Порошенко" - Порошенко Путина тоже обманул?
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Хто виступає проти Порошенка, той виступає проти України. Такі ось діла, малята.
З повагою до всих адекватних, дід Сергій
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Разные понятия , это адепты кремля , которые нам , украинцам , пытаются втюхать срюський мир и повседневное враньё про нашего президента !
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Серьезно? Но это также, как твоя мокшания без пуйла...
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Шо на Путине и Порошенко белый свет клином сошолся?
Или нет нормальных людей шоб эту шоблу сероводородных уничтожить?
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Чейгоз не много перегрелся.Или "перегрели".По тв аналах может и не навидят,а по "бизнесу" общему,всё как раз наоборот.
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Вообще-то "бизнес" у них до поребрика и уже 5й год,как общий
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Может Порошенко любовь пуйла подогревает, получая томос? Где вас таких берут...)))))
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Один еврей хвалит другого еврея что в этом удивительного?
Может запад просто понял что у Украины есть действительно перспективы, и она их показала за эти годы даже в очень сложный период? Не нужно полностью отождествлять страну с президентом. Государство это сложная система, где важна вся система а не отдельные элементы. Это скорей заслуга всех сознательных людей страны а не политики. За последние годы люди не связанные с политикой очень много вложили в развитие бренда "Украина" на западе. А вот политики наоборот этому только мешали и сводили эти старания практически на нет. Поэтому даже безвиз не хотели давать из-за политиков их коррупции не говоря уже про вступление в ЕС полноценно.
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Зрадофіли кричать , що Порошенко агент кремля , а нормальні люди бачать хто є хто !
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Куме чули,Пуйло ненавидит Петю.
-А чого?Що Пуйло украинец?Петю лише украинцы могут ненавидеть
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Можно подумать, это путин поставил Гонтареву сделать гражан Украины нищими.
Можно подумать, путин заставляет брать кредиты МВФ,
хотя только на таможне воруется сумма большая, чем этот кредит ...
Путин заставляет задирать коммуналку и другие налоги во время войны.
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Пуйло вообще социопат и людей боится.Бачив,сколько охорони завжди за собою тягаэ?Отож Пуйло усiх ненавидiть,особливо таких як подонок Скрипаль.Ось коли я почую,вiд Пуйла в адрес Пети,подонок,тодi я скажу так.Пуйло Петю ненавидит...А Чийгоз хто такий?
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С чего ненавидеть-то ?
Петя ему руку пожимал, больше трёх лет налоги платил,
на переговоры Медведчука с Кучмой выставил,
никого из регионалов не прижал, с Ахметовым прекрасно работает -
что не так ?
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И томос получает на радость пуйлу... Самому не смешно со своего высера?)))
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Юлины борцуны подтянулись 😄!! Вана тоже ненавидит Порошенко , так как газовые потоки с молью , ей не дают спокойно спать !
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ВАНА еще большая ссукка !
ВАНА влезла в московскую кабалу и за власть всё продать готова.
ВАНА с Мдведуком в прекоасных отношениях.
ВАНА и ручку путину подавала, и хихикала его шуткам, и цену на газ задрала.
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А кто по вашему должен возлавить Украину ?
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Тема - а любит ли Петро Вована - не раскрыта? Путін ненавидить Порошенка, тому діалог про звільнення політв'язнів між ними неможливий, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 3013
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПутин ненавидит Порошенко, поэтому диалог об освобождении политзаключенных между ними невозможен, - Чийгоз. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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