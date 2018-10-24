 Путин ненавидит Порошенко, поэтому диалог об освобождении политзаключенных между ними невозможен, - Чийгоз. ВИДЕО

Об этом в эфире "Информационного вечера" на "5 канале" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.
"Рассчитывать на то, что Путин пойдет на какой гуманный акт - это иллюзия. И в случае освобождения нас с Умеровым также не было гуманности. Речь шла о давлении, и все факторы давления совпали. Инициатором процесса выступил Эрдоган, сильная личность", - вспомнил Чийгоз .
В то же время, он сообщил: "Сегодня говорят о том, что Путин не будет иметь отношений по обмену политзаключенными с Порошенко, потому что ненавидит его, потому что не смог его сломать. Но в чем причина, почему не хватает принципиальности и настойчивости другим мировым лидерам - Макрону, Меркель, Трампу?".
Заместитель председателя Меджлиса убежден: "Мы должны продолжать работу над этим и изменить их сознание, отношение (к теме политзаключенных). Они не должны исходить из того, что этот переговорный процесс и тема политзаключенных где-то на пятой-шестой строчке. С этого следует начинать любой диалог с этим глубоко больным и самовлюбленным человеком. Он уже считает уступками, когда к нему приезжают. Поэтому здесь - только давление".
З повагою до всих адекватних, дід Сергій
Или нет нормальных людей шоб эту шоблу сероводородных уничтожить?
Может запад просто понял что у Украины есть действительно перспективы, и она их показала за эти годы даже в очень сложный период? Не нужно полностью отождествлять страну с президентом. Государство это сложная система, где важна вся система а не отдельные элементы. Это скорей заслуга всех сознательных людей страны а не политики. За последние годы люди не связанные с политикой очень много вложили в развитие бренда "Украина" на западе. А вот политики наоборот этому только мешали и сводили эти старания практически на нет. Поэтому даже безвиз не хотели давать из-за политиков их коррупции не говоря уже про вступление в ЕС полноценно.
-А чого?Що Пуйло украинец?Петю лише украинцы могут ненавидеть
Можно подумать, путин заставляет брать кредиты МВФ,
хотя только на таможне воруется сумма большая, чем этот кредит ...
Путин заставляет задирать коммуналку и другие налоги во время войны.
Петя ему руку пожимал, больше трёх лет налоги платил,
на переговоры Медведчука с Кучмой выставил,
никого из регионалов не прижал, с Ахметовым прекрасно работает -
что не так ?
ВАНА влезла в московскую кабалу и за власть всё продать готова.
ВАНА с Мдведуком в прекоасных отношениях.
ВАНА и ручку путину подавала, и хихикала его шуткам, и цену на газ задрала.