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 "Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось", - Казанский о задержанном в "ДНР" экс-регионале. ВИДЕО

Схваченный донецкими террористами бывший секретарь горсовета Донецка и член Партии регионов Сергей Богачев еще в январе 2014-го он усиленно нагнетал в городе панику, запугивал дончан враньем о сотнях боевиков Правого сектора, которые якобы едут в город, чтобы захватить областную администрацию.

Об этом пишет в Facebook блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Именно Богачев был организатором масштабного митинга 1 марта, на который со всей области свезли тысячи людей, а затем фактически дали Павлу Губареву и его сторонникам захватить сцену. С этого эпизода и началась история беспорядков в Донецке, которые в итоге привели к кровопролитию", - вспоминает Казанский.

Он добавляет, что "когда ситуация уже вышла из под контроля, и в городе начались похищения людей, стрельба и мародерство, Богачев, как и большинство других регионалов, сбежал и преспокойно жил в Украине, наблюдая, как разгорается костер, который он разжег. А обманутые, запуганные им люди остались умирать в городе, захваченном вооруженными бандами и наемниками из Осетии и Чечни".

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"И вот теперь такая неприятность. На подвал Богачева бросили в итоге не боевики Правого сектора, а его любимые ополченцы-антифашисты. Как пишут - по доносу Игоря Мартынова, такого же бывшего регионала, как и Богачев. Видать, отомстил за какие-то старые обиды", - отмечает блогер.

Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось, - Казанский о задержанном в ДНР экс-регионале 01

Источник: https://censor.net.ua/v3093184
 
   
 Топ комментарии
 
Классика жанра, копал другим яму и сам в неё попал.
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Все зачинатели - неугодные свидетели...
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В аду этой падлюке рыговской место !!
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Классика жанра, копал другим яму и сам в неё попал.
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Мавр сделал своё дело,мавра можно хоронить....
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В аду этой падлюке рыговской место !!
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так выходит по словам хуила - подставил и заставил так поступить стадо дибилов из рашки
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БРЕХНЯ!
Все началось с Ахметки и Ефремова!
Без этих двоих ни одна шобла пискнуть не могла!
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Это точно. Будем надеяться, что и до них очередь дойдет.
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В Донецке с ахметки и романова. Оба счастливо живут в Киеве
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регионалы это те же оккупанты и агрессоры. Враги Украины и украинцев ждут когда место освободится что бы продолжить начатое на Донбассе
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Он не сразу сбежал. Он ещё понтовался с автоматом в руках
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Со смертью Кагановича почил Советский Союз. "Русский мир" окончательно сдохнет со смертью группы регионалов и их приспешников - Балицкого, Ахметова, Ефремова, Новицкого, Медведчука, Добкина и Кернеса. Эти семеро - вне морального закона. Каждый патриот просто обязан для начала прекратить с этими гнидами и членами их семей любые отношения и считать их мертвыми. Полный остракизм. Не продавайте им еды! Игнорируйте все проявления их активности, а если есть возможность безнаказанно убить - убивайте! Коррумпированный суд все равно их отпустит...
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Богачев, как и большинство других регионалов, сбежал и преспокойно жил в Украине, наблюдая, как разгорается костер, который он разжег- не страна , а проходной двор для сепаратистов
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Богачев сделал гораздо меньше, чем ахметка, лукъянченко, романов. По сравнению с ними он полный лох
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у них хоть кого-то хватают)..у нас же шо криминалы, шо сепары с бандюками или мажоры по гирдпаркам с лядями гуляют....
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Могли даже без всяких доносов на подвал кинуть: какого лешего он живёт на подконтрольной Украине, а не в "свободной республике". Только за это могли наказать.
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Срочно всех рыгионалов в Донецк на подвал! Могу приложить список.
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Уважаемые лугандонцы, будьте гуманными - пристегните его наручниками к работающей батарее, чтобы не замерз...
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Да? Тогда ладно, есть такой значок " " " " ", чтобы народ не пугался. "Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось", - Казанский о задержанном в "ДНР" экс-регионале - Цензор.НЕТ 4311
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"Обезврежен он,и даже он подстрижен и посажен"...(с)
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Ну наконец то хоть кто то сделал ту работу, которую обязаны были сделать наши бандиты провластные во главе с генпрокуГоГом..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось", - Казанский о задержанном в "ДНР" экс-регионале. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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