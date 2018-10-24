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 Политика Украины
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 Расстрел активистов Майдана: суд перешел к стадии изучения показаний свидетелей, - прокурор Донской. ВИДЕО

Прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской заявил, что сегодня суд перешел от стадии допроса потерпевших к стадии допроса свидетелей в рамках дела пятерых сотрудников "Беркута", которых подозревают в убийствах людей на Майдане во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Он уточнил, что следователи допросили уже около 500 свидетелей в рамках дела. Это очевидцы, люди, которые не были очевидцами, но им известны некоторые факты по делу. ГПУ заявит суду прошение об их допросе.  Он отметил, что среди свидетелей есть бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники.

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Напомним, в марте-апреле 2014 года были задержаны сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники "Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер МВД Олег Янишевский.

Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093149
 
 
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В Румынии за расстрелы мирных шествий расстреляли Чаушеску с женой, а у нас 4 года судят пятерых полицейских.
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Торнадовцев по заявлению сепара посадили мгновенно.
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Дійсно, що це досить складна справа. Невідомо коли можна буде поставити крапку.
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Интересно, для чего был так нужен кум в кресле генпрокурора? Посадить трех друзей, цитируя Ли Куан Ю, с задором упоминал когда-то главный ворующий? Или трех врагов? - Нет. Это для продвижения незаконченной работы пшокина по консервации режима, обычаев и традиций
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Ух ты. как оперативненько, как раз к 4-х летнему "юбилею" подошли к изучению показаний свидетелей. Так глади к десяти годам к изучению экспертиз дойдут.
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Дело старательно тянут, чтоб ЕСПЧ разбомбил приговор уже при новой власти, или чтоб оправдательный приговор современная власть не услышала.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРасстрел активистов Майдана: суд перешел к стадии изучения показаний свидетелей, - прокурор Донской. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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