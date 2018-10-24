 Расстрел активистов Майдана: суд перешел к стадии изучения показаний свидетелей, - прокурор Донской. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Он уточнил, что следователи допросили уже около 500 свидетелей в рамках дела. Это очевидцы, люди, которые не были очевидцами, но им известны некоторые факты по делу. ГПУ заявит суду прошение об их допросе. Он отметил, что среди свидетелей есть бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники.

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Напомним, в марте-апреле 2014 года были задержаны сотрудники спецроты "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. Сотрудники "Беркута" Сергей Тамтура и Александр Маринченко были задержаны 23 февраля 2015 года. В июле 2015-го был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – офицер МВД Олег Янишевский.

Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

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