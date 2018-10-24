 Расстрел активистов Майдана: суд перешел к стадии изучения показаний свидетелей, - прокурор Донской. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Он уточнил, что следователи допросили уже около 500 свидетелей в рамках дела. Это очевидцы, люди, которые не были очевидцами, но им известны некоторые факты по делу. ГПУ заявит суду прошение об их допросе. Он отметил, что среди свидетелей есть бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники.
Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.
10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.
Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам "Беркута" объединены в одно.
По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трое подозреваемых в расстрелах на Евромайдане "беркутовцев" приняли участие в параде в Москве. ВИДЕО