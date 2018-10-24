 "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, о колонии "Белый медведь" здесь знают все. Она дает людям рабочие места и зарплату.
Жители города зачастую и сами "выходцы" из трех российских колоний, находящихся в Лабытнанги.
"У меня отец здесь сидел. Его сюда пригнали, как собаку. Рано или поздно и я попадусь. Сколько веревочка не вьется, а конец всегда найдется", - говорит житель города Сергей.
Местные больше озабочены своим бытом и условиями проживания в Заполярье.
"Центр - да, центр вылизывают у нас на "раз-два". Парки строим, дороги улучшаем, которые через год снова делаем", - рассказывает еще один горожанин.
Окраины же города - это забытое Богом место, и там живут оленеводы.
"Всю жизнь я здесь. С самого детства... Квартира есть в городе. В Белоярске есть две квартиры. Так, на запас держим", - говорит один из них и рассказывает о городе: "Ничего не делается. Дороги не делаюся. Ни##я одним словом".
https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/5910672/5910672_original.jpg
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https://vladimirkrym.livejournal.com/4020225.html
На заднем плане за катером и людьми думаю видно какой там п****ц. Зато салютики запустили, а я бы потратил жти деньги на 10 банок краски... а прикинь там была иностранная делегация!!! Какого они о нас мнения?
Зараз щось роблять, латають, будують. Але все це так, хоч що небудь. Заважає війна та "брацький" сукасусід.
Та я вважаю, що ми своє зробимо. Не на раз-два, та зробимо. Головне тримати усе на контролі.