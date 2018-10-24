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 Общество, За рубежом
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Все про:Россия (70849) тюрьма (619) Сенцов (899)

 "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова. ВИДЕО

Многие жители российского города Лабытнанги, в котором отбывает свой срок незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов, не слышали о кремлевском заложнике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, о колонии "Белый медведь" здесь знают все. Она дает людям рабочие места и зарплату.

Жители города зачастую и сами "выходцы" из трех российских колоний, находящихся в Лабытнанги.

"У меня отец здесь сидел. Его сюда пригнали, как собаку. Рано или поздно и я попадусь. Сколько веревочка не вьется, а конец всегда найдется", - говорит житель города Сергей.

Местные больше озабочены своим бытом и условиями проживания в Заполярье.

"Центр - да, центр вылизывают у нас на "раз-два". Парки строим, дороги улучшаем, которые через год снова делаем", - рассказывает еще один горожанин.

Окраины же города - это забытое Богом место, и там живут оленеводы.

"Всю жизнь я здесь. С самого детства... Квартира есть в городе. В Белоярске есть две квартиры. Так, на запас держим", - говорит один из них и рассказывает о городе: "Ничего не делается. Дороги не делаюся. Ни##я одним словом".

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Источник: https://censor.net.ua/v3093107
 
 
 Топ комментарии
 
Зрадофилы, перезжайте туда, это - ваша родина "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова - Цензор.НЕТ 5098
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теперь тот кто пи*данёт что он за росию, надо говорить чемодан-вокзал-Лабытнанги "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова - Цензор.НЕТ 1660
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ПРОЗРЕНИЕ. «Я узнал, что у меня, нет в России ни х*я. Нету нефти, нету газа. Нету золота, алмазов. Нет свободы, правды нет. Под угрозой Интернет. Нет дорог и автобанов. Инноваций нету «нано». Нет науки, школы нет. Медицине шлём привет. Всё украли у меня, Вова и его друзья (!)…» (неизвестный поэт).
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Зрадофилы, перезжайте туда, это - ваша родина "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова - Цензор.НЕТ 5098
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Мне выложить фотки наших дорог и закисших строений... не рисуйте себе мультики у нас 1 в 1.
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Да я согласен есть. Конечно не такой треш но всеже. Но мыф не орем что мы самая лучшая нация и что жить у нас замечательно!
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Люди там так не думают, это рос сми и масквабад... хотя мне вообще пофиг что они себе там думают и что говорят. А вот у нас с телефона https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/5910419/5910419_original.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/5910672/5910672_original.jpg

На все фотки ссылка
https://vladimirkrym.livejournal.com/4020225.html

На заднем плане за катером и людьми думаю видно какой там п****ц. Зато салютики запустили, а я бы потратил жти деньги на 10 банок краски... а прикинь там была иностранная делегация!!! Какого они о нас мнения?
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Та ну? А Петю з Гросьою як послухати, то ми в раю живемо! Тільки не всі це усвідомлюють, мубуть тому, що багато їдять та по безвізу їздять у Вену ну, чисто кави в опері попити 😀
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Нам дістався спадок від бандюганської влади. Так, вони щось робили, але на виділенні кошти, тільки 10-та частина йшла по призначенню. Тому ми маємо убиту фхлам дорожну інфраструктуру.
Зараз щось роблять, латають, будують. Але все це так, хоч що небудь. Заважає війна та "брацький" сукасусід.
Та я вважаю, що ми своє зробимо. Не на раз-два, та зробимо. Головне тримати усе на контролі.
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теперь тот кто пи*данёт что он за росию, надо говорить чемодан-вокзал-Лабытнанги "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова - Цензор.НЕТ 1660
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вовочка, найди такого же идиота как ты али и мычите друг на друга
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Если я бы был идиотом то я бы как ты был бы за русский мир!
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ты хуже идиота. Это подтверждает тобой накаляканое
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Да зрадофилище! Ты хочешь сказать что ты не за русский мир? Ану напиши Путин-Хуйло!
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Все тупее и тупее малолеток в стэцьки берут, жесть😀
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Вот не пойму просто написать одну фразу. ты или идейный что на своё божество хулу возложить не можеш или тебе товарищ майор зделает физическое замечание заключающееся в ударе вонючей портянкой по морде! Короче всё с тобой ясно ты подхуйловик!
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ПРОЗРЕНИЕ. «Я узнал, что у меня, нет в России ни х*я. Нету нефти, нету газа. Нету золота, алмазов. Нет свободы, правды нет. Под угрозой Интернет. Нет дорог и автобанов. Инноваций нету «нано». Нет науки, школы нет. Медицине шлём привет. Всё украли у меня, Вова и его друзья (!)…» (неизвестный поэт).
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Чего они жалуются? Вон в Сирии сколько городов разбомбили. Пусть этим гордятся. Дороги им подавай. Ваши дороги Зимбабве списали за долги.
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да хлопцы - россия страшная страна. у буряток п...а поперёк и при ходьбе хлопает. "Нічого не робиться. Дороги не робляться. Ні ##я одним словом", - городяни про м. Лабитнангі, де розташована колонія Сенцова - Цензор.НЕТ 6861
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Нет там вдоль, проверял! А хлопает это стая мандовошек прыгает бъется об трусы и падает на лобок! "Нічого не робиться. Дороги не робляться. Ні ##я одним словом", - городяни про м. Лабитнангі, де розташована колонія Сенцова - Цензор.НЕТ 8863
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Посмотрите фильм вашего режиссера Быкова "Дурак", если не понимаете, почему у вас ничего нет.
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Вообще пофиг на них,и у меня впечатление,что и "ножек Буша" в следующий раз не будет.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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