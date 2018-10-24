 "Ничего не делается. Дороги не делаются. Ни##я одним словом", - горожане о г. Лабытнанги, в котором находится колония Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, о колонии "Белый медведь" здесь знают все. Она дает людям рабочие места и зарплату.

Жители города зачастую и сами "выходцы" из трех российских колоний, находящихся в Лабытнанги.

"У меня отец здесь сидел. Его сюда пригнали, как собаку. Рано или поздно и я попадусь. Сколько веревочка не вьется, а конец всегда найдется", - говорит житель города Сергей.

Местные больше озабочены своим бытом и условиями проживания в Заполярье.

"Центр - да, центр вылизывают у нас на "раз-два". Парки строим, дороги улучшаем, которые через год снова делаем", - рассказывает еще один горожанин.

Окраины же города - это забытое Богом место, и там живут оленеводы.

"Всю жизнь я здесь. С самого детства... Квартира есть в городе. В Белоярске есть две квартиры. Так, на запас держим", - говорит один из них и рассказывает о городе: "Ничего не делается. Дороги не делаюся. Ни##я одним словом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала, - Ягланд. ФОТОрепортаж