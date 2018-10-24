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 Политика Украины
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Все про:оружие (3571) Матиос Анатолий (547)

 "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос. ВИДЕО

За четыре с половиной года правоохранительные органы изъяли у граждан 8,6 тыс. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире одного из телеканалов сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По его словам, изъято: около 400 единиц гладкоствольного, 4500 нарезного и 3700 единиц другого огнестрельного оружия.

Среди прочего, сообщил он, у украинцев правоохранители забрали 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тысяч патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ.

За это же время в Украине полиция зарегистрировала 12137 случаев преступлений с использованием нелегально приобретенного огнестрельного оружия, а за четыре года войны на учет поставлено всего 250 огнестрельных трофеев - все остальные военнослужащие припрятывают, отметил прокурор.

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"Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело", - сказал Матиос, добавив, что "если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием".

"Статистика уголовных правонарушений и последствий применения не пистолетов, не гладкоствольного охотничьего ружья, а тяжелых боеприпасов в виде гранат - впечатляет", - добавил военный прокурор.

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Источник: https://censor.net.ua/v3093068
 
 
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Ну да. Ведь страну надо защищать еще от "потужно-реформно победунов" внутри страны. Держать в тонусе власти.
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І це нормально. В Ізраілі, Естонії та в ряді інших країн це нормальна легальна практика.
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на думку владного кодла - раби на зброю права не мають..
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У нас есть закон на владение нарезным оружием ? Покажи и я сразу пойду покупать пистолет.
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По закону о люстрации, Порошенко, как высокопоставленный работник осуждённого преступного правительства Азарова-Януковича не имел право быть президентом, однако стал им.
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А яким боком пєтєкодла до Естонії? Орієнтир пєтєкодли - не Естонія, а Мацковія.
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Я на это тоже спокойно смотрю. Если вдуматься, то логичный выход из ситуации - легализовать наконец пистолеты, чтобы борзеть стало просто ссыкотно буквально всем, начиная пашинскими и заканчивая последним гопником. Нужно же как-то заставлять людей уважать друг друга.
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В Швейцарії взагалі ВСІ ПОГОЛОВНО вертаються з армії з персональною стрілецькою зброєю включно до легких кулеметів....
І живуть непогано... Може і нам таку реформу??
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А как тогда будет обороняться власть имея только наградные, они же на фронт не ходят? "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос - Цензор.НЕТ 2409 "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос - Цензор.НЕТ 649
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А хто їм дохтур?? Хай ідуть повоюють, і вертаються зі зброєю...
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А тепловизер, так и вообще у каждого первого.
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Ну, на тепловизор не нужно разрешение, а стоит он сейчас (бытовой) относительно немного, в хозяйстве вполне нужная вещь.
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Как говорил товар. Ленин:"Не надо бояться человека с ружьём"
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Наши власть поимевшие имущие немножко другого мнения.
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Очкує, ГНИДА тепловізорна. Нутром чує, що "на грані грандиозного шухера". Знає, що "пси цепні" будуть їх захищати тільки до перших куль, що полетять їм у відповідь. Потім потікають.
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Огласите такую статистику среди депутан, прокуроров и прочих чинуш. Сколько там Аваков "наградных" цацек раздал?
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Ну так у защитников Украины и должно быть на руках оружие, чтобы защищать Украину от внешних и внутренних врагов.
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"Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием"
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и че..контроля за оружием нет? тогда почему не наказан ответственные за это? "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос - Цензор.НЕТ 5354
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когда эти деятели прекратят впустую воздух перемалывать
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Так наши правоохранительные органы никудышные они полностью недееспособные в борьбе с кремлёвской агентурой , и ещё наполовину сепаратистские. А проклятая продажная пятая колона прокремлевской кацапской нечисти нагло подымает голову пытаясь уничтожить Украину - Русь как независимое государство. Значит надо защищать Родину не только на восточных фронтах освободительной войны в сражениях с российскими фашистами оккупантами )(уйла, но и в самом государстве. И конечно что тысяча другая вооружённых защитников Украины в борьбе с внутренним врагом не помешает.
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Лицемерие государственников просто зашкаливает. Если нужно защищать страну, рискуя своей жизнью, то оружие тебе позволено. А в мирное время низзя, потому что ты низшее сословие. В мирное время оружие только для благородных господ из разных судов, прокуратур и прочих облеченных властью.
Почему бы тогда господам судейским и прокурорским не посидеть в грязных окопах на двадцатиградусном морозе или под проливным дождем.
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В цього матьоса такі семітські оченята , що навіть боюся щось сказати.
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Правильно сделали, т.к. на матиосов и муженков с их арсеналами надеяться ... опасно!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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