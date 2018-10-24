 "Если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием", - Матиос. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в эфире одного из телеканалов сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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По его словам, изъято: около 400 единиц гладкоствольного, 4500 нарезного и 3700 единиц другого огнестрельного оружия.

Среди прочего, сообщил он, у украинцев правоохранители забрали 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тысяч патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ.

За это же время в Украине полиция зарегистрировала 12137 случаев преступлений с использованием нелегально приобретенного огнестрельного оружия, а за четыре года войны на учет поставлено всего 250 огнестрельных трофеев - все остальные военнослужащие припрятывают, отметил прокурор.

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"Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело", - сказал Матиос, добавив, что "если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием".

"Статистика уголовных правонарушений и последствий применения не пистолетов, не гладкоствольного охотничьего ружья, а тяжелых боеприпасов в виде гранат - впечатляет", - добавил военный прокурор.

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