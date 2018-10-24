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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (526) Кабмин (10697) Гройсман (4380)

 ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%, - Гройсман. ВИДЕО

Рост ВВП Украины во втором квартале 2018 года составил 3,8%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.

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По его словам, во втором квартале 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8% при запланированных 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

Рост инвестиций составил больше 5%.

Также он заявил о росте экспорта.

Кроме того, премьер выделил разработанную систему управления государственным долгом.

Также он подчеркнул позитивные результаты от борьбы с контрабандой.

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"Каждый день до того, как мы начали борьбу с контрабандой ежедневные поступления составляли 1 млрд 238 млн в день, сейчас это 1 млрд 758 млн в день. То есть, плюс 400 млн приходит каждый день благодаря борьбе с контрабандой", - заявил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/v3093059
 
 
 Топ комментарии
 
Эта тварь брехливая ДВА дня назад рассказывал что до практически до дефолта докатились и без кредита МВФ, под который опять вздернули цену на газ, край, сегодня бодрым пионерским тоном рапортует как все прекрасно, рост экономики, доходов, инвестиций и всего такого.
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Давайте, лахтинские, налетайте.
Расскажите нам, "соевым", как растет экспорт продукции отверточного производства запоребриком, так что опережают Бангладеш и даже Гваделупу!
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А чому "соевых" так цікавить, як растьот отвьорточноє проізводство запоребриком?
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У нашего земляка киянина Васильева есть сага "Никто кроме нас". Так там есть раса Оа. Им присущи предательство и хамелеонство. Так что Стець проявил неплохое чувство юмора, когда давал ник этой говорящей ехидне
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Васильев, типа, из Николаева был навроде. Да и вообще типичный огенд кримля, ибо постоянно на мацковию мотался и на АСТ работал.
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Мадам, а вы в Австралию тоже из масквабада переехали, как и порохобрат аквариум-580?
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А на днях писали, как выросло благосостояние популяции Крыма ВВП України в другому кварталі 2018 року зріс на 3,7%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5798
Там, правда, жизнями детей платят.
А Вы започем согласны?
За жизнь жены или детей своих тоже в мясорубку на фарш засунете?
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Ви зв'язок між моїм запитанням і своєю відповіддю бачите? Я - ніякого.
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Думаю прибыль от удорожания газа сюда тоже заложена . Как говорят на России их Гройсманы - "народ это наша новая нефть".
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За счёт роста тарифов, как это не цинично
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Так порохобрехуны уже констатируют, что от дефолта страну в очередной раз спас только новый срочный грабёж украинцев. А нам про порошенковские успешные рехвормы...
ВВП України в другому кварталі 2018 року зріс на 3,7%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9474
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Ти б ще Зоєю Космодемьянською назалось би. Антифашист під німецьким прапором... ВВП України в другому кварталі 2018 року зріс на 3,7%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 299
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Помилки дрібниці, суть найважливіша. Давай по суті.
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Эта тварь брехливая ДВА дня назад рассказывал что до практически до дефолта докатились и без кредита МВФ, под который опять вздернули цену на газ, край, сегодня бодрым пионерским тоном рапортует как все прекрасно, рост экономики, доходов, инвестиций и всего такого.
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Вот человек,нет у него ни стыда,ни совести,в Виннице интересно все такие?
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Вінницький досвід дорівнюється диплому Гарварда!
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Перший кандидат на "ШНОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ" з дерев'яной медаллю
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Промисловість на нулю, дефіцит торг.баланса мінус 5 млрд. ВВП росте за рахунок торгашества імпортним барахлом.
МВФ - аплодує.
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Ну, пацан обещал показать как надо управлять государством, пацан показал.
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Предвыборная лапша наваристая на наши уши.ВВП возрос за счёт тарифов и кучи посредников между производителем и потребителем.По факту- банкроты.МВФ денег власти Порошенко денег не даст,тем более, если он, или его люди выиграют выборы.Иованович не зря американский хлеб кушает
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Ахахах, а чи не в гривнях виріс ВВП?)
А в доларах як там, після девальвації? Це з урахуванням девальвації гривні на 7% відносно долара? Тобто в доларах ВВП може ще й впав??????

А що це за надходження з митниці? Що за страшні числа? Це надходження КУДИ??? Комусь в кишеню? Чи це загальна сума товарообігу???

Є в нас тут експерти по митниці ?)
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А больше у "истинного арийца" ничо не выросло?
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Как ничего, морда все шире и шире, наглее и наглее.
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врёт так грубо и ненатурально, что протрезвел
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Вырос НА 3.8 и СОСТАВИЛ 3.8 разные понятия
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Падение промышленного производства ускорилось до 1,3%, - Госстат

Эта проститутка видела данные госстата???? Кому ЭТО мульку парит?Вот же падаль пейсатая....
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Оно, что думает что и народ то же такой тупоголовый как и он? Это точно как было повышение пенсии, кому удвоили, а кому, тем кто пахал в Советское время ,а они до сих пор режут металл и вывозят в 1600грн. Вот одного не понимаю, у меня в отделе работала женщина, добросовестна, получала зарплату в 120 грн, общий стаж у нее 37 лет, а пенсия 1650грн, ее муж работал в шахте (работал, больше сидел у нее на шее) общий стаж в шахте 15 лет, результат у него пенсия 6530 грн. Очень "грамотное" правительство.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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