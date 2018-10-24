 ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.

...

По его словам, во втором квартале 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8% при запланированных 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

Рост инвестиций составил больше 5%.

Также он заявил о росте экспорта.

Кроме того, премьер выделил разработанную систему управления государственным долгом.

Также он подчеркнул позитивные результаты от борьбы с контрабандой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок", - Гройсман

"Каждый день до того, как мы начали борьбу с контрабандой ежедневные поступления составляли 1 млрд 238 млн в день, сейчас это 1 млрд 758 млн в день. То есть, плюс 400 млн приходит каждый день благодаря борьбе с контрабандой", - заявил Гройсман.