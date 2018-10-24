 ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.
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По его словам, во втором квартале 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8% при запланированных 3%.
Рост инвестиций составил больше 5%.
Также он заявил о росте экспорта.
Кроме того, премьер выделил разработанную систему управления государственным долгом.
Также он подчеркнул позитивные результаты от борьбы с контрабандой.
"Каждый день до того, как мы начали борьбу с контрабандой ежедневные поступления составляли 1 млрд 238 млн в день, сейчас это 1 млрд 758 млн в день. То есть, плюс 400 млн приходит каждый день благодаря борьбе с контрабандой", - заявил Гройсман.
Расскажите нам, "соевым", как растет экспорт продукции отверточного производства запоребриком, так что опережают Бангладеш и даже Гваделупу!
Правильно делаете
Там, правда, жизнями детей платят.
А Вы започем согласны?
За жизнь жены или детей своих тоже в мясорубку на фарш засунете?
МВФ - аплодує.
https://biz.censor.net.ua/news/3092959/padenie_promyshlennogo_proizvodstva_uskorilos_do_13_gosstat
А в доларах як там, після девальвації? Це з урахуванням девальвації гривні на 7% відносно долара? Тобто в доларах ВВП може ще й впав??????
А що це за надходження з митниці? Що за страшні числа? Це надходження КУДИ??? Комусь в кишеню? Чи це загальна сума товарообігу???
Є в нас тут експерти по митниці ?)
Эта проститутка видела данные госстата???? Кому ЭТО мульку парит?Вот же падаль пейсатая....