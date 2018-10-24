EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Спорт
  393  4
Все про:ветераны (441) Минобороны (5419) спорт (1641) Игры Инвиктус (39)

 Евгений Олексенко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

...

"Сегодня, 24 октября, ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу. Евгений Олексенко - ветеран АТО, участвовал в боях возле ДАП, под Песками, Опытным, Водяным (2015-2016 гг.). До войны занимался пауэрлифтингом. Евгений уехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях "Invictus Games" он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Александр Гавриленко принес украинской сборной третье золото на Играх Непокоренных, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Евгений Олексенко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 01
Евгений Олексенко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны 02

Источник: https://censor.net.ua/v3093041
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодец дядька и в спорте, и на войне, уверен что и по жизни.
 показать весь комментарий
 
 
молодець...дійсно - нескорені...
щасти тобі, мужня людина...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоСпортЕвгений Олексенко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх