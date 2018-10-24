 Евгений Олексенко принес украинской сборной серебро на Играх Непокоренных, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"Сегодня, 24 октября, ветеран АТО, участник сборной "Invictus Games" Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу. Евгений Олексенко - ветеран АТО, участвовал в боях возле ДАП, под Песками, Опытным, Водяным (2015-2016 гг.). До войны занимался пауэрлифтингом. Евгений уехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях "Invictus Games" он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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