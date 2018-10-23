 Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с автокраном в Киеве, - Блищик. ВИДЕО

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

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"В сети уже есть видео - оно будет приобщено к материалам уголовного производства, мы его открыли по ст.286 Уголовного кодекса. На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться", – отметила Блищик.

Она добавила, что в результате случившегося повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, который протаранил эти транспортные средства.

"Можем сказать, что грузовик принадлежит коммунальному предприятию. Будем проверять, с какой целью водитель оказался в центре города с таким крупногабаритным транспортом. В ходе следствия будут устанавливаться суммы убытков, будут подключаться страховые компании, которые должны будут возмещать убытки владельцам поврежденных транспортных средств", – добавила Блищик.

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Напомним, утром в центре Киева произошла авария из-за автокрана, у которого отказали тормоза.