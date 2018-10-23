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Все про:ДТП (5241) Киев (16649) уголовное дело (2252) Блищик Оксана (5)

 Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с автокраном в Киеве, - Блищик. ВИДЕО

По факту масштабного ДТП на столичном Печерске, когда автокран протаранил около 20 автомобилей, открыли уголовное производство.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в центре Киева: неуправляемый автокран таранит легковые автомобили. ВИДЕО камер наблюдения

"В сети уже есть видео - оно будет приобщено к материалам уголовного производства, мы его открыли по ст.286 Уголовного кодекса. На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться", – отметила Блищик.

Она добавила, что в результате случившегося повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, который протаранил эти транспортные средства.

"Можем сказать, что грузовик принадлежит коммунальному предприятию. Будем проверять, с какой целью водитель оказался в центре города с таким крупногабаритным транспортом. В ходе следствия будут устанавливаться суммы убытков, будут подключаться страховые компании, которые должны будут возмещать убытки владельцам поврежденных транспортных средств", – добавила Блищик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП на Леси Украинки: Компенсации будет выплачивать страховая компания автокрана, - полиция

Напомним, утром в центре Киева произошла авария из-за автокрана, у которого отказали тормоза.

Источник: https://censor.net.ua/v3093008
 
 
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прокуратура затребует для автокрана арест сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере водителя Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с автокраном в Киеве, - Блищик - Цензор.НЕТ 751
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Не по теме, но НАПОМНЮ простые Законы:
1. Если не хотите "сесть", то ВСЕГДА добивайте колорада или коллаборанта.
Без тупого "милосердия".
Иначе он подаст в "суд" и липецкий вам присудит...

2. Не покупайте НИКОГДА Рошен.
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Не ссы, Рошен твой нищебродский бойкот даже не заметит. Потому как качество и узнаваемость. Всегда беру на подарок в другие страны.
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Машина принадлежит коммунальному предприятию Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з автокраном у Києві, - Блищик - Цензор.НЕТ 7054 Занавес...каково предприятие, таковы и машины Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з автокраном у Києві, - Блищик - Цензор.НЕТ 7054
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Ебобо, почитай статистику отказа тормозов тяжёлой техники в мире. Как сука ваша зрадофильская тупость бесит.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция открыла уголовное производство по факту ДТП с автокраном в Киеве, - Блищик. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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