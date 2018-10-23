 Завтра пройдут переговоры с венгерской стороной в связи с выдачей паспортов жителям Закарпатья, - Климкин. ВИДЕО

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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"Конечно, есть несколько вопросов, которые очень активно использует Россия в своей пропаганде. Например, вы видели несколько дней назад появление плакатов на Закарпатье, в которых якобы говорится о венгерском сепаратизме. Я всегда говорю, что мы имеем дело с нашей венгерской общиной. Мы не должны показывать пальцами или травить венгров, поскольку они также - часть Украины. И мы должны помочь, в том числе и тем, чтобы работать против этой безумной российской пропаганды", - заявил Климкин.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

20 октября в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3 лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".