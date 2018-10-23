 Завтра пройдут переговоры с венгерской стороной в связи с выдачей паспортов жителям Закарпатья, - Климкин. ВИДЕО

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
"Конечно, есть несколько вопросов, которые очень активно использует Россия в своей пропаганде. Например, вы видели несколько дней назад появление плакатов на Закарпатье, в которых якобы говорится о венгерском сепаратизме. Я всегда говорю, что мы имеем дело с нашей венгерской общиной. Мы не должны показывать пальцами или травить венгров, поскольку они также - часть Украины. И мы должны помочь, в том числе и тем, чтобы работать против этой безумной российской пропаганды", - заявил Климкин.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
20 октября в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3 лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".
питань немає.
Але громадянами інших країн далеко не всі погодяться стати.
Работяги разбегаются и барин может остаться без работников.
Имеющий венгерский паспорт может трудоустроится в любой стране ЕС, а наши собственники считают зарплату в 200 долл. хорошей..
Раша вводит санкции против Украины. На сегодня Раша является главным торговым партнёром Украины. Теперь продукции металлургии будет заказан путь в Рашу. Так же будет введён запрет на вывоз украинскими остарбайтерами рублей и другой валюты из Раши в Украину. ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ украинским бизнесменам- вести бизнес на территории Раши. А когда я вижу эту харю, министЕра Чугункина, мне не просто плевать в неё хочется... Монитор- не при чем, потому- сдерживаюсь.
Кстати, о продукции металлургической. В данный момент отслеживаю один пароходик. вышедший из Мариуполя. Хозяин- канадец. Груз- 20 тысяч тонн металлопроката. По документам- должен был выгрузить все эти железяки- в Бандырме, турецкой, но- прошел мимо. Щас к Мальте подходит, на бункеровку. Стало мне интересно- куда эти железяки, канадский владелец, обманывая документально, назначение груза, его доставит... И я- ничему не удивлюсь...
Ну вот, пропал свечной заводик в Липецке!
Возвратимся з Польши,России,Канады,начнем новую жизнь.
Ну токо вот,блин и правительство сразу появится об нас заботится.
Сказал им, что это лишнее. Что как только с поезда сойдут в Ужгороде, вдоль состава пойдут венгерские консулы предлагая записаться на получение венгерского паспорта.
Через час они позвонили жене, уточнить информацию. Она еле объяснила, что я шутил
Как когда то говорил один борец с коррупцией: Пока борьба с коррупцией приносит прибыль больше, чем сама коррупция, победить ее невозможно