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 Общество
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Все про:Венгрия (734) Закарпатье (1458) паспорт (641) Климкин (1889)

 Завтра пройдут переговоры с венгерской стороной в связи с выдачей паспортов жителям Закарпатья, - Климкин. ВИДЕО

Украина и Венгрия проведут консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья. Переговоры состоятся завтра в Варшаве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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"Конечно, есть несколько вопросов, которые очень активно использует Россия в своей пропаганде. Например, вы видели несколько дней назад появление плакатов на Закарпатье, в которых якобы говорится о венгерском сепаратизме. Я всегда говорю, что мы имеем дело с нашей венгерской общиной. Мы не должны показывать пальцами или травить венгров, поскольку они также - часть Украины. И мы должны помочь, в том числе и тем, чтобы работать против этой безумной российской пропаганды", - заявил Климкин.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

20 октября в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3 лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов".

Источник: https://censor.net.ua/v3092976
 
 
 Топ комментарии
 
нехай здають і їдуть в Угорщину.
питань немає.
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Я якщо не буде Росії, чим ці бездарі будуть прикриватися?!!
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Переговаривай не переговаривай, если станет вопрос, чтобы сдать 1 паспорт- сдадут украинский, потому, как накерувались, завели и народ и страну в блудень с запредельной нищетой
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Переговаривай не переговаривай, если станет вопрос, чтобы сдать 1 паспорт- сдадут украинский, потому, как накерувались, завели и народ и страну в блудень с запредельной нищетой
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нехай здають і їдуть в Угорщину.
питань немає.
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так с такой постановкой вопрса и страны не останется, я с черновицкой области- практически все имеют румынские паспорта, в области 80 румыноязычных школ, так в этом году со 2 по 9 класс, родители открыли счета и каждому школьнику, не имеет значения, какой национальности, перечисляет румыния 200 лей, примерно 1500 гривень каждый месяц, тоже готовят, что кагал зашиденный не видит, что страна распадается? наверное сами и продали страну
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Мати то мають, про запас. Чи ви не знаєте українців ?
Але громадянами інших країн далеко не всі погодяться стати.
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Виновата власть Украины и не только эта, что не навела порядок там и не разогнала этот гадючник, который с запада гадит не хуже чем с востока оккупант.
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виновата власть не потому, что не разогнала гадючник, виновата в том, что ограбила народ, довела и до запредельной нищеты
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очень легко проверить, что я не вру, погуглите- помощь румынии румыноязычным украинцам, учащимся в румыноязычных школах буковины
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Завтра пройдут переговоры с венгерской стороной в связи с выдачей паспортов жителям Закарпатья

Работяги разбегаются и барин может остаться без работников.
Имеющий венгерский паспорт может трудоустроится в любой стране ЕС, а наши собственники считают зарплату в 200 долл. хорошей..
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Угорці непохитні. Напевно вже не так вмовляти потрібно, як діяти більш рішуче.
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надо было на майдане рассказать, в какой блудень заведете народ , вас бы на пушечный выстрел к власти е допустили, яценюк слюной брызгал- газ дорогой, по 0,72 м куб, воруют, а сейчас-8,55 нормально и еще подымут
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Да какие переговоры?.....показать где их угол и все.
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Я сегодня по каца-ресурсам пошлялся. Выводы вот такие:
Раша вводит санкции против Украины. На сегодня Раша является главным торговым партнёром Украины. Теперь продукции металлургии будет заказан путь в Рашу. Так же будет введён запрет на вывоз украинскими остарбайтерами рублей и другой валюты из Раши в Украину. ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ украинским бизнесменам- вести бизнес на территории Раши. А когда я вижу эту харю, министЕра Чугункина, мне не просто плевать в неё хочется... Монитор- не при чем, потому- сдерживаюсь.

Кстати, о продукции металлургической. В данный момент отслеживаю один пароходик. вышедший из Мариуполя. Хозяин- канадец. Груз- 20 тысяч тонн металлопроката. По документам- должен был выгрузить все эти железяки- в Бандырме, турецкой, но- прошел мимо. Щас к Мальте подходит, на бункеровку. Стало мне интересно- куда эти железяки, канадский владелец, обманывая документально, назначение груза, его доставит... И я- ничему не удивлюсь...
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Меня тут нет и не было... Это просто мысли вслух. Но, мне очень нравится имя Оксана. Потому- я тоже рад.
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. ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ украинским бизнесменам- вести бизнес на территории Раши.

Ну вот, пропал свечной заводик в Липецке!
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Плевать, на заводик липецкий. Мне, мариупольцу, интересно иное: что собираются сотворить с металлургией???
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И правительство исчезнет в 2034? Ух,ты!Вот заживем.
Возвратимся з Польши,России,Канады,начнем новую жизнь.
Ну токо вот,блин и правительство сразу появится об нас заботится.
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Я якщо не буде Росії, чим ці бездарі будуть прикриватися?!!
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А переговори щодо видачі угорських паспортів жителям Львівщини, коли пройдуть ?! Завтра відбудуться переговори з угорською стороною у зв'язку з видачею паспортів жителям Закарпаття, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5184
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Родственники из Полтавы уже звонили, хотят приехать получить. Просят прописаться у нас и спрашивают надо ли жить тут в ожидании паспорта.
Сказал им, что это лишнее. Что как только с поезда сойдут в Ужгороде, вдоль состава пойдут венгерские консулы предлагая записаться на получение венгерского паспорта.
Через час они позвонили жене, уточнить информацию. Она еле объяснила, что я шутил
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Шото венгры онемели, наверное прослышали, что рашинзы едут свои паспорта раздавапть.
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Сын Грицака в 2014 году выступал в судах против активистов Майдана, но избежал люстрации.
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Климкинда великоугры в очередной раз на четыре кости поставят?)
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Що там розмовляти? Попередити про початок застосування ст.19 Закону України "Про громадянство". І по тому.
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Иногда возникает ощущение, что Климкин глава МИД Венгрии
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Перекройте контрабанду и всё станет на свои места .Вся проблема именно в контрабанде .
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Ее как раз крышуют те, кто должен перекрывать.
Как когда то говорил один борец с коррупцией: Пока борьба с коррупцией приносит прибыль больше, чем сама коррупция, победить ее невозможно
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЗавтра пройдут переговоры с венгерской стороной в связи с выдачей паспортов жителям Закарпатья, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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