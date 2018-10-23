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 "Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму. ВИДЕО

Спортивная инфраструктура первого чемпиона Украины ФК "Таврия" после оккупации Крыма пришла в упадок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты проекта Крым.Реалии побывали в селе Почтовом Бахчисарайского района, где зафиксировали с помощью фото- и видеосъемки следствие присутствия оккупантов на базе первых чемпионов Украины. База на данный момент заброшена, несмотря на помпезные планы по ее "реконструкции" оккупационными властями Крыма.

Также смотрите: Федерацию футбола Крыма воссоздали на Херсонщине. ФОТОрепортаж

...
"Вот такой стала тренировочная база "Таврии" - главного футбольного клуба Крыма и первого чемпиона Украины. Во входной двери зияет дыра. Внутри, похоже, побывали мародеры. Перевернутая мебель, разобранная сантехника, выломанные двери в номерах, где раньше жили футболисты. Этот заросший пустырь - тренировочное поле "Таврии", - говорится в сюжете проекта.

Сама "Таврия" перебралась в Херсонскую область и сейчас выступает во второй украинской лиге. Оккупанты создали фейковую "Таврию", которая из-за требований УЕФА не имеет права выступать ни в каком чемпионате за границами оккупированного полуострова.

Уровень крымского футбола, по словам болельщиков, чрезвычайно низок.

"Финансирование всего крымского футбола никакое. По-моему похерили крымский футбол", - говорит один из них.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это наш долг": болельщики ФК "Таврия" обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3092945
 
   
 Топ комментарии
 
для этого "спорта" , самое то что нужно
"Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму - Цензор.НЕТ 5644
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В Абхазии или Приднестровье есть футбол??? То-то же!!!
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У кацапів улюблена гра - літрбол, тому про футбол в Криму можна забути.
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а шо не так? крымский футбол должен играться на камнях.
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для этого "спорта" , самое то что нужно

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***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.

Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.

Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!

Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!

Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!

Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.

Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!

Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??

(Орлуша)
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Заголовок - почти хокку прям.

Разграблен заросший пустырь,
Дыра зияет в двери...
Похерен футбол.
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Цензор,это хокку нужно поощрить и распространить.Я давно так не смеялся,прям до слез.
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хокку-2.... ремикс как бы
****
разграблен заросший пустырь,
дыра зияет в двери...
похерили даже футбол.
твари!
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Немного оффтоп, но тоже где-то про футбол:

оксана ценит в тимофее
что он не курит и не пьёт
что на футболе не помешан
что кот

(В общем, как-то так:"Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму - Цензор.НЕТ 2077 )
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у меня КОТ - Тишка, когда спит - Тишечка, официально - Тимофей, а шалит - Тихон Хренников
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А у меня была кошка по имени Кошка,но когда она плохо себя вела,её звали Змея Ивановна.
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Придурков крушащих всё , что на глаза попадется везде хватает. У нас намедни в детском садике ворота спёрли.
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в каком Магадане? Он же сказал "на Медни" "Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму - Цензор.НЕТ 192
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Серега просто намекает, что потолок кацапов это уровень детского садика, уровень колледжа уже не тянут, Росляков доказал.
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"Таврия"- первый чемпион Украины.
" Металист" и "Днепр" тоже жалко-пораспродали игроков гребаные нувориши.
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Какая разница что у них с футболом?Лучше расскажите что это за комиссия по квотам на вылов рыбы в Азовском море?
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2 7Кокс7
В Абхазии или Приднестровье есть футбол??? То-то же!!!
Тираспольський Шериф(Придністров2є) краща команда Молдови


Справедливості ради - стадіон ганебний
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Шериф играет в чемпионате ПМР или все таки Молдовы?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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