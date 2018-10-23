 "Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты проекта Крым.Реалии побывали в селе Почтовом Бахчисарайского района, где зафиксировали с помощью фото- и видеосъемки следствие присутствия оккупантов на базе первых чемпионов Украины. База на данный момент заброшена, несмотря на помпезные планы по ее "реконструкции" оккупационными властями Крыма.
Сама "Таврия" перебралась в Херсонскую область и сейчас выступает во второй украинской лиге. Оккупанты создали фейковую "Таврию", которая из-за требований УЕФА не имеет права выступать ни в каком чемпионате за границами оккупированного полуострова.
Уровень крымского футбола, по словам болельщиков, чрезвычайно низок.
"Финансирование всего крымского футбола никакое. По-моему похерили крымский футбол", - говорит один из них.
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
Он глазами сверкнул, загорелся мечтой,
Ведь при верном детей воспитании
Может встать в один ряд с городками, с лаптой
Возрождённое говнометанье!
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
Разграблен заросший пустырь,
Дыра зияет в двери...
Похерен футбол.
****
разграблен заросший пустырь,
дыра зияет в двери...
похерили даже футбол.
твари!
оксана ценит в тимофее
что он не курит и не пьёт
что на футболе не помешан
что кот
(В общем, как-то так: )
" Металист" и "Днепр" тоже жалко-пораспродали игроков гребаные нувориши.
https://www.youtube.com/watch?v=V79WdjGjA58
В Абхазии или Приднестровье есть футбол??? То-то же!!!
Тираспольський Шериф(Придністров2є) краща команда Молдови
Справедливості ради - стадіон ганебний