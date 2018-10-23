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 Масштабная сеть торговли наркосодержащими препаратами блокирована в Днепре, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали в Днепре масштабную нелегальную торговлю наркосодержащими фальсифицированными препаратами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

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В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы наладили незаконную реализацию наркосодержащих препаратов через несколько подконтрольных злоумышленникам аптечных заведений. По официальным данным Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками эти препараты в своем составе содержат псевдоэфедрин гидрохлорид, отнесенной к прекурсорам, которые не зарегистрированы как лекарственное средство и официально не ввозятся в Украину.

По предварительной информации объем незаконно реализуемых препаратов только с одной "точки" составил более одного миллиона гривен ежемесячно. В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 321-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах продажи препаратов, где из незаконного оборота было изъято более двух тысяч наркосодержащих таблеток.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и экспертиза изъятых препаратов, решается вопрос об объявлении подозрения организаторам незаконного бизнеса. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3092912
 
   
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а шож асматикам делать???)))
скоро фольгу продавать запретят, прекурсор епрст
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Эфедра растет свободно на меловых склонах. собирай-- заваривай)
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заваркой аскому эти граждане не собьют)))
гидрохлорид нужен)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМасштабная сеть торговли наркосодержащими препаратами блокирована в Днепре, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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