EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
  7336  59
Все про:преследование (361) прокуратура (3357) революция (1286) Грицак Василий (371)

 Зампрокурора Полтавской области, сын главы СБУ Олег Грицак причастен к преследованию активистов Майдана, - BIHUS info. ВИДЕО

Журналисты проекта BIHUS info нашли доказательства причастности сына главы СБУ Василия Грицака, а ныне заместителя прокурора Полтавской области Олега Грицака к преследованию активистов Революции Достоинства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистам удалось получить несколько документов, судя по которым, Грицак-младший, будучи сотрудником прокуратуры Оболонского района Киева, представлял позицию обвинения в деле двух студентов университета имени Карпенко-Карого - Вадима Ковалева и Данила Окулова. Прокуратура требовала посадить студентов за решетку по обвинению в организации массовых беспорядков с тяжелыми последствиями.

По словам адвокатов Ковалева, доказательства прокуратуры в деле были сомнительными и судья принял решение только о домашнем аресте.

После Революции Достоинства Олег Грицак поработал некоторое время в военной прокуратуре Центрального региона, а потом был назначен на должность зампрокурора в Полтавской области.

На вопрос о законности таких обвинений Олег Грицак отвечать отказался.

"Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь с официальным запросом и мы ответим на все ваши вопросы. Я не уполномочен давать вам какие-либо комментарии", - сказал он.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытие Мемориала Героев Небесной Сотни планируется 20 февраля 2019 года, - Пошивайло

Источник: https://censor.net.ua/v3092868
 
 
 Топ комментарии
 
Бигус без денег делает больше, чем НАБУ + НАЗК + ГП + т.д. и т.п. за миллиарды
 показать весь комментарий
 
Потужно! А ще ж є і сємочко, про котрого петя воліє не згадувати.. Молодці журналісти, що час від часу товчуть солоденькі писки у власне лайно солоденьких..
 показать весь комментарий
 
Гляди ка сколько накатал, мог просто написать что Пшенка дурачок сбежал, надо было сына генпрокурором делать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Идеальное правительство о котором мечтают всепропальщики.
Для таких личностей как зрадофилы, не существует аргументов которые смогли бы повлиять на образ их мышления. Все пропало, правительство плохое, уровень жизни плохой вообщем круговая зрада. Мне пришел в голову один вопрос, каким выглядит идеальное правительство для всепропальщиков? И тут меня осенило - Это же правительство, которое гарантированно поднимет их социальный уровень жизни. Это правительство, которое заставит всепропальщиков, платить налоги. Такое правительство, которое возьмет за горло частного строителя, СТО-шника и бизнесмена другой масти и заставит платить налог, за все утраченные годы. Такое правительство, которое возьмет 60% трудоспособного и нигде неработающего населения в Украине и спросит каждого, за какие шиши они существуют и при нахождении нелегалов, идеальное правительство, должно штрафовать безбожно. Правительство, которое заставит отчитаться за каждую покупку стоимость которой, выше средней зарплаты в Украине. Такое правительство, которое за каждый брошенный на землю окурок, будет штрафовать. Такое правительство, которое будет знать о каждой гривне поступающей на счета украинцев. Такое правительство, которое заставит украинцев жить честно без мельчайшего намека на нарушение закона. Такое правительство, которое будет ломать ребра и отбивать почки за воровство государственных ресурсов - как при совке. Вот тогда деньги потекут в бюджет и уровень жизни зрадофилов, повысится.
 показать весь комментарий
 
 
Гляди ка сколько накатал, мог просто написать что Пшенка дурачок сбежал, надо было сына генпрокурором делать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Порошенко совсем не против чтобы грацаков и пшонок разоблачали?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так, а с пшонко шо?
 показать весь комментарий
 
 
Идет в кумы к Порошенко, будет губернатором Тернополя.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что то тебя двоит - так пшонка убежал или собирается губернатором Тернополя стать?
 показать весь комментарий
 
 
Крысчане тоже так думали - вот придёт добрый Хуйло, простите, он тогда был ещё под девичьей фамилией - Путин, и всё будет по-закону, а вот то, что каждому из них придётся жить по-законам да при этом - паРаши, они в толк не брали...
 показать весь комментарий
 
 
Хто, хто це зробить? Давай прізвище,вже біжу за нього голосувати!


 показать весь комментарий
 
Потужно! А ще ж є і сємочко, про котрого петя воліє не згадувати.. Молодці журналісти, що час від часу товчуть солоденькі писки у власне лайно солоденьких..
 показать весь комментарий
 
 
И ведь как он уверен в своей недосягаемости и безнаказанности..
 показать весь комментарий
 
Ну как уверен, они все на стреме живут, с тревожными чемоданчиками с деньгами ходят, нал прет через границу постоянно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тут я смотрю что Порошенко совсем не против чтобы журналисты разоблачали разную мерзость. путин таких бы журналистов, умножил на ноль.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя в 90% комментариев - путин и порошенко всегда вместе, как сиамские однояйцевые.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
как гитлер и станлин?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, и первая и вторая парочки достойны друг друга.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Рейган с Горбачевым?
 показать весь комментарий
 
 
Ты Порошенко перед этим в один ряд с больным на голову садистом Сталиным поставил, а теперь ещё и с маразматиком-клоуном Горбачёвым?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А кого упоминать вместе с Порошенко? Может Саакашвили, который не хуже убийцы-Януковича разгонял митинги?
 показать весь комментарий
 
Бигус без денег делает больше, чем НАБУ + НАЗК + ГП + т.д. и т.п. за миллиарды
 показать весь комментарий
 
 
Это точно!!!
А Бигусу - respect, и так держать!!!
 показать весь комментарий
 
 
Опять вспомнились слова покойного Кузьмы о физическом замечании всей той пи-доте
 показать весь комментарий
 
 
Малолетний засранец!
Отстегаем его по сраке! Как и другана Путлера- Медведчуку!!!
 показать весь комментарий
 
 
сёма, слово Майдан пишется с большой буквы..
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко набирает и назначает людей , а те своих людей не по принципу профессионализма или патриотизма , а по принципу - я тебя знаю ты мне должен, а вот эти я тебя знаю в жизненном пути у него были те которые всегда были при обьедках корыта , а так как свой жизненный путь в качестве рыга он вспоминать не любит - кто его окружение догадаться не сложно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чтобы вычислить козла, нужно заставить его, охранять поле с капустой.
 показать весь комментарий
 
 
А педофила назначить няней в детсад, попроще нельзя никак?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что там с Майданом октября? Будет когда нибудь Майдан зрадофилов или вата рашку не может покинуть, а только в Украине майданит?
 показать весь комментарий
 
Так оно и есть. Если бы не ее долги, то жили бы без зрады.
 показать весь комментарий
 
А сейчас нам манна небесная от МВФ приходит, и тарифы растут, потому что это Юля виновата Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456 Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456 Так вот Петя Порошенко был и при Кучме, и при Ющенке, и при Януковиче, а во всем у всех виновата Юля Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 5762

Тут либо Юля плохая, либо все остальные Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456 Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456 Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456 Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2456
 показать весь комментарий
 
 
Вы тоже все были при Кучме, Юще, Овоще. Значит ВЫ во всём виноваты!
 показать весь комментарий
 
Это так мило, слышать о Юле Тимошенко от кацапов. То что эту вешалку продвигают Рыги и Кацапы нет никакого сомнения
 показать весь комментарий
 
 
Барыга набирает и назначает не людей,а нелюдей.
 показать весь комментарий
 
 
Ниче, пасаны, оторвемся на выборах! Наши можновладци сами вырастили убийцу крыс - Тимошенко. Вот давайте и спустим ее с цепи. Поржем, как она их рвать будет.
 показать весь комментарий
 
Хахахахахахахахахаха..кгм..хм..ну да...убийца крыс...вот умора, лол.
 показать весь комментарий
 
 
яка вана "убійца"? Вана сама є щуром, тому що вже домовилася з тими, кого треба було вбивати ще у лютому 2014 року - з ригожоппогандонами.
 показать весь комментарий
 
 
таку дешеву лажу, мокшанин, тули на кацапії, їх бидлолохторату. А ми самі розберемось кого нам вибирати)
 показать весь комментарий
 
В чем ты там разберешься, мацковская обезьянка?
 показать весь комментарий
 
на генералов и полканов уже не надеюсь...но где то в стране есть ведь капитаны и майоры патриоты...
 показать весь комментарий
 
 
Волають і лани і ниви:
- Нема Петру альтернативи!
 показать весь комментарий
 
 
В Украине патриотов гнобят только так и даже выдают их российскому агрессору как это сделал Луценко.
А Саакашвили, который выступал против коррупции, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.
Зато сепары и коррупционеры при Порошенко чувствуют себя вольготно в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Вивсебрешете! То вороги ту справу підкинули! Годі розгойдувати!!! І взагалі- після насіння ще нудить!!!
 показать весь комментарий
 
 
"По словам адвокатов Ковалева, доказательства прокуратуры в деле были сомнительными и судья принял решение только о домашнем аресте.
Источник:https://censor.net.ua/v3092868"

Прокурор - саботажник развалил дело?
Судьи есть и честные, выходит...
 показать весь комментарий
 
голосуйте за Скоцыка от партии аграриев...он им покажет скоцкину мать.. Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 2105
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно эти Грицьканутые занимаются не военными складами которые взлетают в воздух от рук кремлевской нечести а денежными потоками и прочим делами где можно нагреть руки... Заступник прокурора Полтавської області, син глави СБУ Олег Грицак причетний до переслідування активістів Майдану, - BIHUS info - Цензор.НЕТ 5476
 показать весь комментарий
 
 
А где вы видели мента или СБУ-шника времён Овоща, который открыто поддерживал майдан или открыто противостоял антимайдану?
 показать весь комментарий
 
Дерьмо от дерьма далеко не подает.
Папашкина "контора" озабочена не страной, а иномарками.
Сынок тоже начал строить свое будущее.
И это - нормально.
Наша биомасса умеет не замечать и прощать...
 показать весь комментарий
 
я бы люстрировал только за вот такой семейный подряд. Одно дело когда в семье все боляруны или научные деятели, а другое дело когда папа прокурор или сбушник и сынок там же присосался...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗампрокурора Полтавской области, сын главы СБУ Олег Грицак причастен к преследованию активистов Майдана, - BIHUS info. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх