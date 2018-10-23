 Зампрокурора Полтавской области, сын главы СБУ Олег Грицак причастен к преследованию активистов Майдана, - BIHUS info. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистам удалось получить несколько документов, судя по которым, Грицак-младший, будучи сотрудником прокуратуры Оболонского района Киева, представлял позицию обвинения в деле двух студентов университета имени Карпенко-Карого - Вадима Ковалева и Данила Окулова. Прокуратура требовала посадить студентов за решетку по обвинению в организации массовых беспорядков с тяжелыми последствиями.
По словам адвокатов Ковалева, доказательства прокуратуры в деле были сомнительными и судья принял решение только о домашнем аресте.
После Революции Достоинства Олег Грицак поработал некоторое время в военной прокуратуре Центрального региона, а потом был назначен на должность зампрокурора в Полтавской области.
На вопрос о законности таких обвинений Олег Грицак отвечать отказался.
"Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь с официальным запросом и мы ответим на все ваши вопросы. Я не уполномочен давать вам какие-либо комментарии", - сказал он.
Для таких личностей как зрадофилы, не существует аргументов которые смогли бы повлиять на образ их мышления. Все пропало, правительство плохое, уровень жизни плохой вообщем круговая зрада. Мне пришел в голову один вопрос, каким выглядит идеальное правительство для всепропальщиков? И тут меня осенило - Это же правительство, которое гарантированно поднимет их социальный уровень жизни. Это правительство, которое заставит всепропальщиков, платить налоги. Такое правительство, которое возьмет за горло частного строителя, СТО-шника и бизнесмена другой масти и заставит платить налог, за все утраченные годы. Такое правительство, которое возьмет 60% трудоспособного и нигде неработающего населения в Украине и спросит каждого, за какие шиши они существуют и при нахождении нелегалов, идеальное правительство, должно штрафовать безбожно. Правительство, которое заставит отчитаться за каждую покупку стоимость которой, выше средней зарплаты в Украине. Такое правительство, которое за каждый брошенный на землю окурок, будет штрафовать. Такое правительство, которое будет знать о каждой гривне поступающей на счета украинцев. Такое правительство, которое заставит украинцев жить честно без мельчайшего намека на нарушение закона. Такое правительство, которое будет ломать ребра и отбивать почки за воровство государственных ресурсов - как при совке. Вот тогда деньги потекут в бюджет и уровень жизни зрадофилов, повысится.
А Бигусу - respect, и так держать!!!
Отстегаем его по сраке! Как и другана Путлера- Медведчуку!!!
Тут либо Юля плохая, либо все остальные
- Нема Петру альтернативи!
А Саакашвили, который выступал против коррупции, Петя быстренько лишил гражданства и выкинул из страны.
Зато сепары и коррупционеры при Порошенко чувствуют себя вольготно в Украине.
Источник:https://censor.net.ua/v3092868"
Прокурор - саботажник развалил дело?
Судьи есть и честные, выходит...
Папашкина "контора" озабочена не страной, а иномарками.
Сынок тоже начал строить свое будущее.
И это - нормально.
Наша биомасса умеет не замечать и прощать...