 "Вот суки! Алина погибла", - кремлевская пропагандистка Скабеева в прямом эфире росТВ "взяла интервью" у погибшей студентки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, девушка, которую ведущая Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.
Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи "60 минут" не голос Алины Керовой.
"Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - сказала Жукова.
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Все кацапСМИ сплошной лохотрон.
Московиты, у вас вообще, что то святое есть?
Вот почему то это напомнило....
Осьо.
Москаль(ка) якщо не збреше, то обдурить.
на их места в Мордоре очередь стоит...
Теракт в Керчи. В России на ток-шоу 60 минут новый курс Тимошенко назвали шагом к объединению с Москвой, а Порошенко был назван нежелательным кандидатом.
https://www.youtube.com/watch?v=l2d-D0gUb30
в кепочке(рептилоид по моей класификации) ему-"тише,тише".
Скабеева тоже с породы сероводородных.
Сероводородные пробрались во все структуры власти во всех странах.
Планируется заварушка.
Какой поп, такой и приход. Режиму нужны исполнительные лизоблюды и дебилы. Ну и слава Богу, быстрее развалятся...
Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, - вся безумная больница у экранов собралась.
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Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колят нам второй укол.
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд -
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят.*