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 Общество, За рубежом
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 "Вот суки! Алина погибла", - кремлевская пропагандистка Скабеева в прямом эфире росТВ "взяла интервью" у погибшей студентки. ВИДЕО

17 октября во время спецэфира на росТВ кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева поговорила с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, девушка, которую ведущая Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи "60 минут" не голос Алины Керовой.

"Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - сказала Жукова.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию", - Порошенко отказался отвечать на вопросы российских пропагандистов в кулуарах Генассамблеи ООН. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3092828
 
   
 Топ комментарии
 
Фейк Ньюз
Все кацапСМИ сплошной лохотрон.
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Скабєєва як завжди збрехала.
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духов вызывают... спиритизды...
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Фейк Ньюз
Все кацапСМИ сплошной лохотрон.
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я завжди підозрював що ця кремлядська пілотка відьма, раз вже в прямому ефірі с загиблими розмовляє
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Хтозна.Може перед терактом взяли інтерв"ю.Завбачливо.
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расейские новости уже давно стали фэйками и выдумкой.......
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Тупую, узколобую, запойную биомассу свиней нужно держать оболваненой, тогда легче их направлять куда надо, потому и брешет плешивый и его сми.
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Не знаю. Вальцмана Скабєєва просто шикарно принижує. Молодчинка.
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Так чмокни її в обісраний кацапський зад
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Порохоботи такі затійники...
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Нічого святого у цих порохоботів! "От суки! Аліна загинула", - кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі росТВ "взяла інтерв'ю" у загиблої студентки - Цензор.НЕТ 413
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А Юльку як вихваляє! Так би і поцьомав її "От суки! Аліна загинула", - кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі росТВ "взяла інтерв'ю" у загиблої студентки - Цензор.НЕТ 7232
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Запоребриковая реальность... Надеюсь я стану свидетелем того, как подобных животных будут судить... толпой... в подворотнях...
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В противоестественных позах и с применением подручных средств воспитания а-ля черенок от лопаты.
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Смотрю на эту платную журнашлюху скабееву - вижу типичного монголоида. Заработала на трупе погибщей и остальное её не волнует.

Московиты, у вас вообще, что то святое есть?
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Старый зольдат - нет у них ничего святого...

Вот почему то это напомнило.... "От суки! Аліна загинула", - кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі росТВ "взяла інтерв'ю" у загиблої студентки - Цензор.НЕТ 1052

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какая "вся страна". Крым это Украина
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Весною Юля всім скаже чий Крим.
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Скабєєва може взяти інтерв'ю у Юлі. Я думаю, що ці жінки добре порозуміються між собою "От суки! Аліна загинула", - кремлівська пропагандистка Скабєєва в прямому ефірі росТВ "взяла інтерв'ю" у загиблої студентки - Цензор.НЕТ 291
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Вона вже хвалить її "програму" на 400 сторінок!
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Молодець Скабєєва, вона завжди відчуває прихильників русского міра!
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я давно называю эту передачу "60 минут брехни" и даже бывает если нет какой комедии посмотреть включаю её чисто поржать
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Скабєєва справжня росіянка і друг вірянам РПЦ. "Вот суки! Алина погибла", - кремлевская пропагандистка Скабеева в прямом эфире росТВ "взяла интервью" у погибшей студентки - Цензор.НЕТ 6459
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Нічого нового.

Москаль(ка) якщо не збреше, то обдурить.
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Сбу могли бы ликвидировать всех журнашлюх-врунов на россии. Но очкуют
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На фига? Что - хотите мозг светлый росеянцам? Он им не нужен - раз, это невозможно априори - два, так же, как научить медведя лабать на скрипке.
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а смысл?
на их места в Мордоре очередь стоит...
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Эта скарабеева еще та 3,14зда. И фамилия у нее тоже повязана с говном, ибо скарабеи из него не вылазят.
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ничего удивительно, всех расиян там давно считают полными дебилами, поэтому прежде чем выдать какой то фейк никто даже не старается что то проверить для правдоподобности
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Я тогда написал о этом когда огласили список погибших и нашел ее фамилию, а вечером до этого видел сей сюжет)))
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СКАБЕЕВА НАЗВАЛА КАНДИДАТА ОТ РОССИИ НА ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ
Теракт в Керчи. В России на ток-шоу 60 минут новый курс Тимошенко назвали шагом к объединению с Москвой, а Порошенко был назван нежелательным кандидатом.
https://www.youtube.com/watch?v=l2d-D0gUb30
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Долбанутые шру для долбанутых зрителей.
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які дурнуваті та мерзенні інтерфейси в цих росіян, можна сказати зовсім не користувальницький інтерфейс, навіть огидні що зовні що всередині, що в душі
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сукабєєва, будешь разом з хуйлом у "раю" горіти скоро ! Такі паскуди своєю смертю не вмирають.
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Ну за что??? За что вы так оскорбляете симпатичное мирное животное?
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Придуманная страна с придуманными интервью у придуманных очевидцев, где предел оскотиниванию россиян?
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самое херовое,шо наши дураки(бабушки-дедушки и т.п.)возьмут и выберут юльку-не дай Боже
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Есть видево где фсб ведет охранника,а он говорит шо вломились с автоматами,а ментяра
в кепочке(рептилоид по моей класификации) ему-"тише,тише".
Скабеева тоже с породы сероводородных.
Сероводородные пробрались во все структуры власти во всех странах.
Планируется заварушка.
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Навеяно "схемой" по которой скобеева предлагает разобраться. Грузия, Тбилиси, молодая туристка впервые находится в гостях и всякий раз теряет в незнакомом городе ориентацию. Заблудившись в очередной раз, вдруг замечает прохожего и спрашивает его как выйти на проспект Руставели. Тот проявляет к ней самый живой интерес и начинает примерно так: "Дэвушка, зачем сразу Руставэли? Вижу, что вы нэмного устали, поэтому я приглашаю вас ко мнэ. Вы нэмного отдохнёте, затэм мы выпьем вина, пообедаем, послюшаем музыку, потанцуем, а затэм я нарисую вам схэму по которой вы очень быстро найдёте проспект Руставэли." На что девушка, подумав, отвечает: "Нет, спасибо, но меня по этой схеме сегодня уже два раза вы@бали."
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Михал Иваныч Кабаев, полный тезка ныне действующего, проснулся сегодня раньше обычного…Ужасно болела голова, и даже не от количества принятой накануне бояры, нет, просто не давали покоя вчерашние завления про выход пиндосов из РСМД, об их комарах-дронах несущих вирус Зика, о подготовке к ядерной войне... А тут еще, будь оно не ладно, на работе зарплату опять выдали выхлопными трубами от Нанолады. От всего этого голова у Иваныча шла кругом… Радовало одно, скоро они попадут в рай с женой. Он молча перелез через Клавку, посмотрел на то место, где еще совсем недавно стоял холодильник, хотел было поджарить пару яиц, полез в авоську за окном, да вдруг вспомнил, что вчера сьели с Клавкой последние…Не беда, подумал Иваныч, почесал свои, тихонько хлопнул Клавку по ягодицам и нехотя поплелся в Сколково. Когда Иваныч вернулся с работы, Клавка еще лежала в кровати, а задница все еще колыхалась как холодец, и не потому что была слишком огромной, просто у Иваныча на сборку опять не подвезли ядерные двигатели, и конвейер сегодня стоял. В России наступали веселые времена…
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Предельный профессионализм, разгильдяйство, неуважение к людям и к себе. И это не только Скабеева. Ракетчики, летчики, шпионы... Кто в Московодепии на этой неделе еще не лажался?
Какой поп, такой и приход. Режиму нужны исполнительные лизоблюды и дебилы. Ну и слава Богу, быстрее развалятся...
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Маленькая деталь к брехне кабеевой: программа под названием «60 минут» с аналитикой новостей выходит на американском телевидении с...68го года. И тут смиздили...
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В.Высоцкий:*
Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, - вся безумная больница у экранов собралась.
.......................................................................................................
Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колят нам второй укол.
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд -
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, - то у вас собаки лают, то руины говорят.*
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вот суки! Алина погибла", - кремлевская пропагандистка Скабеева в прямом эфире росТВ "взяла интервью" у погибшей студентки. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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