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 "Все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком", - Курбединов сообщил об ухудшении здоровья у фигуранта "дела Веджие Кашка" Аметова. ВИДЕО

У крымскотатарского активиста, фигуранта "дела Веджие Кашка" удерживаемого оккупантами под арестом Кязима Аметова ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

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"Я посетил в следственном изоляторе Кязим Аметова. Здоровье его ухудшается, и все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком, как он говорит", – сказал Курбединов.

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В оккупированном Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась. Ранее сообщалось, что у фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи – хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.

Источник: https://censor.net.ua/v3092799
 
 
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так вымогательство имело место или опять активисты-люди добрые.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком", - Курбединов сообщил об ухудшении здоровья у фигуранта "дела Веджие Кашка" Аметова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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