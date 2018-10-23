 "Все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком", - Курбединов сообщил об ухудшении здоровья у фигуранта "дела Веджие Кашка" Аметова. ВИДЕО

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

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"Я посетил в следственном изоляторе Кязим Аметова. Здоровье его ухудшается, и все хуже у него с глазами, давление, проблемы с сердцем и желудком, как он говорит", – сказал Курбединов.

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В оккупированном Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась. Ранее сообщалось, что у фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Дегерменджи – хроническая астма, Чапух в СИЗО перенес микроинсульт.