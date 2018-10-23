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 В своем ответе на журналистское расследование Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО

Замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко дал интервью со опровержением расследования "Наших Грошей" в отношении имущества и российских паспортов его семьи. В ходе интервью он солгал или сманипулировал менее 7 раз.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в новом сюжете прогрммы BIHUS.info, где журналисты анализирую видеответ Семочко на их расследование о гражданстве его жены и его доходах. 

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/v3092765
 
   
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погубил 200 людей! брешет про родственников и про доходы. Заебись кадр, они там похоже все такие. Если убивать их, то всех, не промахнешься.
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Я чекаю його відповіді, а після цього тобі відповідати.
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"Деятельность" такого уровня физически не может происходить без крышевания ее на самом высоком уровне
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Оторжался....
А потом стало за нацбезопасность страшно!
У нас оказывается не только зам, но и начальник его диб-л!
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Стандартная процедура, орден, медаль, очередная звезда, карьерный рост!!
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Ну да, всего лишь двести человек, подумаешь, чего там.
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к нему вопросов было меньше, а он семь раз умудрился сманипулировать...теперь ясно кто у него собутыльник- главный поднатаскал его так,что тут и до диабета недалеко...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ своем ответе на журналистское расследование Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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