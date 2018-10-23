 Украина может привлечь до $8 миллиардов благодаря разблокированию программы МВФ, - Аслунд. ВИДЕО

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, пишет Цензор.НЕТ.

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"Украина, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды на два миллиарда долларов или больше", - отметил Аслунд.

По его словам, "этого должно быть достаточно, чтобы Украина содержала достаточно стабильный обменный курс в следующем году".

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, которые вызвали обеспокоенность наблюдателей - ограниченные резервы центробанка и ограниченность бюджетных средств.

Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 миллиарда, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом". "Резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

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Новая программа Stand-By пришла на замену программе расширенного финансирования EFF, объем которой был предусмотрен на уровне $17,5 миллиарда, и которая должна была заканчиваться в марте 2019 года. Новая программа рассчитана до конца года и это станет стабилизирующим фактором, по мнению аналитика.

"Учитывая выборы, хорошо, что сделка не будет заканчиваться в то же время, когда будут проводиться президентские выборы. Таким образом, тот факт, что соглашение продлится до конца следующего года является стабилизирующим фактором", - подчеркнул аналитик.

Для того, чтобы достичь договоренности о новой программе, Украина должна выполнить ряд условий, напомнил исследователь.

"Первое - антикоррупционный суд, законодательное решение по которому приняли в июне. Второе - увеличение цен на газ на 23,5%, что вводится в действие сейчас, и третье условие - это бюджет с ограниченным дефицитом. А 2,3% ВВП является абсолютно приемлемым для МВФ".

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Таким образом, теперь необходимо лишь принять закон о бюджете, который Рада должна проголосовать в окончательном чтении, а президент - подписать.

Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.