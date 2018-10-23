EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика
  290  13
Материалы по теме:
Все про:МВФ (2592) финансирование (1283) Аслунд (17) блокирование (218)

 Украина может привлечь до $8 миллиардов благодаря разблокированию программы МВФ, - Аслунд. ВИДЕО

Доступ к финансированию МВФ, ЕС и Всемирного банка позволит Украине удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 приветствуют новую программу stand-by между Украиной и МВФ - заявление послов

"Украина, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды на два миллиарда долларов или больше", - отметил Аслунд.

По его словам, "этого должно быть достаточно, чтобы Украина содержала достаточно стабильный обменный курс в следующем году".

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, которые вызвали обеспокоенность наблюдателей - ограниченные резервы центробанка и ограниченность бюджетных средств.

Новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около $16,6 миллиарда, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом". "Резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "$54 миллиарда - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах", - Порошенко. ВИДЕО

Новая программа Stand-By пришла на замену программе расширенного финансирования EFF, объем которой был предусмотрен на уровне $17,5 миллиарда, и которая должна была заканчиваться в марте 2019 года. Новая программа рассчитана до конца года и это станет стабилизирующим фактором, по мнению аналитика.

"Учитывая выборы, хорошо, что сделка не будет заканчиваться в то же время, когда будут проводиться президентские выборы. Таким образом, тот факт, что соглашение продлится до конца следующего года является стабилизирующим фактором", - подчеркнул аналитик.

Для того, чтобы достичь договоренности о новой программе, Украина должна выполнить ряд условий, напомнил исследователь.

"Первое - антикоррупционный суд, законодательное решение по которому приняли в июне. Второе - увеличение цен на газ на 23,5%, что вводится в действие сейчас, и третье условие - это бюджет с ограниченным дефицитом. А 2,3% ВВП является абсолютно приемлемым для МВФ".

Читайте также: У нас были два варианта: или минимальное повышение, или дефолт, - Гройсман о тарифах на газ

Таким образом, теперь необходимо лишь принять закон о бюджете, который Рада должна проголосовать в окончательном чтении, а президент - подписать.

Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/v3092763
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за такие деньги вальцман и гройсман продадут Украину от стратосферы до земного ядра
 показать весь комментарий
 
 
Так МВФ не требует увеличения цен на газ. Аслунд петебот?
 показать весь комментарий
 
 
похоже совсем скоро цена на газ будет роттердамской с плюсом
 показать весь комментарий
 
Петр Алексеевич это называет словом " нагулять".
 показать весь комментарий
 
Жах! Краще не давайте, бо юля потім сама буде віддавати борги😢
 показать весь комментарий
 
У нас "абсолютный минимум" в закромах!
Сраные папередники!
 показать весь комментарий
 
Да, пацанам на дорожку будет самое то.
А вот нашим и прапраправнукам отдавать придется.
 показать весь комментарий
 
 
От рубля бы отцепиться...
Напомню, что все скачки украинской гривни, начиная с 1999, происходили из-за эмиссий рашистского рубля.
Немного подробнее: пуйло клепал рубли, переводил в рашистские банки в Украине, а те скупали всю валюту на банковском рынке - создавали дефицит. Им пофиг было по какому курсу скупать - деньги-то не реальные, а виртуальные. Наши банкиры, скорее всего, тоже в сговоре были, т.к. ни разу не противодействовали...
Итог - печальный. Гривня до сих пор привязана к деревянному и есть ли шансы отвязаться - неизвестно...
 показать весь комментарий
 
Ну как бы не совсем она и привязана, она даже к рублю падает.
 показать весь комментарий
 
Ну, это уже заслуги местных рехворматоров...
 показать весь комментарий
 
Украина может привлечь до $8 миллиардов благодаря разблокированию программы МВФ, - Аслунд.

Это хорошо, только как отдавать потом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЭкономикаУкраина может привлечь до $8 миллиардов благодаря разблокированию программы МВФ, - Аслунд. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх