 Саакашвили в Амстердаме скучает по Украине и жалуется на дорогую коммуналку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам программы "Украинские сенсации", выходящей на канале 1+1.
Политик также пожаловался на дороговизну: так, по его подсчетам, все коммунальные услуги и уборка обходятся ему ежемесячно примерно в 400 евро. Источником заработка Саакашвили назвал гонорары, которые ему платят за чтение лекций в местных университетах. Несмотря на это, он имеет финансовые проблемы и иногда получает деньги от матери.
В Амстердаме 50-летний Саакашвили передвигается на велосипеде, вместо деловых костюмов носит повседневную одежду, а дома готовит в основном яичницу, картошку и мясо на гриле.
Говоря об Украине, он заявил: "Украина сейчас - во-первых, это значительная часть моей жизни, во-вторых, это люди, которых я полюбил, которые мне нравятся", - пояснил он.
Это были очевидные факты. Достаточно прожить на Донбассе, застать период постАфганной России и 90-х, чтобы понять: все, что получило в руки оружие, право на убийство и внушенную безнаказанность, поданную под видом священной освободительной войны, вернется назад на Россию.
Так оно и получилось. Пять лет войны. Ротации неизбежны, как и усталость, ранения и просто разочарование. Разочарование от не взятого Львова, Киева и Берлина. Ведь Путин обещал весь мир, а откусил и подавился лишь маленьким кусочком Украины. Разочарование донбасян. Им тоже обещали и не дали. А ехать, кроме, как на Россию, им и некуда.
Русское величие все больше попахивает тленом и плесенью. Санкции все больше оседают туалетной бумагой в колбасе. Само прилагательное «русский» во всем мире воспринимается как угроза, и вызывает стремительное желание убить, не дожидаясь, когда из всемирного «брата» полезет его любовь вместе с ядом и «ГРАДами».
На Россию все больше возвращаются не только награбившиеся и навоевавшиеся казаки, добровольцы и кадровики-наемники, частные армии, но и просто вырвавшееся на волю русское зверье, которому дали время покуражится на Донбассе.
На Россию «отпускнички»-ихтамнеты кроме разочарования ввезут еще и ненависть, посттравмат и оружие. Ну, и величие русское «яипалявоевал», куда без него.
Мирные граждане России превращаются в объект ненависти. Еще бы, они в тылу сидели, а «дидываивали», боролись со «всемирным фошизмом». Возвращающихся с «отпуска» из Донбасса и Сирии, на России, конечно, разбирают в банды, частные охранные агентства, но вернувшихся слишком много, всех не «трудоустроишь». Да и российские «отпускники», осознавшие и тленность России, и беззаконие, и безнаказанность - еще бы, их «отпуск» на Донбассе нагло и цинично прикрывает сам Путин, ихтамнетя по телевизору- все больше походят на цепных псов, натасканных на кровь, чем на социализированных граждан.
Посмотрите на наших АТОшников - успешные, построившие бизнес, соцализированные. Они возвращаются не только с войны, что немаловажно, не только в семьи и на прежние места работы, они открывают для себя новые возможности в мирной жизни и реализуют себя в них.
Русские «ихтамнеты» этого не могут. Во-первых, у них не заложены какие-либо человеческие моральные качества, это же улус, мокшане, орда по натуре, народность, воспитанная на почитании криминала, лагерей, пыток, насилия, с абсолютным генетическим обнулением морали. А во-вторых, государству РФ это не нужно. Люди для них мясо, быдло и ресурс. Государству все равно, что будет завтра с этими безногими калеками, экс-военными, экс-людьми. Кастрационная машина России вырвет у всех какие-либо тестикулы личности, неповиновения, развития или свободы. Она знает себе цену и силу, поэтому сильно ее увеличение аморального, асоциального элемента не пугает.
Ну, а кого будет убивать, грабить, насиловать этот самый психологически не вернувшийся с войны аморальный и асоциальный элемент? Путина? Депутатов? Страну? Ой, конечно же, нет. Сломанные войной психи России, которые и до войны-то не блистали ни моралью, ни совестью, ни психическими здоровьем, пойдут в массы. Убивать и насиловать мирных, среднестатистических россиян. Тех самых россиян, которые орали «крымнаш», «путин велик», «в ядерный пепел весь мир». Теперь ядерный пепел будет сыпаться на их головы.
В 90-е Россия смогла создать то государство-милитари, государство-машину для убийства, государство-гетто, что мы видим сейчас, так как высвободилось много асоциальных личностей, появились новые системы управления ими, а с Афгана пришло много тех, кто с удовольствие бы продолжил убивать, не задавая вопросов.
Во что превратят психологически не вернувшиеся с войны россияне Россию, остается только догадываться. Поэтому нам нужно НАТО, границы, рвы, вышки с лазерной наводкой и датчиками движения, полное отделение в религии, культуре, истории, экономике. Чем дальше мы будем от современной России, тем меньше нас покалечит осколками разваливающегося Колоса на глиняных ногах.
У Донбасса, в его ОРДЛынской части нет вариантов, нет выхода. Его понты, преклонение перед Россией, «путин введи» и «пабагатому» его и похоронят. Россия не выпустит оккупированные территории просто так, и, разрушаясь, разрушит и их. Экономически. Морально. Психологически. Ментально.
Все это уже понимают. Особенно переселенцы, которые долго хранили фантомную панораму своих городов. Увидев территорию через 2-3-5 лет, очень многие теперь разделяют мое мнение - мы сможем вернуть лишь уничтоженную, непригодную для проживания территорию, да и то через много лет. Нужно просто сквозь боль и отчаяние признать - мы получили Сомали. Надолго. И вряд ли миротворцы смогут повлиять на создавшуюся ситуацию. Ведь слишком много там осело и прижилось чужих, которые просто приезжают туда грабить и убивать ради удовольствия Слишком много экс-своих потеряли моральный облик, чтобы стать гражданами и социализироваться. Слишком для многих там жизнь в гетто, где автомат это закон, лучше и выгоднее жизни по правилам и законам цивилизованной страны.
ОРДЛО пресыщено оружием. Пресыщено разочарованием. Пресыщено безнаказанностью.
ОРДЛО разрастается. Ростовская область, ставшая воротами смерти, через которые Россия впускает на Донбасс караваны убийц и принимает назад их бесславные трупы, все больше и больше напоминает само ОРДЛО - много алкашей, нет работы, растет преступность, закрываются предприятия, люди асоциальны, очень много оружия, банды из экс-опочленцев Донбасса смешиваются с экс-«ихтамнетами», и едут грабить туда, где есть что грабить - на Россию.
Это и есть бумеранги.
Россия показала своим гражданам, что православно и скрепно убивать русскоговорящих. Ведь на Донбассе россияне убивают не только русскоговорящих, но и своих земляков, россиян. Ведь промышленные территории Донецкого каменноугольного бассейна (Донбасса) на 80% состоят из выходцев из РФ, СССРовского пространства. Сюда ведь с 40-х по 80-е ехали не только из братских республик эСССРии на строительство шахт и заводов,сюда ехали-то больше из российских засраных и нищих нижнесрансков, выдавливая и обрусявливая коренное украиномовное население.
На Донбассе современным россиянам показали и дали индульгенцию на убийство постсоветских россиян. Как-то так. Ведь на Донбассе от рук русских «асвабадителей» гибнет именно пророссийское и русскоязычное население.
Теперь русским, которые возвращаются с Донбасса все равно кого убивать. Для них москвич, питеровец, псковянин, бурят, омич, челябинец, прежде всего ресурс, мясо, дичь. Не более. Если они смело на Донбассе насиловали русскоговорящих женщин и детей, которые кричали на русском «мамочка», то какая им разница, если они будут насиловать москвичек, так же кричащих на русском языке.
Сейчас в ОРДЛО фактически формируется машина для убийства России. И формирует ее сама Россия. Россия для ихтамнетов, как и донбасянских опочленцев становится все более привлекательна, как ресурс, который можно грабить. Поэтому все эти навоевавшиеся «отпускнички» возвращаются на Россию, научившись грабить и убивать, прихватив с собою оружие и гранаты.
Чем быстрее в ОРДЛО закончится то, что можно грабить, тем меньше у россиян шанса.
Новости из России:
- В соседнем, приграничном с ОРДЛО городе Шахты Ростовской области буквально пару дней назад жертвами злоумышленников стали двое прохожих. Перестрелка из автоматического огнестрельного оружия произошла не далеко от Шахтинского УМВД. Водители автомобилей «Range Rover» и «Mercedes» просто открыли огонь по прохожим, двое из которых получили серьезные огнестрельные ранения. Как сообщают сепарские ресурсы ОРДЛО, перестрелка в Шахтах произошла не совсем на «ровном» месте. В здании Шахтинского УМВД находились задержанные за разбой русские добровольцы, которых и отбивали при конвоировании свои.
- В Санкт-Петербурге из проезжающего мимо автомобиля «Range Rover» камуфлированной окраски с флагами РФ, «днр» и, предполагаемо Чечни, были обстреляны два трамвая. Инцидент произошел на Бухарестской улице во Фрунзенском районе вечером 14 октября. Стекла трамваев разбились, одна женщина в трамвае получила ранения и была госпитализирована. Очевидцы происшествия рассказывают, что все произошло неожиданно, неизвестные двигались на автомобиле в потоке дорожного движения и в какой-то момент просто открыли огонь по трамваю, стреляя беспорядочно, как по прохожим, трамваю и просто в воздух, при этом стреляющие выкрикивали какие-то патриотические и мусульманские лозунги. По словам пассажиров, пострадавших могло бы быть в сотни раз больше, если бы стекла в трамвае (по мнению пассажиров) были бы не закаленными, а так закаленное стекло помешало осколкам разлететься по всему салону. Полицейские ведут розыск злоумышленников, ведется расследование.
- В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину в военизированной одежде типа «горка» за стрельбу, которую он устроил 14 октября 2018 года, возле торгового центра.
- После стрельбы из кафе на северо-востоке Москвы госпитализированы два человека. ГУ МВД России по столице сообщает, что инцидент произошел в заведении по адресу улица Яблочкова, дом 23Г. Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе по указанному адресу с огнестрельным ранением левой ноги обнаружен неработающий гражданин 1999 года рождения и с ушибленными ранами височной и теменной областей - неработающий гражданин РФ 1999 года рождения. Сам же преступник с места происшествия скрылся.
- Полицейские Новочеркасска задержали мужчину, который сообщил, что принес в торговый центр «Батон» бомбу. ЧП произошло 9 октября 2018 года около 20:00. На подозрительного мужчину обратил внимание охранник торгового центра. Он заметил, что один из посетителей ос
все норм
Объединяет эти дела то, что в сообщениях обходится позиция гражданства жертв, преступников и задержанных. Например, мужчина, пошутивший с охранником в Новочеркасске на счет бомбы в сумке, оказался опочленцем из ОРДЛО. Несколько информационно притерто «аллах акбар» в центре Санкт-Петербурга, несущееся из джипа, рассыпающего автоматные очереди. Объединяет эти перестрелки и то, что задержанных, как правило, нет. Полиция РФ не может задержать лиц, которые являются военнослужащими, опочленцами и другими камуфлыжемордыми лицами, ну, а уж про «кадыровцев», которые попросту могут стрелять в центре города, я вообще молчу.
Русские, россияне, раскольники, тьху, ты, все на «р», не промажешь, как вам новости? Привыкли ехидничать «а че там у ххлов», под своим носом и дула автомата не видно. А не задумывались, что будет с Россией, если Путину придется втянуть в себя все это камуфлыжномордое: чеченце-кадыровцев, киязков, добровольцев, вагнеровцев, наемников, срочников и донбасянских опочленцев?
И если в 2014-м украинцы еще хоть как-то эмпатировали в отношении среднестатистических россиян, то сейчас вряд ли мы станем страной-убежищем, куда вы, не уважаемые, захотели бы свалить из своего величавого гнойника, спасаясь от банд головорезов.
К сожалению, такой сценарий внутреннего террора, Путиным рассматривается и в отношении Украины, так как террор помогает сломать и разобщить социум. Поэтому мобилизированы все пропутинские и пророссийские силы, которые мечтают сделать из Украины государство-гетто: православные семинаристы с тремя ходками, экс-беркута, экс-менты, медведчуки и мураевы, пытающиеся зажечь Украину. Помогайте и берегите друг друга, разъясняйте соседям проукраинские позиции, оголяйте пророссийские силы, а главное, помогайте в социализации нашим воинам-Героям, будьте им благодарны за частичку мирного неба над головой. Нам с вами нужно выстоять в этой войне, нам еще любоваться заревом пылающей России.
Олена Степова
Хтось успішний - але зовсім не усі...
Черно-белое фото зигующего юного Димы опубликовал телеграм-канал "Холодная война". На ней он не только тянет руку "от сердца - к солнцу", но и держит красноречивый транспарант "Белые всех стран, объединяйтесь". Хотя с тех пор прошло немало лет, Дмитрий Олегович (ему сейчас 55 лет) успел постареть, потолстеть и утратить густоту шевелюры, лицо и очертания фигуры вполне узнаваемы.
А Саакашвили неплохо себя чувствует, напомните за что Петя так отчаянно выгонял его из Украины? За то что его барыгой обозвали на официальном уровне?
Как сказал блистательно Жванецкий в каком-то тексте:
"Все знали, а один сказал...". Причем, громко.
михо - феерический долбо*б и лузер
Так шо, сиди в Амстердаме и не рыпайся.
Терять уже нечего.
Так что время Миши еще впереди. Придет к власти и рассадит наших золотопогонных мальчиков из генпрокуратуры и верховных судов в неуютные камеры постсовковых тюрем. И будут они жрать вместо фуагра и трюфелей тюремную баланду пополам с тараканами.
Я сейчас скажу вам, дорогие мои украинцы, не очень приятные для вас вещи, но кто-то должен их вам сказать. Да, действительно, Украину в противном случае ждал бы дефолт - потому, что ВАШ бюджет беззастенчиво разворовывают все, кому не лень. Да, действительно, повышения цен при таком тотальном грабеже страны нельзя было избежать. Более того - вас совершенно точно ждет еще не одно повышение цен и снижение и без того низкого уровня жизни. И все потому, что вы смирились с тем, что страной управляют воры и бандиты - все эти бесчисленные толстомордые Порошенки, Гройсманы и Аваковы, - и ничего не делаете, чтобы изменить это. (М Саакашвили)
Если российский олигарх Фукс хочет обокрасть украинцев, то воры, которым вы разрешаете управлять вашей страной, дают ему это сделать (с условием, чтобы он поделился, естественно) - а затем поднимают вам стоимость проезда в киевском метро. Если кум Путина Медведчук считает, что ему снова следует подоить украинцев, то СБУ начинает гнобить всех импортеров сжиженного газа, кроме, конечно, компаний Медведчука, цены на газ поднимаются - а украинцы покорно платят. Если всей этой многочисленной своре вечно голодных дармоедов, которая управляет Украиной, кажется, что им не хватает на новый Лексус, новую яхту или на еще одну виллу в Марбелье - то они не стесняясь используют ВАШ бюджет в качестве личного кошелька, берут оттуда, сколько требуется - а потом повышают вам цены на газ и отопление. А вы снова и снова позволяете им это делать(М Саакашвили)
Я, будучи президентом, имел дело с МВФ, и знаю, как они действуют. Им главное, чтобы был сбалансирован бюджет, а каким способом это будет сделано - неважно. Если пациент беспробудно пьёт, и из-за этого у него дыра в бюджете, то МВФ пофиг, каким образом сбалансируется его бюджет - будет ли он меньше пить или его дети будут меньше есть. Второй вариант для них даже лучше, потому что его легче внедрить.
То же самое и с государствами - запретить чиновникам воровать МВФ никак не может (точнее, запретить-то может, а вот проконтролировать исполнение запрета - нет), значит, пусть украинцы меньше едят, но больше платят за газ и отопление. Всё именно так просто. Поэтому, когда я стал президентом, я первым делом искоренил коррупцию, прекратив разворовывание бюджета, а затем вежливо поблагодарил МВФ за сотрудничество, сказав, что теперь моей стране не требуются ни их деньги (потому что мы стали лучше распоряжаться своими), ни их "ценные" советы (потому что они людоедские).(М Саакашвили)
Знаете, некоторые говорят, что проблемы в Украине должны решать не грузины, а сами украинцы. Я с этим полностью согласен. Пока вы, украинцы, сами не решите, что всё, хватит позволять преступникам грабить народ и страну - ничего не получится. Вами управляют трусливые подонки, которые моментально сбегут из страны, как только вы скажете "Досить!" Но вы слишком терпеливы. Вами управляют уголовники, для которых слово "терпеливый" является синонимом слова "терпила". Они вашу доброту принимают за слабость.(М Саакашвили)
Может, вы надеетесь на то, что скоро выборы, и на них все изменится? К сожалению, не изменится ничего. Россиянин Труханов будет продолжать грабить одесситов, а правление Нафтогаза - выписывать себе многомиллионные премии за то, что прибыль Нафтогаза увеличилась (а с чего бы ей не увеличиться, когда вас всех обязали платить за газ больше?). От того, что вы поставите галочку напротив другой фамилии в бюллетене, не изменится НИ-ЧЕ-ГО. Новый "царь" точно так же будет считать, что поймал птицу счастья за яйца, что Украина отдана ему для разграбления на следующие 5 лет, местные князьки повезут сумки с откатами в то же здание, но уже для другого человека, а вступившие в новые партии депутаты точно так же будут обсуждать в кулуарах, каким способом вас лучше нагнуть.М Саакашвили)
Всего этого добиться более, чем реально. Но это произойдет только тогда, когда вам надоест терпеть. Когда это произойдет, то я, украинец грузинского происхождения, с радостью помогу вам всем, чем смогу. Но сколько вы еще будете терпеть, решаете только вы сами.
Ну, а пока вы думаете, не потерпеть ли еще, посмотрите на видео, к чему уже привело ваше долготерпение. Украину, по уровню ВВП на душу населения и по средней зарплате, обогнала уже даже Молдова. Теперь уже Украина самая бедная страна Европы, без добавления "после Молдовы". Впереди новая цель - беднейшие страны Африки. Просыпайтесь поскорее, родные.(М Саакашвили)
Михо, почему ты нам мешал жить?))))
Ничего, для тебя субботник - дело привычное.
Вот что значит жизнь по-европейски и такую жизнь украинцам навязывают любители ЕС.
Ну, раз оплачивает уборку квартиры, значит, у мамы под матрасом ещё припрятано.
Ну, а если скучно, марихуана с гашишем там по 3 евро за чинарик- дешевле уборки.
Дунул- и уже не так скучно, и главное- убирать уже ничего не надо.
Один из самых дорогих городов Европы. Дороже Парижа.
А в Амстердаме Вы никому не нужны и приходится деньги у мамы просить (это же сколько ей лет, чтобы она здорового лба такого содержала ???) + 400 евро на коммуналку создают финансовые проблемы + пешком + простенькая одежда. Говоря проще, рынок труда в трудолюбивых Нидерландах дал справедливую денежную оценку Вам, как работнику. Оценку, достаточную только для прозябания.
https://www.balenciaga.com/ru/triple-s-shoes_cod11524926ja.html#/ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
Ну конечно костюм был не один.
Так, как развернулись сейчас рабинович с мертвечуком - это невозможно было представить еще пару месяцев назад. Я думаю, что у нас найдутся дебилы, которые за них проголосуют.
И к сожалению, их есть не мало...
Кроме как за Саакашвили и голосовать-то не за кого!!!
Ну, разве что Самопоміч и Громадянська позиція Гриценко.
Так что, дорогой Михо, вся надежда на Вас!
Здоровья Вам и успехов!!!