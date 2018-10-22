 Саакашвили в Амстердаме скучает по Украине и жалуется на дорогую коммуналку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал журналистам программы "Украинские сенсации", выходящей на канале 1+1.

Политик также пожаловался на дороговизну: так, по его подсчетам, все коммунальные услуги и уборка обходятся ему ежемесячно примерно в 400 евро. Источником заработка Саакашвили назвал гонорары, которые ему платят за чтение лекций в местных университетах. Несмотря на это, он имеет финансовые проблемы и иногда получает деньги от матери.

В Амстердаме 50-летний Саакашвили передвигается на велосипеде, вместо деловых костюмов носит повседневную одежду, а дома готовит в основном яичницу, картошку и мясо на гриле.

Говоря об Украине, он заявил: "Украина сейчас - во-первых, это значительная часть моей жизни, во-вторых, это люди, которых я полюбил, которые мне нравятся", - пояснил он.