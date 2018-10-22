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 Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Львовянин организовал контрабандный канал поставки героина из Нидерландов для сбыта на территории Украины.

"Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области провели совместную операцию и изъяли почти 500 г героина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.

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Правоохранители установили, что 39-летний львовянин, "используя свои преступные связи с представителями наркобизнеса в Королевстве Нидерланды", организовал контрабандный канал поставки героина, чтобы продавать на территории Украины.

"Запрещенный груз злоумышленник перевозил в тайнике, обустроенной под обшивкой в ​​салоне его автомобиля. В результате тщательной проверки транспортного средства оперативники обнаружили наркотайник и изъяли из него около полкилограмма героинового порошка. Изъятого вещества хватило бы почти на 5 тысяч наркотических доз. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен", - сообщают в полиции.

Наркодилера задержали, в отношении него открыто уголовное производство за сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 01
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 02
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 03

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Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 04
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 05

Источник: https://censor.net.ua/v3092717
 
   
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Серьезный канал и еще более серьезная партия. Цельных 30К баксов стоит Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика - Цензор.НЕТ 6967
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Пацан захотел срубить бабла на чужой территории. Ну а если кто захочет возить что ему хочется и можется, то тогда цена наркоты рухнет в себестоимость (1бакс кило) плюс 20% и че тогда делать? Вот ребята и работают в интересах монополии.
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организовал контрабандный канал поставки героина, чтобы продавать на территории Украины.

...
А от за важкі опіати (а також спайси, "солі для ванн" та інші "суниці" - новомодну синтетику, коротше кажучи) винні мають висіти на гілляці
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Я как бы не в курсе этой темы, но разве героин счас развозят в фирменных пакетиках и заводской упаковке?
А на втором фото героин в форме камней или груды земли с мого огорода? Так бывает? Наркоманы, просветите!
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А може легалізувати героїн? в аптеках по рецепту...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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